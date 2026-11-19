अकवान तूफान: मौसम विभाग ने 9 जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट, भारी बारिश की चेतावनी
20 और 21 नवंबर को प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 19, 2026 at 2:54 PM IST
रायपुर: तूफान अकवान तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एक बार फिर छत्तीसगढ़ के कई जिले अर्नब के बाद बर्बादी की चपेट में आ सकते हैं. प्रदेश में अभी धान खरीदी चल रही है. किसान धान को जमा कर खरीदी केंद्रों तक पहुंचाने में लगे हैं. ऐसे में अगर तूफान अकवान का असर ज्यादा होता है, तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. वहीं खरीदी केंद्रों में रखे धान को भी नुकसान पहुंच सकता है.
तूफान अकवान का असर
मौसम विभाग की मानें तो बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान अकवान के कारण प्रदेश में बारिश के आसार बन रहे हैं. मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 20 और 21 नवंबर को प्रदेश में भारी बारिश को लेकर 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के साथ ही एक या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है. चक्रवाती तूफ़ान अकवान का असर राजधानी में भी दिख रहा है. सुबह से ठंडी हवाएं चल रही हैं, कल की तुलना में आज ठंड में भी इजाफा हुआ है.
9 जिलों के लिए 48 घंटे का येलो अलर्ट जारी
छत्तीसगढ़ मौसम विभाग ने भारी बारिश होने को लेकर छत्तीसगढ़ के 9 जिलों के लिए 48 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, उनमें जशपुर, बलरामपुर, रायगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़, बलौदा बाजार, गरियाबंद महासमुंद, बस्तर और कोंडागांव जिले के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है.
40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं
मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के दौरान गरज चमक के साथ बिजली भी गिर सकती है. इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना हैं. दक्षिण और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में बना तूफान अकवान लगातार आगे बढ़ रहा है. यह सिस्टम फिलहाल उत्तर पश्चिम दिशा की ओर तेजी से बढ़ रहा है. यह तूफान 20 नवंबर की दोपहर तक उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा के तटों के बीच लैंडफाल कर सकता है.
अर्नब तूफान का दर्द खत्म नहीं हुआ कि अकवान आ गया
जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उन जिलों में धान खरीदी जोर शोर से जारी है. अगर बारिश का कहर ज्यादा होता है, तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. किसान पहले ही अर्नब तूफान से पीड़ित रहे हैं. ऐसे में अकवान का असर भी होता है तो किसान मुश्किल में फंस सकते हैं.
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