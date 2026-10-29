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यूपी में चक्रवात 'अर्नब' का खतरा: गोरखपुर और चंदौली में हाई अलर्ट; प्रशासन ने संभाला मोर्चा, कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द

अर्नब चक्रवात को लेकर प्रशासन सख्त: कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर/चंदौली: उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल हिस्से में तूफानी चक्रवात 'अर्नब' के संभावित खतरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है. इस चक्रवात का सीधा असर गोरखपुर और चंदौली समेत देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बलिया, मऊ और आजमगढ़ जैसे कई जिलों में देखने को मिल सकता है.

मौसम विभाग की इस चेतावनी के बाद इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ गरज-चमक और भारी बारिश की आशंका जताई गई है. हालांकि बृहस्पतिवार के दिन आसमान में लगातार बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी चलता रहा.

जानकारी देते एडीएम वित्त जयप्रकाश. (Video Credit: ETV Bharat) गोरखपुर में नगर निगम और तहसीलों में खास तैयारियां: इस संभावित प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए गोरखपुर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है और सभी तहसीलों में आम लोगों के लिए कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं. प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि जब तक बहुत जरूरी न हो, वे अपने घरों से बाहर बिल्कुल न निकलें. चक्रवात के कारण होने वाले जलभराव, फसलों के नुकसान और अन्य दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नगर निगम के कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है. अगले 24 घंटों के लिए सभी संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों के अवकाश रद्द कर दिए गए हैं ताकि वे किसी भी आपात सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंच सकें. चंदौली में चक्रवात 'अर्नब' को लेकर हाई अलर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) 59 स्थायी पंप और हजारों कर्मियों की तैनाती: नगर आयुक्त अजय जैन ने खुद जलभराव वाले संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा करके वहां विशेष निगरानी रखने के निर्देश जारी किए हैं. शहर में जल निकासी की समस्या से निपटने के लिए 59 स्थायी पंपों की कार्यशीलता की जांच कर उन्हें पूरी तरह दुरुस्त कर दिया गया है. करीब 3000 अधिकारियों और कर्मचारियों को आपस में बेहतर समन्वय बनाने और महत्वपूर्ण स्थानों पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. बृहस्पतिवार की रात से ही पूरी टीम को सक्रिय रहने को कहा गया है ताकि बारिश होने पर प्रभावित इलाकों में तुरंत राहत पहुंचाई जा सके.