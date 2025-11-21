ETV Bharat / state

एक गलती से आपके फोन पर हो जाएगा हैकर्स का कंट्रोल; WhatsApp पर शादी के कार्ड वाली APK फाइलें भेज रहे साइबर जालसाज

कैसे पता करें कि आपका फोन हाई रिस्क पर है ? : साइबर एक्सपर्ट ने बताया कि बीते एक सप्ताह में इस तरह की ठगी कई मामले सामने आ चुके हैं. इनमें बिजनेसमैन और बड़े व्यापारियों को भी निशाना बनाया गया है. कई पत्रकार भी इसी तरह साइबर ठगों के चंगुल में फंस चुके हैं.

ऐसी फाइलें किसी भी नियम का पालन नहीं करती हैं. इनका मकसद केवल ठगी करना ही होता है.

अब एपीके फाइल के बारे में जानिए : साइबर एक्सपर्ट ने बताया कि एपीके फाइल सामान्य तौर पर एक एप्लीकेशन फाइल होती है. गलती से या ध्यान न देने से ऐसी फाइल मोबाइल फोन में डाउनलोड हो जाती है. इससे मोबाइल फोन हैक हो जाता है. एपीके प्लेस्टोर समेत अन्य जगहों से डाउनलोड नहीं होता है.

ऐसी फाइलों को ध्यान से देखने पर इनमें apk जरूर लिखा होता है. शुरुआत में ही इसे ध्यान से पढ़ लिया जाए तो इनसे बचना आसान हो जाता है. जानकारी होने पर ऐसी फाइल को डाउनलोड ही न करें. बिना एपीके फाइल को डाउनलोड किए साइबर ठग किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं.

पहली नजर में ऐसे करें एपीके फाइल की पहचान : साइबर एक्सपर्ट आर्य त्यागी ने बताया कि शादी के कार्ड या तो वीडियो बनाकर, फोटो फॉर्मेट में या फिर पीडीएफ बनाकर वाट्सएप पर भेजे जाते हैं. एपीके फॉर्मेट में कोई भी शादी के कार्ड नहीं भेजता है. ये साइबर ठगों का हथकंडा है.

एपीके फाइल भी इसी तरह ही भेजी जाती है. इन पर भरोसा कर लोग ऐसी फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं. इससे ठगों को उनके फोन का पूरा कंट्रोल मिल जाता है.

परिचित-रिश्तेदारों के नंबर से आ रहे मैसेज : साइबर एक्सपर्ट आर्य त्यागी के अनुसार दूसरे के वाट्सएप नंबरों या अनजान मेल से आने वाले मैसेज का लोग संज्ञान नहीं लेते हैं, लेकिन अगर यही मैसेज किसी परिचित, रिश्तेदार या अन्य शुभचिंतकों के मोबाइल नंबर से आए तो आसानी से उन पर भरोसा कर लेते हैं.

ऐसे लोग वाट्सएप पर मैसेज लिखकर शुभचिंतकों को शादी का कार्ड भेज देते हैं. ठग इसी चलन का फायदा उठा रहे हैं.

वाट्सएप पर निमंत्रण के चलन का फायदा उठा रहे ठग : साइबर ठग नए-नए तरीके से लोगों से ठगी करते हैं. पिछले कुछ समय से शादियों के सीजन में एपीके (Android Package Kit) फाइल भेजकर लोगों के खाते साफ कर रहे हैं. लोगों के घर में विवाह समेत अन्य समारोह होने पर वे हर व्यक्ति के घर तक निमंत्रण कार्ड नहीं पहुंचा पाते हैं.

मुनेंद्र की ही तरह शादियों के सीजन में अन्य लोग भी ठगी के शिकार बन रहे हैं. मेरठ में एक सप्ताह में ही ऐसे 15 मामले सामने आ चुके हैं. जागरूकता और सतर्कता के जरिए ही ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है. ईटीवी भारत ने साइबर एक्सपर्ट से APK फाइल, इससे होने वाले नुकसान, बचाव आदि समेत कई बिंदुओं पर विस्तार से बातचीत की. पढ़िए खास रिपोर्ट

मेरठ : सिविल लाइन इलाके के रहने वाले मुनेंद्र UP पुलिस में कार्यरत हैं. कुछ दिनों पहले उनके मोबाइल पर शादी का एक कार्ड आया. इसे उन्होंने डाउनलोड कर लिया. इसके कुछ ही घंटे के बाद उनके खाते से 79 हजार रुपये निकल गए. खोजबीन करने पर उन्हें पता चला कि एपीके फाइल का जाल फेंककर उनसे साइबर ठगी कर ली गई है.

ऐसे में समय रहते इस बात का पता लगाना जरूरी है कि फोन हाई रिस्क पर है या नहीं?. इसके लिए कई बातों पर ध्यान देना जरूरी है. अगर किसी ने गलती से एपीके फाइल डाउनलोड कर ली है तो वह वह मोबाइल की सेटिंग्स में परमिशन मैनेजर में जाकर ये ये चेक कर सकते हैं कि एप्लीकेशन किन-किन चीजों का एक्सेस ले रही है.

हानिकारक एप्लीकेशन जैसे एपीके आदि टाइप करने पर यदि फाइल डाउनलोड होती है तो उसके बारे में भी जानकारी मिल जाती है.

प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ये ऐप : प्ले स्टोर में जाकर ई -स्कैन सर्ट इन बॉट रिमूवल एप्लीकेशन है. इसे डाउनलोड कर मोबाइल को स्कैन कर सकते हैं. फोन को फॉर्मेट करना भी एक विकल्प है. यह एप्लीकेशन मोबाइल, कंप्यूटर को बॉट और मैलवेयर जैसे खतरों के लिए स्कैन करने और उन्हें हटाने में मददगार साबित होता है.

