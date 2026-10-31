चक्रवात का कहर: यूपी के कई जिलों में अर्नब चक्रवात से भारी तबाही, फसलों के नुकसान से किसान परेशान
चक्रवात से बिजनौर, कुशीनगर, प्रतापगढ़ का मौसम बदला, तापमान में 9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 2:19 PM IST
बिजनौर/कुशीनगर/प्रतापगढ़: चक्रवात अर्नब का असर अब जिले के कई इलाकों में दिखने लगा है. गुरुवार से ही मौसम में बदलाव के साथ बारिश का सिलसिला जारी है. इस दौरान, गुरुवार देर रात बारिश के बीच करीब डेढ़ बजे अचानक बिजली गरने से गांव के मंदिर का शिखर क्षतिग्रस्त हो गया और मलबा पास के स्कूल पर जा गिरा. जिससे स्कूल की छत टूट गई और कमरे में रखे सामान को भारी नुकसान पहुंचा है.
राहत की बात यह रही कि हादसा उस समय हुआ जब स्कूल बंद था. अगर दिन के समय बिजली गिरती तो जान-माल की बड़ी हानी हो सकती थी. गांव के प्रधान त्रिवेंद्र कुमार शर्मा उर्फ बजरंगी ने फोन पर बताया कि घटना के बाद ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर देखा और संबंधित अधिकारियों से मंदिर तथा स्कूल की जल्द मरम्मत कराने की मांग की.
वहीं, कुशीनगर में 'अर्णब' चक्रवात के कारण तापमान में 9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. पूर्वांचल के कई जिलों में शुक्रवार को अक्टूबर महीने का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया. पिछले 72 घंटे से रिमझिम बारिश और तेज हवाओं से आम जनजीवन प्रभावित हुई है. किसानों की फसलों को भी काभी नुकसान पहुंचा है.
वहीं, देवरिया के महुआनी क्षेत्र के किसानों के खेतों में पिछले कई दिनों से पानी भरे होने से नाराज किसानों का गुस्सा शनिवार को फूट पड़ा, जिसके बाद किसानों ने देवरिया-महुआनी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया. देखते ही देखते सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारे लग गईं. जिससे राहगीरों को कड़ी परेशानियों को सामना करना पड़ा.
किसानों का कहना है कि नहर विभाग खेतों का पानी नहर में बहाने की अनुमति नहीं दे रहा है, जिससे पूरी फसल सड़ने की कगार पर है. कई बार अधिकारियों से शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, तो मजबूरन किसानो को यह कदम उठाना पड़ा.
दूसरी तरफ, बेमौसम आए चक्रवात ने प्रतापगढ़ ज़िले के किसानों की कमर तोड़ दी है. तेज़ हवाओं और 48 घण्टे से हो रही लगातार बारिश से जिलेभर में तबाही है, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा अन्नदाताओं को भुगतना पड़ा है. इस आपदा से धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है, जो कटाई के बिल्कुल करीब थी.
किसानों ने बताया कि धान की फसल पूरी तरह से तैयार थी और कुछ ही दिनों में कटाई शुरू होने वाली थी, लेकिन चक्रवात और लगातार बारिश ने खेतों में खड़ी लहलहाती फसल को पूरी तरह से ज़मींदोज़ कर दिया है. खेतों में पानी भर जाने के कारण धान की बालियां सड़ने लगी हैं, जिससे किसानों के महीनों की मेहनत और पूंजी आंखों के सामने बर्बाद हो रही है.
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