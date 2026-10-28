अर्नब तूफान का असर: सीएम विष्णु देव साय का सूरजपुर-बलरामपुर दौरा स्थगित
खराब मौसम की वजह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का 2 जिलों का दौरा रद्द हुआ. सीएम के चॉपर को टेक ऑफ की अनुमति नहीं मिली.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 28, 2026 at 4:06 PM IST
सूरजपुर: छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान के असर और खराब मौसम के चलते मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सूरजपुर और बलरामपुर-रामानुजगंज जिले का प्रस्तावित दौरा स्थगित हो गया है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को रायपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना होना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर को टेकऑफ की अनुमति नहीं मिल सकी.
वर्चुअल माध्यम से जुड़कर किया लोकार्पण और शिलान्यास
अर्नब तूफान की वजह से छत्तीसगढ़ में भी मौसम खराब हो गया है. ऐसे में सीएम साय का जिलों का दौरा रद्द हो गया है. आंधी तूफान की वजह से मुख्यमंत्री विष्णुे देव साय कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े. दरअसल खराब मौसम के कारण सीएम के हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ की परमिशन नहीं मिली. सूरजपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्चुअली 208 करोड़ बीस लाख के विकास कार्यो का शिलान्यास और 2 करोड़ 45 लाख के कार्यों का लोकार्पण किया. मुख्यमंत्री विष्णु देव के साथ महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़े.
बलरामपुर का दौरा भी रद्द
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव बलरामपुर जिले के प्रवास के दौरान जिलेवासियों को 202 करोड़ 65 लाख के 2009 विकास कार्यों की सौगात देने दौरे पर आ रहे थे, लेकिन उनका दौरा रद्द हो गया.
विकास की पहुँच हर गाँव तक हो, जनसुविधाओं का लाभ हर परिवार को मिले और प्रगति के अवसरों से प्रदेश का कोई भी क्षेत्र वंचित न रहे, यही हमारी सरकार का संकल्प है। इसी संकल्प के साथ आज मुख्यमंत्री निवास, रायपुर से वर्चुअल माध्यम से सूरजपुर जिले के प्रेमनगर में आयोजित कार्यक्रम में ₹232 करोड़ से अधिक की लागत के 117 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। सरगुजा अंचल सहित पूरे प्रदेश में विकास की गति को निरंतर आगे बढ़ाते हुए हम समृद्ध, सशक्त और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं।— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) October 28, 2026
प्रतिमा अनावरण और विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम,बलरामपुर- रामानुजगंज https://t.co/DqHt8UU6H2— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) October 28, 2026
विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम,मिडिल स्कूल मैदान, प्रेमनगर, जिला - सूरजपुर https://t.co/B3hyBY8GrT— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) October 28, 2026
अर्नब तूफान से जुडी़ बड़ी बातें
तूफान अर्नब का असर 2 दिनों तक रहेगा. इसका असर 28 से 29 अक्तूबर तक देखने को मिलेगा. तूफान के दौरान हल्की और मध्यम बारिश होने की संभावना है. बारिश की वजह से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी.