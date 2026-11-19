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चक्रवाती तूफान अकवन का रेल परिचालन पर असर, हटिया-पुरी तपस्विनी एक्सप्रेस छह घंटे देर से खुलेगी

रांची रेलवे स्टेशन ( ETV Bharat )

रांचीः चक्रवाती तूफान अकवन का असर रेल परिचालन पर भी पड़ने लगा है. मौसम की स्थिति को देखते हुए रेलवे ने हटिया से पुरी जाने वाली तपस्विनी एक्सप्रेस के प्रस्थान समय में बदलाव किया है. गुरुवार 19 नवंबर को हटिया से खुलने वाली ट्रेन अपने निर्धारित समय से छह घंटे की देरी से रवाना होगी. इससे ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना में बदलाव करना पड़ सकता है.

रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार, ट्रेन संख्या 18451 हटिया-पुरी तपस्विनी एक्सप्रेस गुरुवार को अपने निर्धारित समय दोपहर 2:30 बजे के बजाय रात 8:30 बजे हटिया स्टेशन से प्रस्थान करेगी. चक्रवाती तूफान के प्रभाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन के प्रस्थान समय की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें.