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पश्चिम बंगाल से लद्दाख तक 7 हजार किमी की साइकिल यात्रा पर निकले राजा कुंडू, पर्यावरण संरक्षण का दे रहे संदेश

एक व्यक्ति 44 डिग्री की गर्मी में रोजाना 80 किलोमीटर साइकिल से सफर तय कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश जगह-जगह फैला रहा है.

CYCLING JOURNEY FROM WB TO LADAKH
साइकिल यात्रा पर निकले राजा कुंडू (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 12, 2026 at 2:40 PM IST

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गिरिडीह: माथे पर तिरंगा कैप, पीठ पर सामान और साइकिल पर लहराता तिरंगा, 44 डिग्री की लू में भी राजा कुंडू के हौसले का पारा नहीं गिरा. पश्चिम बंगाल के 24 परगना के कार ड्राइवर राजा कुंडू पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता जगाने के लिए पश्चिम बंगाल से लद्दाख तक 7 हजार किमी की साइकिल यात्रा पर निकले हैं और जगह- जगह रुककर लोगों को पर्यावरण की अहमियत बता रहे हैं.

धरती बचेगी तभी हम बचेंगेः राजा कुंडू

विश्व पर्यावरण दिवस पर शुरू हुई इस ‘ग्रीन राइड’ का मकसद साफ है कि हर गांव, हर कस्बे में जाकर लोगों को समझाना कि धरती बचेगी तभी हम बचेंगे. रास्ते में रुक-रुककर वह पौधरोपण का आग्रह करते हैं, प्लास्टिक छोड़ने की अपील करते हैं और डस्टबिन रखने की सीख देते हैं.

पर्यावरण संरक्षण पर जानकारी देते राजा कुंडू (Etv Bharat)

नेशनल हाइवे होते हुए राजा कुंडू बगोदर प्रखंड के अटका पहुंचे. यहां रंजीत पांडेय के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उनका फूल-मालाओं से स्वागत किया. उनके मिशन से प्रभावित होकर लोगों ने अभियान के लिए आर्थिक सहयोग भी दिया.

Save nature save future लिखे कपड़े के थैले और स्टीकर भेंट किए

अटका में ही राजा कुंडू ने स्थानीय लोगों को ‘SAVE NATURE, SAVE FUTURE’ लिखे कपड़े के थैले और स्टीकर भेंट किए. उन्होंने बताया कि रोज 75-80 किमी साइकिल चलाते हैं, रात को किसी जगह विश्राम कर लेते हैं. कहा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी ने उन्हें यह संकल्प लेने पर मजबूर किया था.

हर व्यक्ति साल में एक पौधा जरूर लगाएः राजा कुंडू

तापमान को लेकर चिंता जताते हुए राजा कुंडू ने कहा- "25 साल पहले 30-35 डिग्री गर्मी होती थी, आज 45-50 डिग्री तक पहुंच रही है. अगर अब नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा. उन्होंने लोगों से अपील की कि हर व्यक्ति साल में एक पौधा लगाए और उसे अपने बच्चे की तरह पाले. राजा कुंडू की यह 7 हजार किमी की साइकिल यात्रा बता रही है कि पर्यावरण बचाने के लिए फंड नहीं, फौलादी इरादा चाहिए.

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