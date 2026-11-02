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चक्रवाती तूफान अर्नब ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी, खेतों में बिछी धान की फसल, कर्ज चुकाने की चिंता बढ़ी

अर्नब तूफान का कहर ( ETV Bharat Chhattisgarh )

कांकेर: धान कटाई के ऐन वक्त पर चक्रवाती तूफान अर्नब ने किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया है. बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात के प्रभाव से कांकेर जिले में हुई बारिश और तेज हवाओं ने खेतों में पककर तैयार खड़ी धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है. कई खेतों में धान की फसल जमीन पर बिछी पड़ी है, तो कहीं कटी हुई फसल पानी में डूब गई है. खेतों में भरे पानी और खराब मौसम के बीच किसानों के सामने अब अपनी बची हुई फसल को सुरक्षित बचाने की चुनौती है.

अर्नब तूफान से फसल बर्बाद ईटीवी भारत ने प्रभावित किसानों के खेतों तक पहुंचकर उनसे बातचीत की. संवाददाता सुशील सलाम कांकेर जिला मुख्यालय से लगे बोदोली गांव में किसान के खेतों में पहुंचे और उनसे बात की. किसानों ने अपनी बर्बाद फसल दिखाते हुए बताया कि इस साल अच्छी पैदावार की उम्मीद थी. दीपावली से पहले धान की कटाई कर फसल घर लाने की तैयारी थी, लेकिन अचानक मौसम बदलने और लगातार हुई बारिश ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया. कई किसानों ने कटाई की तैयारी कर ली थी, जबकि कुछ किसानों की कटी हुई फसल भी खेतों में ही पड़ी थी. बारिश और तेज हवाओं के चलते खड़ी फसल जमीन पर गिर गई और खेतों में पानी भरने से धान की बालियां भी डूब गईं.