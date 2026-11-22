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बिहार में चक्रवाती तूफान 'अकवान' का असर, 18 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट

बिहार में अकवान का असर ( ETV Bharat )

पटना : बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान 'अकवान' का असर बिहार के मौसम पर भी दिखाई देने लगा है. तूफान के प्रभाव से राज्य के कई इलाकों में मौसम बदलने और बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने 22 और 23 नवंबर को दक्षिण बिहार के 18 जिलों में बारिश के लिए यलो चेतावनी जारी की है. बिहार में आज मौसम का मिजाज बदल सकता है.

चक्रवात कमजोर, फिर भी मौसम पर असर