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अर्नब साइक्लोन का असर, छत्तीसगढ़ में बदला मौसम, मौसम विभाग ने जारी किया रेड और ऑरेंज अलर्ट, जानिए कहां अति भारी बारिश होने की आशंका

अर्नब साइक्लोन का असर, छत्तीसगढ़ में बदला मौसम ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: छत्तीसगढ़ में साइक्लोन का बड़ा असर दिखने वाला है. मौसम विभाग ने कई इलाकों में अति भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका जताई है. इसके लिए मौसम विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. साथ ही लोगों को सचेत रहने की सलाह दी गई है.

मौसम विभाग ने जारी किया रेड और ऑरेंज अलर्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH) रायपुर में मंगलवार को बादल छाए भले ही अर्नब साइक्लोन सीवियर साइक्लोन के रूप में बुधवार की सुबह तब्दील होगा, लेकिन उसके पहले ही राजधानी रायपुर में सोमवार से ठंडी हवाएं चल रही है. मौसम का मिजाज भी बदल चुका है. मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार के शाम से ही दक्षिण छत्तीसगढ़ में साइक्लोन अर्नब का असर आज शाम से ही देखने को मिल सकता है.