अर्नब तूफान: रायपुर में बारिश, धमतरी, बस्तर सहित कई जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी बंद
आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान अर्नब का असर दिखाई दे रहा है. ये बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 28, 2026 at 7:26 AM IST
धमतरी: अर्नब तूफान का असर छत्तीसगढ़ में दिखने लगा है. रायपुर दुर्ग सहित कई जिलों में सुबह से बादल छाए हुए हैं. कुछ जगहों पर बारिश हो रही है. मध्यम हवाएं भी चल रही है. वहीं कई जिलों में अर्नब को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी दी गई है. धमतरी जिला प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किया है.बस्तर में भी आज स्कूलों में छुट्टी की गई है.
मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, आगामी दिनों में चक्रवाती तूफान के प्रभाव से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में बच्चों को स्कूल और आंगनबाड़ी आने-जाने के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इसी को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन यह कदम उठाया है.
जारी आदेश के अनुसार, 28 अक्टूबर को जिले के सभी शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के साथ आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे. जिला प्रशासन ने संबंधित संस्थानों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
तूफान को देखते हुए एहतियाती फैसला
चक्रवाती तूफान और भारी बारिश की आशंका के बीच जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है. ऐसे में बुधवार को विद्यार्थियों को स्कूल नहीं जाना होगा और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी गतिविधियां बंद रहेंगी.
आंध्र में अर्नब का कहर
आंध्र प्रदेश में अर्नब बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है. कोस्टल आंध्रा में समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है. तटीय इलाकों में समुद्र का पानी पहुंचने और भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है. राज्य सरकार किसी भी आपदा से निपटने के लिए अलर्ट है.
मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा कि 'अत्यंत गंभीर' चक्रवाती तूफान अर्नब के आंध्र प्रदेश तट पर पहुंचने की प्रक्रिया बुधवार को जारी है और तूफान का केंद्र समुद्र तट के बहुत करीब बना हुआ है. ये प्रक्रिया अगले तीन घंटों तक जारी रहने की उम्मीद है.
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