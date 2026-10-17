फरीदाबाद में हादसे के बाद कार के नीचे फंसा साइकिल सवार, बीवी रोती-चिल्लाती रही, लोगों ने धक्का मारकर निकाला
हरियाणा के फरीदाबाद में तेज रफ्तार कार की टक्कर के बाद साइकिल सवार कार के नीचे फंस गया.
Published : October 17, 2026 at 10:15 PM IST|
Updated : October 17, 2026 at 10:22 PM IST
फरीदाबाद : खेड़ीपुल थाना क्षेत्र के सेक्टर-85 स्थित बीपीटीपी सी ब्लॉक में तेज रफ्तार कार की टक्कर से साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि साइकिल सवार कार के नीचे फंस गया. आरोप है कि हादसे के बाद कार चालक घायल की मदद करने के बजाय मौके से फरार हो गया. करीब 10 मिनट तक घायल कार के नीचे फंसा रहा. इसके बाद परिजनों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और कार को धक्का देकर घायल को बाहर निकाला. घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.
बिहार का रहने वाला है परिवार : घायल की पहचान संजीव कुमार साह के रूप में हुई है. उनकी पत्नी पुष्पा देवी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह मूल रूप से बिहार के मुंगेर जिले की रहने वाली हैं और अपने परिवार के साथ सेक्टर-85 स्थित बीपीटीपी में रहती हैं. वो घरों में झाड़ू-पोंछा लगाने का काम करती हैं, जबकि उनके पति काम करके परिवार का गुजारा करते हैं.
कार ड्राइवर फरार : शिकायत के अनुसार, 15 अक्टूबर की रात करीब 9:18 बजे संजीव कुमार साह काम से साइकिल पर सवार होकर घर लौट रहे थे. इसी दौरान बीपीटीपी के सी ब्लॉक में सफेद रंग की मारुति ग्रैंड विटारा कार ने उनकी साइकिल को टक्कर मार दी. टक्कर लगने के बाद वह कार के नीचे फंस गए. आरोप है कि कार चालक शराब के नशे में था और हादसे के बाद घायल को उसी हालत में छोड़कर फरार हो गया. घटना के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने काफी मशक्कत के बाद कार के नीचे फंसे संजीव को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया. पुलिस ने अस्पताल से घायल की मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त की है. रिपोर्ट में उनकी ठुड्डी, सिर, हाथ और दोनों घुटनों सहित शरीर पर पांच चोटें दर्ज की गई हैं.
ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज : खेड़ीपुल थाना पुलिस ने कार के नंबर के आधार पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. हादसे की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है. पुलिस फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है और आरोपी चालक की भूमिका की पड़ताल की जा रही है
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