फाइल डाउनलोड होने पर अपनाएं ये तरीका. (Graphics Credit; ETV Bharat)

यह एप्लीकेशन भारत सरकार की पहल पर ही बनाया गया है. escan cert-in bot removal मोबाइल में डाउनलोड करके भी रख सकते हैं. इससे पूरी डिवाइस स्कैन हो जाती है. यह खतरों के बारे में जानकारी देता है. इससे उन्हें हटाना आसान होता है.

इन बातों का भी ध्यान रखना जरूरी : साइबर एक्सपर्ट ने बताया कि अपने मोबाइल के WhatsApp में Auto-Download ऑप्शन बंद करके रखें. जिससे कोई भी फाइल अपने आप डाउनलोड न होने पाए. ऑटो डाउनलोड बंद करने के बाद जब भी कोई फाइल मोबाइल में आएगी तो वह डाउनलोड होने के लिए परमिशन मांगेगी.

रात को सोते समय मोबाइल का डाटा बंद करके सोए. कोई डिवाइस ओपेन रह गई हो तो उसे भी बंद कर दें. मोबाइल में Unknown Sources बंद रखें. शक हो तो तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें. शादी कार्ड वाली APK फाइल आने पर जिस नंबर से फाइल आई है, उस नंबर पर फोन कर कंफर्म भी कर सकते हैं.

इस तरह करें बचाव. (Graphics Credit; ETV Bharat)

ठगी होने पर अपनाएं ये तरीका : खाते से रुपये निकल जाने पर 1930 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं. cybercrime.gov.in पर भी शिकायत कर सकते हैं. ऐसी शिकायतें नजदीकी धाने में पहुंचती हैं. दूसरे नंबर से अपने बैंक को कॉल करके ठगी की जानकारी दे सकते हैं. इससे लेन-देन संबंधी ऐप, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को आसानी से ब्लॉक कराया जा सकता है, जिससे आगे और भी रकम की ठगी न हो.

एपीके फाइल डाउनलोड करने के बाद क्या होता है? : एपीके फाइल डाउनलोड करते ही मोबाइल का पूरा एक्सेस साइबर ठग ले सकते हैं. वे आसानी से फोटो, वाट्सएप, बैंकिंग ऐप और आपकी लोकेशन तक पहुंच सकते हैं. मोबाइल फोन हैक भी हो सकता है. इसका पूरा रिमोट हैकर्स के पास चला जाता है. ठग एसएमएस और सभी कॉन्टेक्ट नंबर तक पहुंच सकते हैं.

SMS के जरिए पेटीएम, फोन पे, गूगल पे आदि पर नियंत्रण पा लेते हैं. खाते से रकम भी निकाल लेते हैं. साइबर एक्सपर्ट के मुताबिक कई ऐसे केस भी सामने आए हैं जिनमें वाट्सएप हैक कर आपकी ही फर्जी प्रोफाइल बनाकर कोई भी मैसेज की APK फाइल आपके ही शुभचिंतकों को भेज सकते हैं. सीजन के हिसाब से साइबर ठगों का पैटर्न भी बदलता रहता है.

रजिस्ट्रार के मोबाइल पर शादी का कार्ड भेज ठगी : साइब एक्सपर्ट ने बताया कि बुधवार को वाराणसी में एक शादी का कार्ड पेशे से रजिस्ट्रार के मोबाइल नंबर पर भेजा गया. इसके बाद उन्होंने एपीके फाइल वाले निमंत्रण कार्ड को डाउनलोड कर लिया. इससे उनका मोबाइल फोन हैक हो गया.

कुछ ही देर में उनके खाते से 2 लाख रुपये निकल लिए गए. मेरठ के कई पत्रकारों को भी हैकर्स ने शिकार बनाने की कोशिश की. मीडिया कर्मी महफूज हसन और मनीष पाराशर को भी ऐसे ही कार्ड भेजे गए थे.

सचेत रहना बेहद जरूरी. (Graphics Credit; ETV Bharat)

फाइल भेज कारोबारी के खाते से निकाले रुपये : मेरठ के गंगा नगर थाना क्षेत्र के मीनाक्षीपुरम निवासी कारोबारी राकेश जैन ने गूगल पर स्टेटबैंक से संबंधित कोई नंबर खोजा. इस पर कॉल करने पर उनके फोन को कुछ देर के लिए होल्ड रखा गया. इसके बाद समस्या का समाधान करने की बात कहकर APK फाइल भेज दी गई. एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही खाते से 1 लाख 80 हजार रुपये निकाल लिए गए. उन्होंने गंगा नगर थाने में आईटीएक्ट में मुकदमा दर्ज कराया.

दिल्ली ब्लास्ट, लुभावने ऑफर समेत ठगों के कई हथकंडे : साइबर जालसाज महिलाओं समेत अन्य को वर्क फ्रॉम होम वाली नौकरी दिलाने के बहाने भी ठगी करते हैं. इसके अलावा डेढ़ लाख रुपये का आइफोन 70 हजार में देने का लुभावना ऑफर देते हैं. हाल ही में हुए दिल्ली ब्लास्ट के नाम पर भी ठग लोगों के पास फोन कर रहे थे. बताते थे कि आपका नाम इस घटना से जुड़ रहा है. इसके बाद झांसा देकर कई तरह की जानकारियां हासिल कर लेते थे.

