बिहार में चक्रवाती तूफान 'अकवान' का असर, 18 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट
भले ही चक्रवात अकवान कमजोर पड़ गया हो लेकिन उसका असर बिहार के 18 जिलों में देखने को मिलेगा.
Published : November 22, 2026 at 7:28 AM IST
पटना : बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान 'अकवान' का असर बिहार के मौसम पर भी दिखाई देने लगा है. तूफान के प्रभाव से राज्य के कई इलाकों में मौसम बदलने और बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने 22 और 23 नवंबर को दक्षिण बिहार के 18 जिलों में बारिश के लिए यलो चेतावनी जारी की है. बिहार में आज मौसम का मिजाज बदल सकता है.
चक्रवात कमजोर, फिर भी मौसम पर असर
बंगाल की खाड़ी में विकसित हुआ चक्रवाती तूफान अकवान ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ा. तट से टकराने के बाद इसकी तीव्रता में कमी आई है, लेकिन इससे जुड़ी नमी और मौसमी गतिविधियों का असर पूर्वी भारत के कई राज्यों में बना हुआ है. बिहार में भी इसी वजह से बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई गई है.
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18 जिलों में बारिश की संभावना
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बक्सर, कैमूर, भोजपुर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, बेगुसराय, लखीसराय, खगड़िया, जमुई, बांका, मुंगेर, भागलपुर में बारिश हो सकती है, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, बांका और जमुई में बारिश हो सकती है. इन जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
भागलपुर और बांका में भारी बारिश की चेतावनी
पूर्वी बिहार के भागलपुर और बांका, मुंगेर में अन्य जिलों की तुलना में अधिक बारिश होने की आशंका जताई गई है. मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है. इसके अलावा तेज हवा और गरज-चमक के साथ मौसम में बदलाव हो सकता है.
23 नवंबर से मौसम साफ होने के आसार
मौसम पूर्वानुमान के अनुसार चक्रवात का प्रभाव धीरे-धीरे कम होने की संभावना है. इसके बाद बिहार के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क हो सकता है. हालांकि सुबह के समय धुंध और रात में ठंड का असर बना रह सकता है. तापमान में तत्काल बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है.
किसानों की बढ़ी चिंता
बेमौसम बारिश की आशंका ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. धान की कटाई और खेतों में रखी फसल को नुकसान से बचाने के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है. किसानों को कटी हुई फसल को सुरक्षित और सूखी जगह पर रखने तथा खुले में रखे अनाज को तिरपाल से ढकने की सलाह दी गई है.
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