चक्रवाती तूफान अर्नब ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी, खेतों में बिछी धान की फसल, कर्ज चुकाने की चिंता बढ़ी

चक्रवाती तूफान अर्नब ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी, खेतों में बिछी धान की फसल, कर्ज चुकाने की चिंता बढ़ी
किसानों का कहना है कि इस साल अच्छी फसल की उम्मीद थी लेकिन अब 10 प्रतिशत फसल ही उन्हें मिलेगी. सुशील सलाम की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 2, 2026 at 12:18 PM IST
कांकेर: धान कटाई के ऐन वक्त पर चक्रवाती तूफान अर्नब ने किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया है. बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात के प्रभाव से कांकेर जिले में हुई बारिश और तेज हवाओं ने खेतों में पककर तैयार खड़ी धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है. कई खेतों में धान की फसल जमीन पर बिछी पड़ी है, तो कहीं कटी हुई फसल पानी में डूब गई है. खेतों में भरे पानी और खराब मौसम के बीच किसानों के सामने अब अपनी बची हुई फसल को सुरक्षित बचाने की चुनौती है.
अर्नब तूफान से फसल बर्बाद
ईटीवी भारत ने प्रभावित किसानों के खेतों तक पहुंचकर उनसे बातचीत की. संवाददाता सुशील सलाम कांकेर जिला मुख्यालय से लगे बोदोली गांव में किसान के खेतों में पहुंचे और उनसे बात की. किसानों ने अपनी बर्बाद फसल दिखाते हुए बताया कि इस साल अच्छी पैदावार की उम्मीद थी. दीपावली से पहले धान की कटाई कर फसल घर लाने की तैयारी थी, लेकिन अचानक मौसम बदलने और लगातार हुई बारिश ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया. कई किसानों ने कटाई की तैयारी कर ली थी, जबकि कुछ किसानों की कटी हुई फसल भी खेतों में ही पड़ी थी. बारिश और तेज हवाओं के चलते खड़ी फसल जमीन पर गिर गई और खेतों में पानी भरने से धान की बालियां भी डूब गईं.
|100 प्रतिशत फसल का उत्पादन होना था लेकिन अब पानी के ऊपर वाली फसल ही किसानों के हाथ में आएगी. किसान को अब सिर्फ 10 प्रतिशत फसल ही मिलेगी. -प्रभावित किसान
खेतों में पानी भरने से पकी धान की फसल खराब
किसानों के मुताबिक, अर्नब तूफान किसानों के लिए दुखों का पहाड़ लेकर आया है. खेतों में पानी सूखने तक गिरी हुई धान की फसल सड़कर खराब होने की आशंका है. वहीं, बालियों में नमी बढ़ने से धान के दानों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है. जमीन पर बिछी फसल की कटाई करना भी मुश्किल हो गया है. धान के साथ खेतों में लगी सब्जियों को भी नुकसान पहुंचा है.
|बारिश के कारण धान का कलर चेंज हो जाएगा. सरकार अपनी नीति के तहत हमारे नुकसान को नहीं देखती है और काला कहकर धान को रिजेक्ट कर दिया जाता है- प्रभावित किसान
धान खरीदी से पहले किसानों के सामने कर्ज चुकाने की चुनौती
प्रदेश सरकार 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू करने जा रही है. किसान 31 जनवरी तक अपनी उपज बेच सकेंगे. सरकार की ओर से खरीदी की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं, लेकिन जिन किसानों की फसल बारिश की भेंट चढ़ गई है, उनके सामने अब सबसे बड़ा सवाल अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने का है. किसानों ने खेती के लिए बैंक से कर्ज लेकर बीज, खाद, कीटनाशक और मजदूरी पर खर्च किया था. उन्हें उम्मीद थी कि धान बेचकर कर्ज चुकाने के साथ परिवार की जरूरतें पूरी करेंगे और अगली फसल की तैयारी करेंगे. लेकिन अब फसल बर्बाद होने से उनकी चिंता बढ़ गई है.
|2 एकड़ में पूरे धान की फसल खेत में गिरी पड़ी है. शासन से मुआवजा और कर्जमाफी की मांग है- किसान नेता
कर्ज माफी और फसल बीमा की राशि जारी करने की मांग
प्रभावित किसानों का कहना है कि यदि खेतों में गिरी फसल पानी में सड़कर खराब हो गई, तो उनकी आमदनी का बड़ा जरिया खत्म हो जाएगा.एक तरफ बैंक का कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी है, तो दूसरी तरफ परिवार का भरण-पोषण और आगामी खेती की तैयारी भी करनी है. ऐसे में किसानों ने सरकार से फसल नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने, कर्ज माफी और फसल बीमा की राशि जल्द जारी करने की मांग की है.
|सरकार किसानों को फसल बीमा का लाभ जरूर दें, जिन किसानों का ज्यादा नुकसान हुआ है उनकी कर्ज माफी दें- प्रभावित किसान
एक तरफ सरकार 15 नवंबर से धान खरीदी की तैयारियों में जुटी है, तो दूसरी तरफ कांकेर जिले के कई किसानों के खेतों में उनकी सालभर की मेहनत पानी में डूबी हुई है. अब प्रभावित किसानों को सरकार से राहत का इंतजार है.
IMD का अलर्ट: 'अर्नब' के बाद अब चक्रवाती तूफान मुरासु का कहर, आज रात को मचाएगा तबाही
छत्तीसगढ़ के किसानों पर अर्नब तूफान की मार, धान की फसल बर्बाद, मुआवजे का इंतजार
अर्नब साइक्लोन का असर: किसानों को IGKV के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक की सलाह, तूफान के बाद कैसे बचाएं फसल