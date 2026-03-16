ETV Bharat / state

प्रयागराज पहुंचीं 'साइकिल गर्ल' आशा मालवीय, 7800 KM के भारत भ्रमण पर निकली देश की बेटी

प्रयागराज : साइकिल से भारत भ्रमण पर निकली नेशनल एथलीट आशा मालवीय सोमवार को प्रयागराज पहुंचीं. संगम स्थित परेड ग्राउंड में सरस मेले में आशा मालवीय का स्वागत किया गया. आशा मालवीय ने कहा, मैं बहुत छोटे से परिवार से निकल कर आई हूं. परिवार के पास न रहने को मकान है और ना ही साइकिल खरीदने के लिए पैसे. किसी तरह से कर्ज लेकर साइकिल खरीदी और मन में दृढ़संकल्प लेकर यात्रा पर निकली. भारत में 64 हजार किमी की साइकिलिंग यात्रा पूरी कर चुकी हूं.

आशा मालवीय ने बताया कि 7800 किलोमीटर की वर्तमान यात्रा पूरा करनी है. यह यात्रा वह जयपुर से शुरू की थी और रायबरेली, प्रयागराज होते हुए अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में समाप्त होगी. किबिथू पूर्व में देश का आखिरी गांव है. इस यात्रा में सेना भी सुरक्षा देकर उनकी सहायता कर रही है.

आशा मालवीय ने कहा, दृढ़संकल्प लेकर यात्रा पर निकली हूं. (Video Credit; ETV Bharat)

उद्देश्य नारी शक्ति, देश भक्ति: मध्य प्रदेश की रहने वाली आशा मालवीय ने बताया, मेरी यात्रा का उद्देश्य नारी शक्ति, देश भक्ति, अदम्य साहस है. जयपुर से 11 जनवरी को शुरू हुई यात्रा सबसे पहले पश्चिम भारत के गुजरात के कोहार गांव पहुंची थी. इसके बाद आज प्रयागराज पहुंची हूं. 7800 किलोमीटर की यात्रा में से अब तक 4 हजार किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुकी हूं. उन्होंने बताया कि अभी तक वह पूरे देश में 64 हजार किलोमीटर की सोलो साइकिल यात्रा पूरी की है. एक यात्रा कन्याकुमारी से सियाचिन की भी है.