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चक्रवाती तूफान अकवान का धान खरीदी पर असर, किसानों की मेहनत पर फिर रहा है पानी

महासमुंद/ जांजगीर चांपा/कोंडागांव : चक्रवाती तूफान अकवान का असर छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं पर भी पड़ रहा है. जिले में बीती रात से रुक-रुककर हो रही बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. खरीफ सीजन में यह तीसरा चक्रवाती तूफान है. इससे पहले अर्नब और मुरासु तूफान का असर देखने को मिला था.अब अकवान के कारण एक बार फिर किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया है.

मौसम खराब होने और धान को भीगने से बचाने के कारण आज खरीदी कार्य प्रभावित हुआ है. मौसम सामान्य होने और केंद्र परिसर से पानी निकलने के बाद खरीदी सुचारु रूप से शुरू की जाएगी. किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं- भोजराज साहू,खरीदी केंद्र प्रभारी, झालखम्हरिया

धान को सुरक्षित रखने का इंतजाम इस पूरे मामले में झालखम्हरिया खरीदी प्रभारी ने कहा कि लगातार हो रही बारिश के कारण खरीदी केंद्र परिसर में पानी भर गया है. धान को सुरक्षित रखने के लिए कैप कवर से ढकने की व्यवस्था की गई है.

केंद्र में बारिश का पानी भर गया है. किसानों के सामने दोहरी परेशानी है. खेत में रखा धान भी सुरक्षित नहीं है और खरीदी केंद्र में भी व्यवस्था प्रभावित है. प्रशासन को चाहिए कि धान को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त कैप कवर, तिरपाल और पानी निकासी की व्यवस्था करे. साथ ही खरीदी की तारीख आगे बढ़ाकर किसानों को राहत दे- हृदयराम साहू,किसान

तो वहीं किसान हृदय राम साहू ने बताया की धान बेचने के लिए टोकन कटने के बाद वो खरीदी केंद्र पहुंचे हैं , लेकिन बारिश के कारण खरीदी प्रभावित हो रही है.

हम लोग बड़ी मेहनत से धान की फसल तैयार करते हैं. अभी कटाई के बाद धान खेतों में रखा हुआ है. लगातार बारिश होने से धान भीग रहा है.अगर इसी तरह पानी गिरता रहा तो धान में अंकुरण हो जाएगा और हमें काफी नुकसान उठाना पड़ेगा - सगु राम साहू,किसान

खेतों में कटी हुई फसल भींग रही है. यदि बारिश का सिलसिला जारी रहा तो धान में अंकुरण हो सकता है, जिससे उपज की गुणवत्ता प्रभावित होगी. वहीं खड़ी फसल के गिरने से उत्पादन में भी नुकसान हो सकता है - श्याम साकरकर,किसान

इधर बारिश का असर धान खरीदी व्यवस्था पर भी पड़ा है.जिले के अधिकांश धान उपार्जन केंद्रों में आज खरीदी प्रभावित हुई है. कई केंद्रों में पानी भर गया है और खरीदी के लिए रखे गए धान को कैप कवर से ढंककर सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है.परेशान किसानों में श्याम साकरकर और सगु राम साहू का कहना है कि एक तरफ मौसम की मार है तो दूसरी तरफ धान बेचने की चिंता.

सबसे ज्यादा परेशानी उन किसानों को हो रही है, जिन्होंने धान की कटाई कर अपनी उपज खेतों में रखी हुई है. बारिश से धान भीगने के कारण उसमें अंकुरण होने, गुणवत्ता खराब होने और वजन में अंतर आने की आशंका बढ़ गई है.वहीं जिन खेतों में फसल अभी खड़ी है, वहां लगातार बारिश और तेज हवाओं से फसल गिरने समेत पानी भरने का खतरा भी बना हुआ है.

