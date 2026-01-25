ETV Bharat / state

राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर दौड़ा जामताड़ा, साइकिल रैली और मैराथन का आयोजन

जामताड़ा में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मैराथन और साइकिल रैली का आयोजन किया गया.

cycle rally and marathon organized in Jamtara on National Voters Day
जामताड़ा में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कार्यक्रम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 25, 2026 at 4:45 PM IST

जामताड़ा: राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर जामताड़ा में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया. शहर में इसको लेकर मैराथन दौड़ और साइकिल रैली का आयोजन किया गया. जिसमें जिला के एसपी डीसी पदाधिकारी सहित युवा बच्चों ने भाग लिया और दौड़ लगाई.

राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जामताड़ा ने लिया संकल्प

राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर जामताड़ा में मैराथन और साइकिल रैली का आयोजन किया गया. जिला प्रशासन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस में मैराथन दौड़ में जिला के एसपी, डीसी, पदाधिकारी सहित युवाओं के साथ बच्चों ने भी दौड़ लगाई. राष्ट्रीय मतदाता दिवस को लेकर नारा लगाते हुए लोगों को जागरुक भी किया गया.

जामताड़ा में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन (ETV Bharat)

मैराथन दौड़ और साइकिल रैली में शामिल हुए बच्चे और युवा

इस मैराथन और साइकिल रैली में खासकर युवा, बच्चों में काफी उत्साह देखा गया. युवाओं के साथ बच्चों ने भी इस रैली और अन्य प्रतियोगिता में भाग लिया. इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले युवाओं, बच्चों के बीच प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को पुरस्कृत भी किया गया. इस दौरान उपायुक्त और एसपी ने युवाओं से बढ़कर मतदाता सूची में नाम दर्ज करने एवं मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की.

इस मौके पर जामताड़ा उपायुक्त रवि आनंद और एसपी राजकुमार मेहता ने संयुक्त रूप से खासकर वैसे लोगों से जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है, मतदाता सूची में नाम दर्ज कर लोकतंत्र के मजबूत करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान किया. उन्होंने अपील की और कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आज का यह कार्यक्रम युवाओं को प्रेरित करना और लोगों के बीच जागरुकता फैलाना है.

साथ ही उपायुक्त और एसपी ने जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर भी यातायात के नियमों का पालन कर सुरक्षित वाहन चलाने की अपील की. इस मौके पर उपायुक्त ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस को लेकर शपथ पत्र पढ़कर लोगों को संकल्प भी दिलाया. जिसमें सभी लोगों ने भाग लिया और लेकर लोकतंत्र में मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ ली.

