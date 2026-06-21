गोंडा में सड़क हादसे में साइकिल सवार की मौत, मेरठ में 7 पुलिसकर्मी घायल
यूपी के दो जिलों में हुए सड़क हादसे, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 21, 2026 at 10:02 AM IST
गोंडा/मेरठ: यूपी में अलग-अलग सड़क हादसों में एक शख्स की मौत हो गई तो वहीं 7 पुलिस कर्मी घायल हो गए. दोनों ही सड़क हादसे गोंडा और मेरठ में हुए. चलिए जानते हैं इनके बारे में.
गोंडा में साइकिल सवार की मौत: जिले में तेज रफ्तार कार कहर देखने को मिला. दरअसल, रामपुर दुबावल निवासी संतोखी लाल (54) 19 जून को साइकिल से पोते कार्तिक (6) और पत्नी महरानी देवी (50) को बैठाकर बाबागंज-इटनवा क्षेत्र में बहन के यहां एक निमंत्रण में गए थे. शनिवार सुबह तीनों घर लौट रहे थे. धानेपुर स्थित बस अड्डे के पास बाबागंज की ओर जा रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी. दुर्घटना में संतोखी लाल, उनकी पत्नी महरानी देवी 10 फीट दूर जा गिरे. पोता 20 फीट दूर घिसटता चला गया। लोगों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुजेहना ले जाया गया. यहां डॉक्टरों ने संतोखी लाल, महरानी देवी और पोता कार्तिक की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल गोंडा फिर लखनऊ रेफर कर दिया. लखनऊ ले जाते समय रास्ते में संतोखी लाल की मौत हो गई.
चचेरे भाई राम सजीवन ने धानेपुर थाने में तहरीर दी है। इसमें चालक पर लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाया गया है. वही प्रभारी निरीक्षक अरविंद यादव ने बताया मृतक के चचेरे भाई राम सजीवन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.
मेरठ में पुलिस जीप में टक्कर से 7 पुलिसकर्मी घायल
मेरठ के ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दिल्ली रोड पर देर रात को ट्रांसपोर्ट नगर गेट के ठीक सामने एक तेज रफ्तार कार ने पुलिस की जीप में टक्कर मार दी. घटना लगभग रात्रि 2:30 बजे की है जिस वक्त पुलिस गस्त कर रही थी. दिल्ली की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार पुलिस की जीप से जा टकराई. इस हादसे में 7 पुलिस कर्मी घायल हो गए. सीओ ब्रह्मपुरी सौम्या अस्थाना मौके पर पहुंचीं. कंट्रोल रूम को सूचना दी गई. घायलों को अस्पताल भेजा गया. जीप चालक रविन्द्र मलिक रविन्द्र मलिक की हालत गंभीर है.उनका ऑपरेशन न्यूटीमा हो रहा है. सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
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