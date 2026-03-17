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जागते रहोः AI और डीपफेक का बढ़ता खतरा, आवाज और वीडियो की नकल कर लोगों को ठग रहे साइबर अपराधी

राजस्थान पुलिस ने ताजा एडवाइजरी में कहा है कि जल्दबाजी में पैसे ट्रांसफर करने से पहले जरूर पुष्टि करें.

CYBERCRIMINALS ARE DEFRAUDING, DEFRAUDING PEOPLE MIMICKING VOICES
AI और डीपफेक का बढ़ता खतरा. (Photo source - (राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 17, 2026 at 10:28 AM IST

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जयपुरः डिजिटल तकनीक के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर अपराध के तरीके भी लगातार बदल रहे हैं. अब ठग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीपफेक जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर लोगों को निशाना बना रहे हैं. इन तकनीकों की मदद से अपराधी किसी परिचित व्यक्ति की आवाज या वीडियो की हूबहू नकल तैयार कर लोगों को कॉल करते हैं और आपात स्थिति का हवाला देकर पैसे ट्रांसफर करवाने की कोशिश करते हैं. कई मामलों में लोग भावनात्मक दबाव में आकर बिना जांच-पड़ताल के पैसे भेज देते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं.

इन बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन के लिए विशेष एडवाइजरी जारी कर सतर्क रहने की अपील की है . पुलिस का कहना है कि तकनीक का दुरुपयोग कर साइबर अपराधी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, इसलिए किसी भी कॉल या संदेश पर तुरंत भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि करना जरूरी है.

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क्या है AI और डीपफेक तकनीकः साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे को लेकर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी आधुनिक तकनीक है. इसकी मदद से कंप्यूटर इंसानों की तरह सोचने, समझने और बोलने जैसे कार्य कर सकता है. इसी तकनीक का उपयोग कर अपराधी डीपफेक ऑडियो और वीडियो तैयार करते हैं. डीपफेक तकनीक के जरिए किसी व्यक्ति की आवाज और चेहरे की हूबहू नकल तैयार कर नकली वीडियो कॉल या वॉइस मैसेज बनाए जाते हैं. ये इतने वास्तविक लगते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आसानी से भ्रमित हो सकता है. कई मामलों में ठग नकली फोटो और वीडियो क्लिप बनाकर ब्लैकमेलिंग की घटनाओं को भी अंजाम दे रहे हैं.

ऐसे पहचानें साइबर ठगी के संकेतः साइबर ठगी के मामलों में कुछ सामान्य संकेत सामने आते हैं, जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है. कोई व्यक्ति फोन या मैसेज के माध्यम से अचानक 'अभी पैसे भेजो' या 'तुरंत ट्रांसफर करो' जैसी बात करता है, तो सावधान हो जाना चाहिए. अक्सर ठग किसी दुर्घटना, बीमारी या आपात स्थिति का बहाना बनाकर जल्दबाजी में पैसा भेजने के लिए दबाव बनाते हैं. कई बार वे पीड़ित को डर या गोपनीयता का हवाला देकर किसी ओर से बात करने या जानकारी की पुष्टि करने से भी रोकते हैं. इसके अलावा ओटीपी, पासवर्ड या बैंक से जुड़ी निजी जानकारी मांगना भी साइबर ठगी का स्पष्ट संकेत माना जाता है.

खुद को ऐसे रखें सुरक्षितः राजस्थान पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध कॉल, मैसेज या वीडियो कॉल पर तुरंत विश्वास न करें. कोई परिचित व्यक्ति पैसे मांगता है, तो पहले उसके पहले से ज्ञात मोबाइल नंबर पर कॉल करके जानकारी की पुष्टि जरूर करें . इसके अलावा ओटीपी, पासवर्ड, बैंक खाते से जुड़ी जानकारी या अन्य संवेदनशील डेटा किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए. सोशल मीडिया पर भी अपनी निजी जानकारी, वॉइस नोट या वीडियो अनावश्यक रूप से सार्वजनिक करने से बचना चाहिए, क्योंकि इनका दुरुपयोग कर डीपफेक सामग्री तैयार की जा सकती है.

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ठगी होने पर तुरंत करें शिकायतः कोई व्यक्ति इस प्रकार की साइबर ठगी का शिकार हो जाता है, तो उसे तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवानी चाहिए. इसके अलावा राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. सहायता के लिए साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क किया जा सकता है. इसके अलावा साइबर हेल्पडेस्क नंबर 9256001930 और 9257510100 पर भी मदद ली जा सकती है. राजस्थान पुलिस का कहना है कि तकनीक के इस दौर में जागरूकता और सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है. किसी भी संदिग्ध कॉल, मैसेज या वीडियो पर बिना जांच-पड़ताल के भरोसा न करें और साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहकर खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें.

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