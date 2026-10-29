यूपी में चक्रवात 'अर्नब' का खतरा: गोरखपुर और चंदौली में हाई अलर्ट; प्रशासन ने संभाला मोर्चा, कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द
तूफानी चक्रवात 'अर्नब' के संभावित खतरे को देखते हुए गोरखपुर और चंदौली जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 10:12 PM IST
गोरखपुर/चंदौली: उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल हिस्से में तूफानी चक्रवात 'अर्नब' के संभावित खतरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है. इस चक्रवात का सीधा असर गोरखपुर और चंदौली समेत देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बलिया, मऊ और आजमगढ़ जैसे कई जिलों में देखने को मिल सकता है.
मौसम विभाग की इस चेतावनी के बाद इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ गरज-चमक और भारी बारिश की आशंका जताई गई है. हालांकि बृहस्पतिवार के दिन आसमान में लगातार बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी चलता रहा.
गोरखपुर में नगर निगम और तहसीलों में खास तैयारियां: इस संभावित प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए गोरखपुर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है और सभी तहसीलों में आम लोगों के लिए कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं. प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि जब तक बहुत जरूरी न हो, वे अपने घरों से बाहर बिल्कुल न निकलें. चक्रवात के कारण होने वाले जलभराव, फसलों के नुकसान और अन्य दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नगर निगम के कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है. अगले 24 घंटों के लिए सभी संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों के अवकाश रद्द कर दिए गए हैं ताकि वे किसी भी आपात सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंच सकें.
59 स्थायी पंप और हजारों कर्मियों की तैनाती: नगर आयुक्त अजय जैन ने खुद जलभराव वाले संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा करके वहां विशेष निगरानी रखने के निर्देश जारी किए हैं. शहर में जल निकासी की समस्या से निपटने के लिए 59 स्थायी पंपों की कार्यशीलता की जांच कर उन्हें पूरी तरह दुरुस्त कर दिया गया है. करीब 3000 अधिकारियों और कर्मचारियों को आपस में बेहतर समन्वय बनाने और महत्वपूर्ण स्थानों पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. बृहस्पतिवार की रात से ही पूरी टीम को सक्रिय रहने को कहा गया है ताकि बारिश होने पर प्रभावित इलाकों में तुरंत राहत पहुंचाई जा सके.
चंदौली में 24 घंटे एक्टिव किया गया आपदा कंट्रोल रूम: दूसरी तरफ चंदौली जिले में भी जिला प्रशासन ने संभावित आपदा से निपटने के लिए अपनी सभी तैयारियां तेज कर दी हैं. आम जनता की सुरक्षा और आपात स्थिति में त्वरित मदद सुनिश्चित करने के लिए कलेक्ट्रेट स्थित आपदा कक्ष में जिला आपदा कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय कर दिया गया है. एडीएम राजेश कुमार ने बताया कि इस कंट्रोल रूम के सुचारू संचालन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की अलग-अलग पालियों में ड्यूटी लगाई गई है. दिन हो या रात, किसी भी समय मिलने वाली सूचना पर तुरंत संज्ञान लेकर राहत कार्य शुरू करने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ काम करने के निर्देश: प्रशासन का मुख्य उद्देश्य संभावित आपदा के दौरान नागरिकों को समय पर मदद पहुंचाना और सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखना है. एडीएम ने सिंचाई, विद्युत, स्वास्थ्य, पुलिस और स्थानीय निकायों के सभी अधिकारियों को अपने मुख्यालयों पर पूरी तरह अलर्ट रहने को कहा है. स्वास्थ्य विभाग को आपात चिकित्सा सेवाओं के लिए और बिजली विभाग को संभावित व्यवधानों से निपटने के लिए विशेष रूप से सतर्क किया गया है. प्रशासन ने जनता से अपील की है कि किसी भी आपात स्थिति में घबराने के बजाय टोल-फ्री नंबर 1077 पर तुरंत सूचना दें.
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