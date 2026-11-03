बलरामपुर में अर्नब तूफान का दर्द, धान की फसल बर्बाद, सर्वे नहीं होने से किसान परेशान
बलरामपुर जिले में अर्नब तूफान का असर अब दिखने लगा है.पानी के कारण खेतों में खड़ी फसल सड़ रही है.उज्जवल तिवारी की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 3, 2026 at 1:19 PM IST
बलरामपुर : अर्नब तूफान तो चला गया,लेकिन अपने पीछे छोड़ गया वो निशानियां जिन्हें देखकर अन्नदाताओं का मन पसीज रहा है. अर्नब तूफान के कारण हुई तेज बारिश और हवा के कारण किसानों के खेतों में तैयार खड़ी फसल बर्बाद हो गई. धान खरीदी की तारीख नजदीक है ऐसे में किसानों को डर है कि उनका जो नुकसान हुआ है,उसकी भरपाई कैसे होगी.
किसान झेल रहे हैं नुकसान
अर्नब तूफान ने किसानों की खड़ी फसल को पानी में डूबो दिया. इससे किसान काफी परेशान हैं. एक तरफ पूरा प्रदेश राज्य स्थापना दिवस की खुशी में झूम रहा है तो दूसरी तरफ किसान तूफान की मार का असर झेल रहे हैं. छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत होने वाली है. लेकिन तूफान के कारण लगातार पानी जमा होने से फसल सड़ने का खतरा पैदा हो गया है. बलरामपुर जिले में कई किसानों ने सहकारी समितियों से कर्ज लेकर धान की खेती की थी, लेकिन अब आंधी तूफान बारिश से फसल नुकसान होने से उन्हें कर्जा भरने की चिंता सताने लगी है.
बारिश से हुई फसल खराब
इस बारे में पुरानडीह गांव के दादर पारा की महिला किसान सीमा कुमारी ने कहा कि अभी जो चक्रवाती तूफान आया दो तीन दिन उसकी वजह से हमारा धान का फसल बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है.
खेतों में धान की खड़ी फसल पट्टा के जैसे सो गया है. धान का पूरा बाली पका हुआ था उसकी वजह से पूरा धान झर गया है. चक्रवाती तूफान और बारिश की वजह से खेतों में पक कर तैयार धान की फसल नुकसान हो गया है. धान की बाली नमी के कारण अंकुरित होने लगा है.इसलिए हम बहुत जल्दबाजी में कटाई कर रहे हैं हम जल्दी धान की कटाई मिसाई कर कंप्लीट करेंगे - सीमा कुमारी, महिला किसान
एक तिहाई धान खराब, काफी नुकसान हुआ
देवीगंज गांव के किसान शंकर ठाकुर ने बताया कि आंधी तूफान में हमारे खेत में धान का फसल गिर गया और पानी में बोथा गया. जिससे हमारा काफी नुकसान हो गया है.
धान पककर तैयार हो चुका था हम धान काटने ही वाले थे तभी मौसम खराब होने की वजह से धान नहीं काट पाए.हमारे खेत में लगा धान आंधी तूफान बेमौसम बारिश की वजह से लगभग एक तिहाई हिस्सा गिरकर खराब हो गया है.अब तक कोई पटवारी यहां हमारे नुकसान का सर्वे करने नहीं पहुंचे हैं- शंकर ठाकुर, किसान
आंधी तूफान बारिश की वजह से खेत में लगा धान अंकुरित होने लगा है. धान पक गया है, बहुत नुकसान हुआ है. लेकिन अब तक कोई सर्वे करने यहां नहीं आया है- जयनाथ कोरवा, किसान
सर्वे रिपोर्ट के बाद किसानों को मिलेगा मुआवजा
इस संबंध में बलरामपुर जिले के कृषि विभाग के उप संचालक रामचंद्र भगत ने कहा कि अभी अर्नब चक्रवात आया था उसका असर हमारे जिले में भी पड़ा था लगातार जो पानी पड़ा उसके चलते जो धान कट के खेतों में पड़े थे अभी धूप निकल गया है तो किसानों के खेतों का निरीक्षण कराया जा रहा है.
कितने एकड़ में खेती का नुकसान हुआ है इसकी रिपोर्ट बनाएंगे. जिन्होंने अपनी फसल का बीमा कराया था उनका भी मुआवजा मिलेगा राजस्व विभाग से भी मुआवजे का प्रावधान रहता है- रामचंद्र भगत, उप संचालक कृषि विभाग
पटवारियों की हड़ताल से फसल नुकसान सर्वे पेंडिंग
बलरामपुर जिले में जारी पटवारियों के हड़ताल पर होने के वजह से अब तक धान की गिरदावरी डीसीएस का काम भी अधूरा है.अब बेमौसम बारिश से धान की फसल नुकसान होने के बाद इसका सर्वे भी नहीं हुआ है. जिससे किसानों की चिंता बढ रही है किसानों को अपने धान फसल के नुकसान होने पर मुआवजे की उम्मीद है.
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