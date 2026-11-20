ETV Bharat / state

ग्राउंड रिपोर्ट: पहले अर्णव तूफान ने खेतों में फसल गिराई, अब अकवान चक्रवात ने धान खरीदी पर लगाया ब्रेक

धमतरी में धान खरीदी प्रभावित ( ETV BHARAT )

धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के किसान परेशान हैं. फसल पकने के समय अर्णब तूफान ने परेशान किया. अब जब धान बेचकर मेहनत की कमाई घर लाने का समय आया है, तब अकवान चक्रवात की बारिश ने एक बार फिर उनकी चिंता बढ़ा दी है.

अकवान चक्रवात से धान खरीदी प्रभावित समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने के बाद किसान अपनी उपज बेचने की तैयारी में जुटे हैं. गुरुवार को धमतरी जिले के 108 उपार्जन केंद्रों में से 107 केंद्रों में किसानों के टोकन जारी किए गए. कई किसान धान लेकर खरीदी केंद्र पहुंचने की तैयारी में थे, लेकिन मौसम बिगड़ने और लगातार बारिश के चलते ज्यादातर केंद्रों में खरीदी बंद रखनी पड़ी. जिन किसानों ने धान बेचने की उम्मीद लगाई थी, उन्हें अब मौसम साफ होने का इंतजार करना पड़ रहा है