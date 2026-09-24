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SPECIAL: खून नहीं बहता, लेकिन लुट जाती है जिंदगी भर की कमाई, देवघर में साइबर अपराध की कहानी

देवघर: जिले में साइबर अपराध लगातार बड़ी चुनौती बनी हुई है. राज्य के कई जिले इससे प्रभावित हैं और देवघर भी इसकी चपेट में है. इस अपराध में हथियार की जरूरत नहीं पड़ती. मोबाइल और इंटरनेट के जरिए लोगों को जाल में फंसाकर उनके बैंक खातों से पैसे निकाल लिए जाते हैं.

ग्रामीण इलाकों तक फैला नेटवर्क

देवघर में साइबर अपराध का नेटवर्क कई ग्रामीण इलाकों तक फैला हुआ है. सारठ के कपसा और पिंडारी, करौं के नगदारी और पत्थरोल के पासेया जैसे गांवों से पुलिस अब तक बड़ी संख्या में साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.

साइबर अपराधी के परिजन, सरकारी वकील और एसडीपीओ के बयान (ETV Bharat)

2025 में 900, 2026 में करीब 400 गिरफ्तार

आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2025 में देवघर पुलिस ने करीब 900 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया था. वहीं, वर्ष 2026 में अब तक करीब 350 से 400 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इसके बावजूद साइबर अपराध की घटनाओं में अपेक्षित कमी नहीं आई है. जबकि 2023-24 में हजारों की संख्या में साइबर अपराधियों को जेल भेजा गया है. इसके पीछे बेरोजगारी, जागरूकता की कमी और आसान तरीके से पैसे कमाने का लालच प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं.

मोबाइल बना ठगी का हथियार

साइबर अपराधी आम लोगों को अलग-अलग बहाने से मैसेज या लिंक भेजते हैं. लिंक पर क्लिक कराने के बाद ओटीपी या बैंकिंग से जुड़ी जानकारी हासिल कर खातों से रकम निकाल ली जाती है. डिजिटल लेनदेन बढ़ने के साथ मोबाइल ही साइबर अपराधियों के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया है.

देवघर में साइबर अपराध (ETV Bharat)

अपराध से अर्जित संपत्ति अब निशाने पर

सरकारी वकील अशोक राय के मुताबिक, पहले साइबर अपराध से कमाई गई संपत्ति पर कार्रवाई सीमित होने के कारण अपराधियों की गतिविधियों से दूसरे युवा भी प्रभावित होते थे. अब पुलिस अपराध से अर्जित रकम और उससे बनाई गई संपत्ति को चिह्नित कर जब्त करने की दिशा में कार्रवाई कर रही है. उनका कहना है कि साइबर अपराध के पीछे केवल छोटे स्तर के अपराधी ही नहीं, बल्कि बड़े नेटवर्क से जुड़े लोगों की भूमिका की भी जांच जरूरी है. कई बार पुलिस को आरोपियों की गिरफ्तारी के दौरान ग्रामीणों और परिजनों के विरोध का सामना भी करना पड़ता है.