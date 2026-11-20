ग्राउंड रिपोर्ट: पहले अर्णव तूफान ने खेतों में फसल गिराई, अब अकवान चक्रवात ने धान खरीदी पर लगाया ब्रेक
अकवान चक्रवात तूफान से किसानों पर दोहरी मार पड़ी है. धान खरीदी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 20, 2026 at 8:50 PM IST
धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के किसान परेशान हैं. फसल पकने के समय अर्णब तूफान ने परेशान किया. अब जब धान बेचकर मेहनत की कमाई घर लाने का समय आया है, तब अकवान चक्रवात की बारिश ने एक बार फिर उनकी चिंता बढ़ा दी है.
अकवान चक्रवात से धान खरीदी प्रभावित
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने के बाद किसान अपनी उपज बेचने की तैयारी में जुटे हैं. गुरुवार को धमतरी जिले के 108 उपार्जन केंद्रों में से 107 केंद्रों में किसानों के टोकन जारी किए गए. कई किसान धान लेकर खरीदी केंद्र पहुंचने की तैयारी में थे, लेकिन मौसम बिगड़ने और लगातार बारिश के चलते ज्यादातर केंद्रों में खरीदी बंद रखनी पड़ी. जिन किसानों ने धान बेचने की उम्मीद लगाई थी, उन्हें अब मौसम साफ होने का इंतजार करना पड़ रहा है
अचानक पानी गिरने की वजह से धान खरीदी बंद की गई है. शुक्रवार का टोकन मिला था. अब कब टोकन मिलेगा, पता नहीं. दिवाली के पहले धान काटा था. पहले तूफान की वजह से धान पूरा सो गया था. किसानों के लिए बारिश से बहुत आफत है-छेदनलाल साहू, किसान
खरीदी केंद्रों में पसरा सन्नाटा
बारिश के कारण धमतरी जिले के ज्यादातर धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी कार्य प्रभावित हुआ है. फिलहाल आमदी, छाती और मगरलोड सहित कुछ केंद्रों में ही खरीदी जारी रही, जबकि बाकी केंद्रों में एहतियातन खरीदी बंद रखी गई है. केंद्रों में धान की सुरक्षा को लेकर भी समितियों और प्रशासन की चिंता बढ़ गई है. खुले में रखे धान को बारिश से बचाने के लिए तिरपाल और केप कवर से ढंकने की व्यवस्था की गई है.
शंकरदाह समिति के देवेंद्र कुमार साहू ने बताया कि हमारे यहां खरीदे गए धान को ढंक दिया गया है. शुक्रवार को खरीदी की जानी थी लेकिन मौसम की वजह से खरीदी बंद की गई है. शासन के आदेशानुसार टोकन जारी किया जाएगा. लगातार बारिश होती है तो किसानों को परेशानी होगी. अभी तो कटाई की शुरुआत हुई है.
पहले चक्रवात तूफान आने पर किसानों को बहुत नुकसान हुआ था. अभी जैसा मौसम है, ऐसे में किसानों की दिक्कत और बढ़ जाएगी. हमारी समिति में पहले से खरीदे गए धान को सुरक्षित रखा गया है. सोमवार को फिर से धान खरीदी शुरू करेंगे. मौसम साफ होने और जमीन सूखने पर धान खरीदी शुरू की जाएगी-देवेंद्र कुमार साहू, शंकरदाह समिति
धान को भीगने से बचाने की कोशिश
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने अधिकारियों को उपार्जन केंद्रों में खरीदे गए धान की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं. केंद्रों में पर्याप्त केप कवर, तिरपाल, जल निकासी और सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा गया है. अधिकारियों को लगातार निरीक्षण और निगरानी के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के कारण उपार्जित धान की गुणवत्ता प्रभावित न हो. अब कलेक्टर के निर्देश पर अधिकारी केंद्रों का जायजा ले रहे हैं.