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11 महीने में साइबर अपराधियों ने 260 से अधिक लोगों को बनाया शिकार, रांची में चार खातों से 14.87 लाख की ठगी

साइबर पुलिस स्टेशन ( ETV Bharat )

रांची: राजधानी रांची में साइबर अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है. पिछले 11 महीनों में रांची साइबर क्राइम थाने में 260 से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं. ताजा मामलों में शातिर अपराधियों ने चार अलग-अलग लोगों के बैंक खातों में सेंध लगाकर 14 लाख 87 हजार 266 रुपये की अवैध निकासी कर ली है. ठगी का सबसे बड़ा शिकार नामकुम के एक 68 वर्षीय बुजुर्ग हुए हैं, जिनके खाते से ₹7.45 लाख गायब कर दिए गए.

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