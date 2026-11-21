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बिहार में साइक्लोन 'अकवान' का दिख रहा असर, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

बिहार में बदला मौसम ( ETV Bharat )

पटना : बिहार की राजधानी पटना समेत प्रदेशभर में शनिवार की सुबह से मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है. आसमान में बादलों का डेरा है और कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल रही है. बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान 'अकवान' का असर अब बिहार के मौसम पर भी दिखाई देने लगा है.

मौसम में आए इस बदलाव के कारण लोगों को सुबह और शाम के समय हल्की ठंड का एहसास हो रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र पटना के पूर्वानुमान के मुताबिक आज 21 नवंबर को राजधानी पटना समेत बिहार के कई हिस्सों में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है. मौसम में यह बदलाव अगले एक-दो दिनों तक बना रह सकता है.

30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कुछ स्थानों पर मेघगर्जन और वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवा चलने की संभावना जताई गई है. हवा के झोंकों की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. हालांकि, यह चेतावनी मुख्य रूप से राज्य के पूर्वी हिस्से के कुछ स्थानों के लिए है.भागलपुर और कटिहार जिले में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की भी आशंका जताई गई है. दक्षिण-पूर्व बिहार में बारिश को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है. विभिन्न जिलों में छाए हैं बादल (ETV Bharat) 'कमजोर होकर निम्न दबाव के क्षेत्र में बदला चक्रवात' मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान अकवान आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों को पार करने के बाद कमजोर पड़ गया है. 20 नवंबर को यह सिस्टम गहरे दबाव के क्षेत्र में तब्दील हुआ और 21 नवंबर तक अच्छी तरह चिह्नित निम्न दबाव के क्षेत्र में कमजोर हो गया. हालांकि, इसके प्रभाव से पूर्वी हवाओं के जरिए वातावरण में नमी पहुंच रही है. इसी वजह से बिहार के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही और बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है. ''पटना में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है. राजधानी में अधिकतम तापमान करीब 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. दिन के समय भी धूप पूरी तरह खिलने की संभावना कम है. बीच-बीच में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है और कुछ समय के लिए हल्की बौछारें पड़ सकती हैं. हालांकि, पटना के लिए फिलहाल कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है.''- आनंद शंकर, मौसम वैज्ञानिक पटना में छाए बादल (ETV Bharat)