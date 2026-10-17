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फरीदाबाद में हादसे के बाद कार के नीचे फंसा साइकिल सवार, बीवी रोती-चिल्लाती रही, लोगों ने धक्का मारकर निकाला

फरीदाबाद में हादसे के बाद कार के नीचे फंसा साइकिल सवार ( ETV Bharat )

फरीदाबाद : खेड़ीपुल थाना क्षेत्र के सेक्टर-85 स्थित बीपीटीपी सी ब्लॉक में तेज रफ्तार कार की टक्कर से साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि साइकिल सवार कार के नीचे फंस गया. आरोप है कि हादसे के बाद कार चालक घायल की मदद करने के बजाय मौके से फरार हो गया. करीब 10 मिनट तक घायल कार के नीचे फंसा रहा. इसके बाद परिजनों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और कार को धक्का देकर घायल को बाहर निकाला. घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

बिहार का रहने वाला है परिवार : घायल की पहचान संजीव कुमार साह के रूप में हुई है. उनकी पत्नी पुष्पा देवी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह मूल रूप से बिहार के मुंगेर जिले की रहने वाली हैं और अपने परिवार के साथ सेक्टर-85 स्थित बीपीटीपी में रहती हैं. वो घरों में झाड़ू-पोंछा लगाने का काम करती हैं, जबकि उनके पति काम करके परिवार का गुजारा करते हैं.