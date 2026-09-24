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चक्रवात अर्नब की वजह से छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, 3 दिनों तक बारिश की संभावना

छत्तीसगढ़ के मौसम में ये बदलाव उत्तर कोस्टल आंध्र प्रदेश में बने डीप डिप्रेशन की वजह से आया है. रितेश तंबोली की रिपोर्ट.

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चक्रवात अर्नब (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 24, 2026 at 3:34 PM IST

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रायपुर: चक्रवात अर्नब की वजह से आने 3 दिनों में छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मौसम में बदलाव की वजह से अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है. मौसम विभाग की मानें तो आने वाले दिनों में इसी तरह का मौसम बना रहेगा. मौसम विभाग की मानें तो इन तीन दिनों के भीतर हल्की से मध्यम और कई जगहों पर अति भारी बारिश दर्ज की जा सकती है.

चक्रवात अर्नब की वजह से बदला मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक आज की स्थिति में डीप डिप्रेशन उत्तर कोस्टल आंध्र प्रदेश और इससे लगे हुए क्षेत्र में है. आगामी 24 घंटे तक उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ कि ओर बढ़ने की संभावना जताई गई है. मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने कहा, "पिछले 2 दिनों से एक डीप डिप्रेशन बना हुआ है. जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव देखने को मिला है. आज की स्थिति में डीप डिप्रेशन उत्तर कोस्टल आंध्र प्रदेश और इससे लगे हुए क्षेत्र में है."

चक्रवात अर्नब (ETV Bharat)

आगामी 24 घंटे तक उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ बढ़ने की संभावना है. इसके प्रभाव से आज हमने दक्षिण छत्तीसगढ़ के एक दो जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. रेड अलर्ट वाले जिलों में 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश होने की संभावना है. इसका असर उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में भी ज्यादातर असर होने की संभावना है, जो आज और कल रहने की संभावना है: गायत्रीवाणी कांचीभोटला, मौसम वैज्ञानिक, रायपुर

डीप डिप्रेशन की वजह से होगी बारिश

डीप डिप्रेशन की वजह से मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है. ओडिशा में अर्नब साइक्लोन के सवाल पर मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है. केवल डीप डिप्रेशन बना हुआ है. डीप डिप्रेशन का असर पूरे छत्तीसगढ़ में अगले तीन दिनों तक रहने की संभावना है. तीन दिनों के बाद प्रदेश में वर्षा की गतिविधि में कमी आने की संभावना है.

सामान्य से 5% कम बारिश हुई दर्ज

  • 1 जून से लेकर 24 सितंबर की स्थिति में छत्तीसगढ़ में सामान्य से 5% कम बारिश दर्ज की गई. छत्तीसगढ़ में सामान्य वर्षा 1119.4 मिलीमीटर होनी थी लेकिन अब तक 1063.6 मिली मीटर बारिश दर्ज की गई है.
  • 1 जून से लेकर 24 सितंबर तक सामान्य बारिश वाले जिलों में बालोद बलौदा बाजार बस्तर बीजापुर बिलासपुर दंतेवाडा धमतरी दुर्ग गरियाबंद गौरेला पेंड्रा मरवाही और जांजगीर जैसे जिले शामिल हैं.
  • 1 जून से लेकर 24 सितंबर तक प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश वाले जिलों में बलरामपुर मुंगेली नारायणपुर सारंगढ़ भिलाईगढ़ जैसे जिले शामिल हैं.
  • 1 जून से 24 सितंबर तक सामान्य से कम बारिश वाले जिलों में बेमेतरा जशपुर कबीरधाम कांकेर और सरगुजा जैसे जिले शामिल हैं.

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