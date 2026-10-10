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कानपुर पहुंचे साइकिलिस्ट सोमेन देबनाथ; पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात, 191 देशों की कर चुके हैं साइकिल यात्रा

कानपुर पहुंचे साइकिलिस्ट सोमेन देबनाथ ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रीय एकता, नशा मुक्ति और युवाओं को खेलों से जोड़ने का संदेश लेकर दुनिया के कोने-कोने में साइकिल से अलख जगाने वाले अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साइकिलिस्ट एवं सामाजिक कार्यकर्ता सोमेन देबनाथ शनिवार को कानपुर पहुंचे. कानपुर आगमन पर उन्होंने पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल से मुलाकात की और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए चलाए जा रहे अपने अभियानों की रूपरेखा साझा की.

कानपुर पहुंचे साइकिलिस्ट सोमेन देबनाथ (Video credit: ETV Bharat) साइकिल यात्री सोमेन देबनाथ ने बताया कि इन दिनों अपने सालभर चलने वाले राष्ट्रव्यापी साइकिल अभियान ‘रीयूनियन भारत-वन ट्री, वन लाइफ, इंडियन यूथ एंड स्पोर्ट्स’ पर निकले हैं. इस अभियान के तहत वे देश के सभी 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा साइकिल से कर रहे हैं.

पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात (Photo credit: ETV Bharat) उनका यह मिशन 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को मजबूत करने, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने और युवाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है. कानपुर में कमिश्नर से मुलाकात के बाद अब वे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाएंगे, जहां उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की योजना है.



कानपुर पहुंचे साइकिलिस्ट सोमेन देबनाथ (Photo credit: ETV Bharat)