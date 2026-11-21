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अकवान तूफान से फसलें हुई प्रभावित, धान समेत सब्जी और फल उत्पादक किसानों को नुकसान

रायपुर : मौसम विभाग ने कुछ दिन पहले ही अकवान तूफान को लेकर प्रदेश में 20 और 21 नवंबर को हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही भारी बारिश होने को लेकर अलर्ट जारी किया था. तूफान के कारण बेमौसम बारिश ने कटी हुई धान की फसल प्रभावित की है. इसके साथ ही कुछ जगहों पर धान की खड़ी फसल भी प्रभावित हुई है.

अकवान ने फसल की तबाह छत्तीसगढ़ प्रदेश में अकवान तूफान को लेकर 20 और 21 नवंबर को अलर्ट जारी किया गया था. 20 नवंबर को अकवान तूफान की वजह से खासतौर पर छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और महासमुंद जैसे जगहों पर अच्छी बारिश हुई है. क्षेत्र के जिन किसानों ने धान काट लिया था, लेकिन उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण लगभग 50% धान खराब होने की संभावना है. लेकिन सरकारी आंकड़े आना बाकी है.

अकवान तूफान से फसलें हुई प्रभावित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कृषि वैज्ञानिक की माने तो धान की खड़ी फसल लगभग 10% प्रभावित हुई है. इसके अलावा सब्जी में भाटा, मिर्च, टमाटर के साथ ही गोभी वर्गीय फसल धूप के बाद बेमौसम बारिश की वजह से कीड़े और बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है. इन फसलों को भी काफी अधिक नुकसान आने वाले समय में होगा. जहां पर जल भराव जैसी स्थिति निर्मित हुई है वहां पर भाटा, मिर्च, टमाटर को नुकसान तो हुआ ही है क्योंकि ये जो सब्जी फसल हैं वो अधिक पानी को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता है-डॉ घनश्याम साहू, प्रमुख कृषि वैज्ञानिक, IGKVV

किसानों को नुकसान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पपीता की फसल भी प्रभावित

ज्यादा बारिश की वजह से पपीता में भी वायरस आने की संभावना बढ़ जाती है. अर्ली फसल में आम की फसल में कीट प्रकोप बढ़ने की संभावना है. अभी मौसम बारिश के बाद बादल छाए रहने की वजह से हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है. आने वाले समय में आम की फसल को भी काफी हद तक नुकसान होने की संभावना बनती है. ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को यह करना चाहिए कि आम की फसल में जाली या मकड़ी दिखाई दे तो उसे तत्काल सफाई करें. ऐसा करके कुछ हद तक किसान अपनी फसल को बचा सकते हैं.

अकवान तूफान से फसल हुई प्रभावित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धान की फसल को नुकसान

छत्तीसगढ़ में इस समय ज्यादातर किसान धान की खेती करते हैं. इस समय प्रदेश के कुछ किसान सोयाबीन की खेती भी करते हैं. लेकिन दीपावली के आसपास उसकी कटाई कर चुके हैं. छत्तीसगढ़ में उतेरा फसल में किसान अर्ली धान लगाते हैं, उसमें तिवड़ा की फसल लेते हैं. ऐसी स्थिति में तिवड़ा को नुकसान नहीं के बराबर होगा. रबी फसल की बात करें तो प्रदेश के किसान चना और गेहूं की फसल लेने वाले हैं. उसके लिए नमी तो आई है लेकिन धान की खाड़ी फसल को बहुत अधिक नुकसान हुआ है.