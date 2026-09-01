ETV Bharat / state

साहिबगंज में शख्स हुआ डिजिटल अरेस्ट, साइबर अपराधियों ने ठग लिए 1.20 करोड़

साहिबगंज: जिला में साइबर अपराधियों ने बरहरवा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति गौतम चंद्र दास को डिजिटल अरेस्ट कर लिया. उन्हें सीबीआई के गंभीर मामले में फंसाने और गिरफ्तार कर जेल भेजने का भय दिखाकर करीब 1.20 करोड़ रुपये की ठगी कर ली.

साइबर अपराधियों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर पीड़ित को वीडियो कॉल के माध्यम से करीब दो माह तक डिजिटल अरेस्ट में रखा. इस दौरान उसे लगातार निगरानी में रखने का दावा करते हुए मानसिक दबाव बनाया गया और केस से बचाने के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों में करीब 10 बार आरटीजीएस के माध्यम से रकम ट्रांसफर कराई गयी.

क्या कहा पीड़ित व्यक्ति ने

पीड़ित गौतम चंद्र दास ने पुलिस को बताया कि उसने यह रकम अपनी बेटी की शादी के लिए काफी मुश्किल से जमा की थी. ठगी का अहसास होने के बाद उसने पहले एक रिश्तेदार को घटना की जानकारी दी और फिर पुलिस से संपर्क किया. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए साहिबगंज एसपी अमित कुमार सिंह ने जांच के लिए मुख्यालय डीएसपी सह साइबर सेल के नोडल पदाधिकारी रविकांत साव के नेतृत्व में विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की.

इस मामले की जांच के लिए बरहरवा पहुंचे मुख्यालय डीएसपी सह साइबर सेल के नोडल पदाधिकारी रविकांत साव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पीड़ित से अलग-अलग बैंक खातों में करीब 10 बार आरटीजीएस के जरिए कुल 1.20 करोड़ रुपये मंगाए गए. जांच के अनुसार, 20 जून 2026 को 50 लाख रुपये का पहला बड़ा लेनदेन हुआ था. इसके बाद अलग-अलग तारीखों में रकम ट्रांसफर कराई गयी. साथ ही बताया गया कि 24 अगस्त को पांच लाख रुपये का अंतिम लेनदेन किया गया.

कैसे फंसा व्यक्ति

पीड़ित के अनुसार, जून माह में उसके मोबाइल पर एक व्यक्ति का फोन आया. फोन करने वाले ने अपना नाम प्रदीप सिंह बताते हुए खुद को सीबीआई का बड़ा अधिकारी बताया. उसने गौतम चंद्र दास से कहा कि उसके खिलाफ सीबीआई में एक गंभीर मामला दर्ज है और जल्द ही उसके खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई हो सकती है.