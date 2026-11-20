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चक्रवात अकवान: छत्तीसगढ़ में बदला मौसम, तेज हवाओं के साथ बारिश, कुछ जगहों पर भारी वर्षा और वज्रपात की चेतावनी

रायपुर\गौरेला पेंड्रा मरवाही: चक्रवात अकवान का असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है. शुक्रवार सुबह से ही कई जिलों में रुक रुककर बारिश और हवाओं का सिलसिला जारी है. अचानक बदले मौसम के मिजाज ने जनजीवन को प्रभावित किया है. बारिश और ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. ठंड बढ़ गई है.

अकवान साइक्लोन के कारण प्रदेश में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा और गरज चमक के साथ वज्रपात और तेज हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटा) चलने की संभावना है.

अकवान तूफान से छाए बादल, सुबह से हो रही बारिश (ETV Bharat Chhattisgarh)

20 नवंबर को छत्तीसगढ़ में मौसम (Weather Center Raipur)

21 नवंबर को छत्तीसगढ़ में मौसम (Weather Center Raipur)

पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान अकवान के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में 20 और 21 नवंबर को चक्रवाती गतिविधि बढ़ने की संभावना है और यह एक या दो स्थानों को प्रभावित भी कर सकता है-रायपुर मौसम केंद्र

गौरेला पेंड्रा मरवाही में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक पहुंचा

गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कई क्षेत्रों में सुबह से ही बारिश हो रही है. काले बादल छाए हुए हैं. ठंड बढ़ गई है. लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है. सुबह सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों और काम पर जाने वालों को ठंड बढ़ने से परेशानी का सामाना करना पड़ा.

गौरेला पेंड्रा मरवाही में सुबह से बारिश (ETV Bharat Chhattisgarh)

कटा धान खराब होने का खतरा

मौसम में आए इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ता दिखाई दे रहा है. इन दिनों जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में धान की कटाई और मिसाई का काम चल रहा है. कई किसानों ने धान की कटाई के बाद फसल को खेतों में ही खुले में रखा हुआ है. ऐसे में लगातार हो रही बारिश से कटी हुई धान की फसल भीगने और खराब होने की आशंका बढ़ गई है. धान में नमी आने से उसकी गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ ही किसानों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है. बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेरने की चिंता बढ़ा दी है.

गौरेला पेंड्रा मरवाही में बारिश से बढ़ी ठंड (ETV Bharat Chhattisgarh)

धमतरी में देर रात से हल्की बारिश, ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन

इधर धमतरी में चक्रवात अकवान का असर देखने को मिल रहा है. देर रात से जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे तापमान में गिरावट और ठिठुरन बढ़ गई है. मौसम में आए इस बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, वहीं धान खरीदी केंद्रों में खुले में रखे धान की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है. मौसम का मिजाज बदलने और असामयिक बारिश की संभावना को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है.

धमतरी में भी सुबह से हो रही बारिश (ETV Bharat Chhattisgarh)

खरीदी केंद्रों में धान को लेकर कलेक्टर का आदेश

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने गुरुवार देर शाम जिले के सभी एसडीएम, धान खरीदी केंद्रों के लिए नियुक्त जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों, जिला खाद्य अधिकारी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को असामयिक वर्षा की आशंका को देखते हुए धान के सुरक्षित रखरखाव के लिए आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि बेमौसम बारिश के कारण खरीदी केंद्रों में रखा धान खराब नहीं होना चाहिए. इसके लिए धान के स्टैक तैयार कर उन्हें केप कव्हर और तिरपाल से पूरी तरह ढकने की व्यवस्था की जाए. सभी केंद्रों में पर्याप्त संख्या में केप कव्हर उपलब्ध रखने के साथ बारिश से बचाव के इंतजाम पहले से पुख्ता किए जाएं.

बारिश के बीच गन्ना और देवउठनी एकादशी पर पूजन सामग्री की बिक्री और खरीदारी (ETV Bharat Chhattisgarh)

धान खरीदी केंद्रों पर अलर्ट

कलेक्टर ने अधिकारियों को खरीदी केंद्रों का नियमित निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही धान के ढेरों के आसपास पानी जमा होने से रोकने के लिए ड्रेनेज व्यवस्था अनिवार्य रूप से तैयार करने और पानी की निकासी के पर्याप्त इंतजाम करने को कहा है.