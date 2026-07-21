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'उन्नति का पहिया' से मिली नई रफ्तार: रांची में छात्र-छात्राओं को साइकिल वितरण, शिक्षा की राह हुई आसान

रांची में CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के छात्र-छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया गया. इसे लेकर छात्रों में काफी खुशी है.

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छात्रों के बीच साइकिल का वितरण (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 21, 2026 at 5:41 PM IST

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रांची: झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी 'उन्नति का पहिया' योजना के तहत राजधानी रांची में छात्र-छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया गया. राजकीयकृत मध्य विद्यालय, करमटोली में आयोजित कार्यक्रम में अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ जिला CM SOE और CM SOE गर्ल्स हाई स्कूल, बरियातू के विद्यार्थियों को साइकिलें प्रदान की गईं.

साइकिल मिलते ही छात्र-छात्राओं, खासकर छात्राओं के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी. कई विद्यार्थियों ने इसे अपनी पढ़ाई को नई गति देने वाला कदम बताया. कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अधिकारियों, विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों और अभिभावकों की मौजूदगी में विद्यार्थियों को साइकिलें सौंपी गईं.

जानकारी देतीं छात्रा (ETV BHARAT)

ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छात्रों को मिलेगी राहत

वितरण के दौरान विद्यार्थियों ने सरकार के प्रति आभार जताया और कहा कि अब उन्हें स्कूल आने-जाने में पहले की तरह कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा. झारखंड सरकार की 'उन्नति का पहिया' योजना का उद्देश्य विशेष रूप से उन छात्र-छात्राओं को सहायता देना है, जो दूर-दराज या ग्रामीण क्षेत्रों से पढ़ने के लिए स्कूल आते हैं. कई विद्यार्थियों को रोजाना कई किलोमीटर पैदल चलकर विद्यालय पहुंचना पड़ता है. इससे समय और ऊर्जा दोनों की खपत होती है, जिसका असर उनकी पढ़ाई पर भी पड़ता है.

साइकिल मिलने के बाद अब वे कम समय में सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से स्कूल पहुंच सकेंगे. योजना का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यालयों में विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति बढ़ाना और ड्रॉपआउट की समस्या को कम करना भी है. विशेष रूप से छात्राओं के लिए यह योजना काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. परिवहन की सुविधा मिलने से वे बिना किसी परेशानी के नियमित रूप से स्कूल जा सकेंगी और अपनी पढ़ाई जारी रख पाएंगी.

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साइकिल वितरण से छात्रों में खुशी (ETV BHARAT)

साइकिल मिलने से समय की होगी बचत: छात्रा

कार्यक्रम के दौरान कई छात्राओं ने बताया कि पहले उन्हें स्कूल आने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, जिससे काफी समय लग जाता था. अब साइकिल मिलने से उनकी यात्रा आसान हो जाएगी और वे पढ़ाई के साथ अन्य गतिविधियों के लिए भी समय निकाल सकेंगी.

छात्रों ने कहा कि यह साइकिल उनके लिए केवल एक साधन नहीं, बल्कि उनके सपनों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा सहारा है. शिक्षकों का भी मानना है कि इस योजना का सकारात्मक प्रभाव विद्यार्थियों की शिक्षा पर पड़ेगा. नियमित उपस्थिति बढ़ेगी, समय की बचत होगी और बच्चों में पढ़ाई के प्रति उत्साह भी बढ़ेगा. साथ ही अभिभावकों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि अब उनके बच्चों के स्कूल आने-जाने की चिंता काफी हद तक कम हो जाएगी.

झारखंड सरकार की 'उन्नति का पहिया' योजना

झारखंड सरकार की 'उन्नति का पहिया' योजना शिक्षा को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है. सरकार का प्रयास है कि आर्थिक या भौगोलिक कठिनाइयों के कारण कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे.

साइकिल वितरण के माध्यम से विद्यार्थियों को न केवल स्कूल तक पहुंचने का साधन मिला है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की नई प्रेरणा भी मिली है. यह योजना शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध कराने और राज्य के बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो रही है.

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