किसानों की परेशानी सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है.लगातार बारिश से कटाई और मिंजाई का काम भी प्रभावित हो सकता है. ऐसे में किसानों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित गांवों में कृषि और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम भेजकर फसल नुकसान का सर्वे कराया जाए. खरीदी केंद्रों में जल निकासी, पर्याप्त तिरपाल और कैप कवर की व्यवस्था की जाए. साथ ही बारिश के कारण खरीदी नहीं करा पाने वाले किसानों को अतिरिक्त समय दिया जाए, ताकि किसी भी किसान का टोकन और धान बिक्री का अवसर प्रभावित न हो.

जांजगीर चांपा में भी असर

जांजगीर चांपा जिले में भी अकवान चक्रवात का असर देखने को मिल रहा है. गुरुवार रात से हो रही बारिश ने आम जन जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है. वहीं लगातार हो रही बारिश से किसानों के माथे में चिंता की लकीरें खींच गई. जांजगीर चांपा जिला के किसान अकवान चक्रवात से खून के आंसू रो रहे हैं. रात से हो रही बारिश से धान के फसल को नुकसान होने की आशंका जता रहे हैं. शासन से धान खरीदी में रियायत देने की मांग कर रहे हैं. कृषक चेतना मंच के संरक्षक संदीप तिवारी ने कहा कि दो बार आए चक्रवात के कारण धान का फसल अधपके में खेत में गिर गया था.

किसानों की मेहनत पर फिर रहा है पानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अब इस अकवान चक्रवात से खेत में पका फसल टूट कर गिर रहा है. गर्मी पाने पर अंकुरित होने की भी संभावना है. ऐसे हालत में सरकार को किसानों का भीगा धान को भी सरकार से समर्थन मूल्य में खरीदी करनी चाहिए- संदीप तिवारी, संरक्षक, कृषक चेतना मंच



अकवान चक्रवात के कारण हो रही बारिश से जांजगीर चांपा जिला में हो रही बारिश को विधायक ब्यास कश्यप ने धान के साथ साग सब्जी और गेहूं के फसल के लिए भी हानिकारक बताया. इससे किसानों के धान पर प्रतिकूल असर होने का दावा किया.

किसानों का धान अगर प्राकृतिक कारण से खराब होने से धान खरीदी में कोई प्रभाव नहीं पड़ने की मांग की. राज्य सरकार से किसानों के हित मे कदम उठाने की मांग की- ब्यास कश्यप, विधायक जांजगीर चांपा

मौसम विभाग ने अकवान चक्रवात का असर तीन दिनों तक होने की दावा किया है.अगर यही हालत रहेगा तो किसानों का कटा धान खराब होने और खेत में खड़े फसल की कटाई में भारी समस्या आने की संभावना है.





कोंडागांव में भी चक्रवात का असर

कोंडागांव में बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है.कई किसानों की कटी हुई धान की फसल खलिहानों में खुले में रखी है, जिससे बारिश में धान के भीगने और खराब होने का डर बना हुआ है. बारिश के चलते गिरोला सहित जिले के कई धान खरीदी केंद्रों में शुक्रवार को खरीदी प्रभावित रही.टोकन कटने के बावजूद कई किसान धान नहीं बेच सके. ग्राम सातगांव के ग्राम पटेल जल प्रसाद पांडेय ने बताया कि पिछली बार बाढ़ से किसानों को नुकसान उठाना पड़ा था.किसी तरह फसल घर तक पहुंचाई गई, लेकिन अब बेमौसम बारिश ने फिर चिंता बढ़ा दी है.



टोकन कटने के बाद भी नहीं बिका धान

वहीं किसान रोशन प्रसाद पांडेय ने बताया कि फसल कटने के बाद किसान धान घर तक तो ले आए हैं, लेकिन पर्याप्त भंडारण और धान को ढकने के लिए तिरपाल की व्यवस्था नहीं है.उन्होंने बताया कि गिरोला सहित आसपास के खरीदी केंद्रों में बारिश के कारण खरीदी नहीं हो सकी. टोकन कटने के बावजूद किसान धान नहीं बेच पाए.



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