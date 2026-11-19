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अकवान तूफान: मौसम विभाग ने 9 जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट, भारी बारिश की चेतावनी

अकवान तूफान का असर ( ETV Bharat )

रायपुर: तूफान अकवान तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एक बार फिर छत्तीसगढ़ के कई जिले अर्नब के बाद बर्बादी की चपेट में आ सकते हैं. प्रदेश में अभी धान खरीदी चल रही है. किसान धान को जमा कर खरीदी केंद्रों तक पहुंचाने में लगे हैं. ऐसे में अगर तूफान अकवान का असर ज्यादा होता है, तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. वहीं खरीदी केंद्रों में रखे धान को भी नुकसान पहुंच सकता है.

तूफान अकवान का असर मौसम विभाग की मानें तो बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान अकवान के कारण प्रदेश में बारिश के आसार बन रहे हैं. मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 20 और 21 नवंबर को प्रदेश में भारी बारिश को लेकर 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के साथ ही एक या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है. चक्रवाती तूफ़ान अकवान का असर राजधानी में भी दिख रहा है. सुबह से ठंडी हवाएं चल रही हैं, कल की तुलना में आज ठंड में भी इजाफा हुआ है.