चक्रवात अकवान का छत्तीसगढ़ में असर, दिन भर बारिश, धान की फसल प्रभावित, सामान्य जनजीवन पर असर
रायपुर मौसम केंद्र ने आज कई क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी दी है. कटी धान की फसल पर खतरा मंडरा रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 21, 2026 at 9:10 AM IST
कोरबा\जीपीएम: चक्रवात अकवान का असर गुरुवार रात से छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जिलों में देखने को मिला. बूंदाबांदी, बारिश का सिलसिला शुक्रवार को भी चलता रहा. ठंड बढ़ गई. साथ ही किसानों की चिंता भी बढ़ गई है.
कोरबा में अकवान का असर, जारी किया गया था ऑरेंज अलर्ट
चक्रवर्ती तूफान को देखते हुए एक दिन पहले ही मौसम विभाग ने कोरबा जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया था. चक्रवात के प्रभाव से बारिश की संभावना को देखते हुए संबंधित विभागों को सावधानी बरतने और आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं. इस समय जिले के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र में धान की कटाई और मिंजाई का काम तेजी से चल रहा है. कई किसानों ने धान काटकर खेतों में ही रखा है, जबकि कुछ स्थानों पर फसल खलिहानों तक पहुंच चुकी है. ऐसे में लगातार बारिश होने पर कटी हुई फसल के भीगने और उसमें नमी बढ़ने का खतरा है. इससे धान की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है. वहीं जिन खेतों में फसल अभी खड़ी है, वहां बारिश के साथ तेज हवा चलने पर फसल के गिरने की आशंका भी बनी हुई है.
धान खरीदी केंद्रों में भी इंतजाम की जरूरत
15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने के साथ ही खरीदी केंद्रों में किसानों की आवक धीरे धीरे बढ़ने लगी है. कई केंद्रों में धान की बोरियां खुले परिसर में रखी जाती हैं. ऐसे में बारिश होने पर धान के भीगने का खतरा बना हुआ है. यदि समय रहते तिरपाल, सुरक्षित भंडारण और जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो खरीदे गए धान को नुकसान पहुंच सकता है.
तापमान में आई है गिरावट
तूफान के असर के कारण कोरबा का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है. यहाँ बारिश हो रही है, उत्तर दिशा से 5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है और आर्द्रता 93% है. न्यूनतम तापमान 19°C रहने का अनुमान है. बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान अकवान के ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों से टकराने से छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव आया है. इसका सीधा असर कोरबा और आसपास के इलाकों में भी दिख रहा है.
जीपीएम में बदला मौसम, बारिश से बढ़ी ठंड, छाने लगा कोहरा
गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में शनिवार सुबह भी जिले के अधिकांश इलाकों में आसमान में बादल छाए रहे. वहीं कई स्थानों पर हल्का कोहरा भी देखने को मिला. लगातार बारिश और ठंडी हवाओं के चलते मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. तापमान में गिरावट के साथ मौसम सुहाना हो गया है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है.
बारिश होने से किसान परेशान
हालांकि, मौसम में आए इस बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. जिले में इन दिनों धान की कटाई, मिसाई और फसल को सुरक्षित रखने का काम चल रहा है. ऐसे में लगातार हो रही बारिश से खेतों और खलिहानों में रखी धान की फसल प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है. किसानों को चिंता है कि यदि बारिश का सिलसिला आगे भी जारी रहा तो उनकी मेहनत पर पानी फिर सकता है.
खेत में कटी फसल को तिरपाल से बचाने की कोशिश में किसान
धान के भीगने से उसकी गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ ही खरीदी के दौरान भी परेशानी खड़ी हो सकती है. ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश के कारण कृषि कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं. किसान अपनी कटी हुई फसल को बारिश से बचाने के लिए तिरपाल और अन्य इंतजाम करने में जुटे हैं. वहीं मौसम में अचानक आए बदलाव के कारण सुबह और शाम ठंड का एहसास भी बढ़ गया है.
एक ओर जहां बारिश और ठंडी हवाओं ने आम लोगों को सुहाने मौसम का एहसास कराया है, वहीं दूसरी ओर किसान अपनी तैयार फसल को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं, फिलहाल जिले में मौसम का बदला मिजाज लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.
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