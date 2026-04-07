साइबर क्राइम के सबसे बड़े हथियार म्यूल अकाउंट और फर्जी सिम, इसमें छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा करवाई : आईजी
आईजी रामगोपाल गर्ग ने पुलिस लाइन का निरीक्षण कर अफसरों के साथ अहम बैठक भी की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 7, 2026 at 7:18 PM IST
कोरबा: बिलासपुर रेंज के आईजी आईपीएस रामगोपाल गर्ग मंगलवार को कोरबा जिले के दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन का निरीक्षण किया. राजपत्रित अधिकारियों की बैठक ली. पुलिस सम्मेलन का भी आयोजन किया गया. जिसमें छोटे कर्मचारियों की समस्याओं को सुना गया है. आईजी ने समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया है. कुछ सुधार की बात भी उन्होंने कही है. जिला पुलिस बल को कई तरह के निर्देश जारी किए हैं.
हथियारों के रखरखाव और अन्य शाखाओं को लिया जायजा
वार्षिक निरीक्षण के दौरान पुलिस लाइन में मौजूद सभी थाना प्रभारी, आरक्षक और बल उपस्थित रहे. परेड के बाद पुलिस लाइन में जितने भी हथियार रखे गए हैं उन सभी के रख रखाव की व्यवस्था का निरीक्षण किया. पुलिस सम्मेलन भी आयोजित किया गया. इस मौके पर पुलिस के जितने भी स्टाफ हैं, उनको किस तरह की समस्याएं हैं इसकी जानकारी ली गई. आईजी ने कहा कि कसावट भरी पुलिसिंग पर हमें फोकस करना है. आई जी ने जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों की भी बैठक ली. बैठक में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, थानों की स्थिति सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की गई है. ये जाना गया कि जिले की परिस्थितियों के अनुसार यहां पर कितने बल की जरूरत है. जरूरत के हिसाब से संसाधनों के विकास पर चर्चा हुई. आईजी ने बताया कि ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया है. आईजी ने कहा कि जिन थानों में फोर व्हीलर नहीं है वहां पर गाड़ी की व्यवस्था की जाएगी. कम से कम टू व्हीलर तो जरूर उपलब्ध कराए जाएंगे.
साइबर क्राइम से नहीं निपटना है चुनौती
साइबर क्राइम के प्रश्न पर आईजी रामगोपाल गर्ग ने कहा कि साइबर क्राइम से निपटने के लिए हमने जिले में नया साइबर थाना खोला है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है. साइबर क्रिमिनल आजकर म्यूल अकाउंट और फर्जी सिम के जरिए ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. आईजी ने कहा कि साइबर क्राइम के मामले में सबसे ज्यादा कार्रवाई छत्तीसगढ़ में की गई है. आईजी ने कहा कि साइबर थाना खुलने के बाद से कोरबा जिले में साइबर से जुड़े अपराधों में कमी आई है. बेतरतीब यातायात को लेकर आईजी ने कहा कि इस दिशा में जिले का समग्र विकास होना चाहिए. जिले के कलेक्टर से भी चर्चा हुई है कि शहर का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे करना है.
प्रारंभ होगा महिला थाना
आईजी ने कहा कि कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए जल्द ही महिला थानों की संख्या बढ़ाई जाएगी. जो महिला परामर्श केंद्र हैं उनमें और सुधार किया जाएगा. जो भी व्यवस्था उसको बेहतर बनाने की होगी वो की जाएगी.
क्यूआर कोड से काफी कम फीडबैक मिले
थाना में लगाया गए क्यूआर कोड के संबंध में जानकारी देते हुए आईजी ने बताया कि जनता से अधिक से अधिक फीडबैक के लिए हमने उसके बारे में निर्देश दिए हैं. अभी उसमें समस्या यह है कि बहुत कम लोग फीडबैक दे रहे हैं, लेकिन जो भी फीडबैक मिल रहे हैं, उसे पुलिस अधीक्षक के माध्यम से थानों को सुधार करने के लिए कहा जा रहा है. बहुत लोगों ने अच्छा फीडबैक भी दिया है कि पुलिस अधिकारियों ने कैसे उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया. कैसे लापता बच्चे, बच्चियों को बरामद किया ये बता रहे हैं.
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