चक्रवाती तूफान अकवन का रेल परिचालन पर असर, हटिया-पुरी तपस्विनी एक्सप्रेस छह घंटे देर से खुलेगी
रांची रेल मंडल में रेल परिचालन पर चक्रवाती तूफान अकवन का असर दिखने लगा है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : November 19, 2026 at 5:09 PM IST
रांचीः चक्रवाती तूफान अकवन का असर रेल परिचालन पर भी पड़ने लगा है. मौसम की स्थिति को देखते हुए रेलवे ने हटिया से पुरी जाने वाली तपस्विनी एक्सप्रेस के प्रस्थान समय में बदलाव किया है. गुरुवार 19 नवंबर को हटिया से खुलने वाली ट्रेन अपने निर्धारित समय से छह घंटे की देरी से रवाना होगी. इससे ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना में बदलाव करना पड़ सकता है.
रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार, ट्रेन संख्या 18451 हटिया-पुरी तपस्विनी एक्सप्रेस गुरुवार को अपने निर्धारित समय दोपहर 2:30 बजे के बजाय रात 8:30 बजे हटिया स्टेशन से प्रस्थान करेगी. चक्रवाती तूफान के प्रभाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन के प्रस्थान समय की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें.
दिसंबर में भी कई ट्रेनें रहेंगी रद्द
दूसरी ओर, दिसंबर महीने में रेलवे के विकास कार्यों के कारण भी झारखंड और ओडिशा के बीच रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है. पूर्व तटीय रेलवे के बृंदामाल स्टेशन पर फ्लाईओवर लाइन की कनेक्टिविटी से जुड़े कार्यों के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है.
इसका असर राउरकेला-पुरी एक्सप्रेस और झारसुगुड़ा-संबलपुर मेमू ट्रेनों पर पड़ेगा। ट्रेन संख्या 18125 राउरकेला-पुरी एक्सप्रेस और 18126 पुरी-राउरकेला एक्सप्रेस 21, 24 और 26 दिसंबर को नहीं चलेंगी. वहीं, ट्रेन संख्या 68031 और 68033 झारसुगुड़ा-संबलपुर मेमू तथा 68032 और 68034 संबलपुर-झारसुगुड़ा मेमू 22 से 26 दिसंबर तक रद्द रहेंगी.
यात्रा से पहले लें जानकारी
सीनियर डीसीएम श्रेया सिंह ने बताया कि यात्रियों को ट्रेन के परिचालन और समय में होने वाले बदलाव की जानकारी लेकर ही स्टेशन पहुंचना चाहिए. रेलवे की ओर से जारी सूचनाओं पर ध्यान दें, ताकि यात्रा के दौरान अनावश्यक परेशानी नहीं हो.
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