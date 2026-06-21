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गोंडा में सड़क हादसे में साइकिल सवार की मौत, मेरठ में 7 पुलिसकर्मी घायल

गोंडा/मेरठ: यूपी में अलग-अलग सड़क हादसों में एक शख्स की मौत हो गई तो वहीं 7 पुलिस कर्मी घायल हो गए. दोनों ही सड़क हादसे गोंडा और मेरठ में हुए. चलिए जानते हैं इनके बारे में.

गोंडा में साइकिल सवार की मौत: जिले में तेज रफ्तार कार कहर देखने को मिला. दरअसल, रामपुर दुबावल निवासी संतोखी लाल (54) 19 जून को साइकिल से पोते कार्तिक (6) और पत्नी महरानी देवी (50) को बैठाकर बाबागंज-इटनवा क्षेत्र में बहन के यहां एक निमंत्रण में गए थे. शनिवार सुबह तीनों घर लौट रहे थे. धानेपुर स्थित बस अड्डे के पास बाबागंज की ओर जा रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी. दुर्घटना में संतोखी लाल, उनकी पत्नी महरानी देवी 10 फीट दूर जा गिरे. पोता 20 फीट दूर घिसटता चला गया। लोगों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुजेहना ले जाया गया. यहां डॉक्टरों ने संतोखी लाल, महरानी देवी और पोता कार्तिक की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल गोंडा फिर लखनऊ रेफर कर दिया. लखनऊ ले जाते समय रास्ते में संतोखी लाल की मौत हो गई.

चचेरे भाई राम सजीवन ने धानेपुर थाने में तहरीर दी है। इसमें चालक पर लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाया गया है. वही प्रभारी निरीक्षक अरविंद यादव ने बताया मृतक के चचेरे भाई राम सजीवन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.