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चक्रवात अकवान का छत्तीसगढ़ में असर, दिन भर बारिश, धान की फसल प्रभावित, सामान्य जनजीवन पर असर

छत्तीसगढ़ बारिश ( ETV Bharat Chhattisgarh )

कोरबा\जीपीएम: चक्रवात अकवान का असर गुरुवार रात से छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जिलों में देखने को मिला. बूंदाबांदी, बारिश का सिलसिला शुक्रवार को भी चलता रहा. ठंड बढ़ गई. साथ ही किसानों की चिंता भी बढ़ गई है.

कोरबा में अकवान का असर, जारी किया गया था ऑरेंज अलर्ट चक्रवर्ती तूफान को देखते हुए एक दिन पहले ही मौसम विभाग ने कोरबा जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया था. चक्रवात के प्रभाव से बारिश की संभावना को देखते हुए संबंधित विभागों को सावधानी बरतने और आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं. इस समय जिले के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र में धान की कटाई और मिंजाई का काम तेजी से चल रहा है. कई किसानों ने धान काटकर खेतों में ही रखा है, जबकि कुछ स्थानों पर फसल खलिहानों तक पहुंच चुकी है. ऐसे में लगातार बारिश होने पर कटी हुई फसल के भीगने और उसमें नमी बढ़ने का खतरा है. इससे धान की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है. वहीं जिन खेतों में फसल अभी खड़ी है, वहां बारिश के साथ तेज हवा चलने पर फसल के गिरने की आशंका भी बनी हुई है.