ETV Bharat / state

SPECIAL: खून नहीं बहता, लेकिन लुट जाती है जिंदगी भर की कमाई, देवघर में साइबर अपराध की कहानी

देवघर में साइबर अपराध बना बड़ी चुनौती बनता जा रही है. गिरफ्तारियों के बावजूद घटनाएं कम नहीं हुईं हैं. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.

CYBERCRIME IN DEOGHAR
डिजाइन इमेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 24, 2026 at 3:10 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: जिले में साइबर अपराध लगातार बड़ी चुनौती बनी हुई है. राज्य के कई जिले इससे प्रभावित हैं और देवघर भी इसकी चपेट में है. इस अपराध में हथियार की जरूरत नहीं पड़ती. मोबाइल और इंटरनेट के जरिए लोगों को जाल में फंसाकर उनके बैंक खातों से पैसे निकाल लिए जाते हैं.

ग्रामीण इलाकों तक फैला नेटवर्क

देवघर में साइबर अपराध का नेटवर्क कई ग्रामीण इलाकों तक फैला हुआ है. सारठ के कपसा और पिंडारी, करौं के नगदारी और पत्थरोल के पासेया जैसे गांवों से पुलिस अब तक बड़ी संख्या में साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.

साइबर अपराधी के परिजन, सरकारी वकील और एसडीपीओ के बयान (ETV Bharat)

2025 में 900, 2026 में करीब 400 गिरफ्तार

आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2025 में देवघर पुलिस ने करीब 900 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया था. वहीं, वर्ष 2026 में अब तक करीब 350 से 400 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इसके बावजूद साइबर अपराध की घटनाओं में अपेक्षित कमी नहीं आई है. जबकि 2023-24 में हजारों की संख्या में साइबर अपराधियों को जेल भेजा गया है. इसके पीछे बेरोजगारी, जागरूकता की कमी और आसान तरीके से पैसे कमाने का लालच प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं.

मोबाइल बना ठगी का हथियार

साइबर अपराधी आम लोगों को अलग-अलग बहाने से मैसेज या लिंक भेजते हैं. लिंक पर क्लिक कराने के बाद ओटीपी या बैंकिंग से जुड़ी जानकारी हासिल कर खातों से रकम निकाल ली जाती है. डिजिटल लेनदेन बढ़ने के साथ मोबाइल ही साइबर अपराधियों के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया है.

CYBERCRIME IN DEOGHAR
देवघर में साइबर अपराध (ETV Bharat)

अपराध से अर्जित संपत्ति अब निशाने पर

सरकारी वकील अशोक राय के मुताबिक, पहले साइबर अपराध से कमाई गई संपत्ति पर कार्रवाई सीमित होने के कारण अपराधियों की गतिविधियों से दूसरे युवा भी प्रभावित होते थे. अब पुलिस अपराध से अर्जित रकम और उससे बनाई गई संपत्ति को चिह्नित कर जब्त करने की दिशा में कार्रवाई कर रही है. उनका कहना है कि साइबर अपराध के पीछे केवल छोटे स्तर के अपराधी ही नहीं, बल्कि बड़े नेटवर्क से जुड़े लोगों की भूमिका की भी जांच जरूरी है. कई बार पुलिस को आरोपियों की गिरफ्तारी के दौरान ग्रामीणों और परिजनों के विरोध का सामना भी करना पड़ता है.

किंगपिन तक पहुंचने की कोशिश

वर्तमान एसपी प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में पुलिस साइबर अपराध के पीछे सक्रिय बड़े नेटवर्क और किंगपिन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. पुलिस का फोकस केवल आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि अपराध के पूरे नेटवर्क को चिन्हित करने पर भी है.

साइबर अपराध में गिरफ्तार एक आरोपी के भाई ने बताया कि शुरुआत में गलत तरीके से आए पैसे देखकर आरोपी को फायदा नजर आता है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बाद आरोपी के साथ पूरा परिवार परेशानी में पड़ जाता है.

संवेदनशील गांवों में तकनीकी निगरानी बढ़ाई

देवघर एसडीपीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि जिन गांवों और संवेदनशील इलाकों में साइबर अपराधियों की संख्या अधिक है, वहां तकनीकी निगरानी बढ़ाई गई है. साइबर डीएसपी के नेतृत्व में लगातार गिरफ्तारी के साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है.

परिवार और जागरूकता की भूमिका महत्वपूर्ण

पुलिस का कहना है कि साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए आम लोगों और अभिभावकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है. परिवारों को युवाओं की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए और किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए.

समय रहते सही दिशा देना जरूरी

साइबर अपराध की ओर आकर्षित हो रहे युवाओं को समय रहते सही दिशा देना जरूरी है. पुलिस और परिवार मिलकर ऐसे युवाओं की काउंसलिंग कर उन्हें अपराध की राह पर जाने से रोक सकते हैं. क्योंकि साइबर ठगी से मिलने वाला पैसा भले ही शुरुआत में आसान कमाई लगे, लेकिन इसका परिणाम आरोपी और उसके परिवार दोनों के लिए गंभीर हो सकता है.

ये भी पढ़ें:

जंगल में बैठकर कर रहे थे साइबर ठगी, पुलिस ने छापेमारी कर चार आरोपियों को किया गिरफ्तार

सावधान! साइबर अपराधियों के इन हथकंडों से बचें, एक गलती पड़ सकती है भारी, साइबर एक्सपर्ट से एक्सक्लूसिव बातचीत

TAGGED:

CYBER CRIME
DEOGHAR
मोबाइल से ठगी
देवघर में साइबर ठगी
CYBERCRIME IN DEOGHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.