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अर्नब तूफान: रायपुर में बारिश, धमतरी, बस्तर सहित कई जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी बंद

अर्नब तूफान ( ETV Bharat )

धमतरी: अर्नब तूफान का असर छत्तीसगढ़ में दिखने लगा है. रायपुर दुर्ग सहित कई जिलों में सुबह से बादल छाए हुए हैं. कुछ जगहों पर बारिश हो रही है. मध्यम हवाएं भी चल रही है. वहीं कई जिलों में अर्नब को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी दी गई है. धमतरी जिला प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किया है.बस्तर में भी आज स्कूलों में छुट्टी की गई है.

मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, आगामी दिनों में चक्रवाती तूफान के प्रभाव से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में बच्चों को स्कूल और आंगनबाड़ी आने-जाने के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इसी को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन यह कदम उठाया है.