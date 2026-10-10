कानपुर पहुंचे साइकिलिस्ट सोमेन देबनाथ; पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात, 191 देशों की कर चुके हैं साइकिल यात्रा
साइकिल यात्री सोमेन देबनाथ ने बताया कि 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा साइकिल से कर रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 11:00 PM IST
कानपुर : पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रीय एकता, नशा मुक्ति और युवाओं को खेलों से जोड़ने का संदेश लेकर दुनिया के कोने-कोने में साइकिल से अलख जगाने वाले अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साइकिलिस्ट एवं सामाजिक कार्यकर्ता सोमेन देबनाथ शनिवार को कानपुर पहुंचे. कानपुर आगमन पर उन्होंने पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल से मुलाकात की और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए चलाए जा रहे अपने अभियानों की रूपरेखा साझा की.
साइकिल यात्री सोमेन देबनाथ ने बताया कि इन दिनों अपने सालभर चलने वाले राष्ट्रव्यापी साइकिल अभियान ‘रीयूनियन भारत-वन ट्री, वन लाइफ, इंडियन यूथ एंड स्पोर्ट्स’ पर निकले हैं. इस अभियान के तहत वे देश के सभी 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा साइकिल से कर रहे हैं.
उनका यह मिशन 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को मजबूत करने, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने और युवाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है. कानपुर में कमिश्नर से मुलाकात के बाद अब वे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाएंगे, जहां उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की योजना है.
सोमेन देबनाथ का यह सफर किसी रोमांचक रोमांचक फिल्म से कम नहीं है. उन्होंने बताया कि इससे पहले वे पिछले 19 वर्षों में दुनिया के कुल 191 देशों की लंबी साइकिल यात्रा कर चुके हैं. इन विदेश यात्राओं के दौरान उन्होंने न केवल सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाई, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सकारात्मक छवि को भी वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया.
अपनी इस विश्व यात्रा के दौरान सोमेन देबनाथ को कई बार जानलेवा और बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है. उन्होंने अपने खौफनाक अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि एक बार वे अफगानिस्तान में तालिबान की कैद में 24 दिनों तक बंधक रहे थे. इन तमाम बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने कश्मीर से अपने इस नए राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है, जो देश के युवाओं के लिए एक मिसाल बन चुका है.
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