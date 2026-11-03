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बलरामपुर में अर्नब तूफान का दर्द, धान की फसल बर्बाद, सर्वे नहीं होने से किसान परेशान

बलरामपुर : अर्नब तूफान तो चला गया,लेकिन अपने पीछे छोड़ गया वो निशानियां जिन्हें देखकर अन्नदाताओं का मन पसीज रहा है. अर्नब तूफान के कारण हुई तेज बारिश और हवा के कारण किसानों के खेतों में तैयार खड़ी फसल बर्बाद हो गई. धान खरीदी की तारीख नजदीक है ऐसे में किसानों को डर है कि उनका जो नुकसान हुआ है,उसकी भरपाई कैसे होगी.

अर्नब तूफान ने किसानों की खड़ी फसल को पानी में डूबो दिया. इससे किसान काफी परेशान हैं. एक तरफ पूरा प्रदेश राज्य स्थापना दिवस की खुशी में झूम रहा है तो दूसरी तरफ किसान तूफान की मार का असर झेल रहे हैं. छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत होने वाली है. लेकिन तूफान के कारण लगातार पानी जमा होने से फसल सड़ने का खतरा पैदा हो गया है. बलरामपुर जिले में कई किसानों ने सहकारी समितियों से कर्ज लेकर धान की खेती की थी, लेकिन अब आंधी तूफान बारिश से फसल नुकसान होने से उन्हें कर्जा भरने की चिंता सताने लगी है.

बर्बाद हुई फसल को खेत से हटाते किसान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बारिश से हुई फसल खराब



इस बारे में पुरानडीह गांव के दादर पारा की महिला किसान सीमा कुमारी ने कहा कि अभी जो चक्रवाती तूफान आया दो तीन दिन उसकी वजह से हमारा धान का फसल बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है.

बलरामपुर में अर्नब तूफान का दर्द (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

खेतों में धान की खड़ी फसल पट्टा के जैसे सो गया है. धान का पूरा बाली पका हुआ था उसकी वजह से पूरा धान झर गया है. चक्रवाती तूफान और बारिश की वजह से खेतों में पक कर तैयार धान की फसल नुकसान हो गया है. धान की बाली नमी के कारण अंकुरित होने लगा है.इसलिए हम बहुत जल्दबाजी में कटाई कर रहे हैं हम जल्दी धान की कटाई मिसाई कर कंप्लीट करेंगे - सीमा कुमारी, महिला किसान



एक तिहाई धान खराब, काफी नुकसान हुआ



देवीगंज गांव के किसान शंकर ठाकुर ने बताया कि आंधी तूफान में हमारे खेत में धान का फसल गिर गया और पानी में बोथा गया. जिससे हमारा काफी नुकसान हो गया है.