ETV Bharat / state

80s AI ट्रेंड में फोटो अपलोड करने से पहले सावधान! एक तस्वीर से साइबर ठग कर सकते हैं नुकसान

देहरादून: सोशल मीडिया पर इन दिनों 80s AI ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है. लोग अपनी मौजूदा तस्वीरें AI प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर उन्हें 1980 के दशक के लुक में बदल रहे हैं. AI के जरिए तस्वीर में उस दौर के कपड़े, हेयर स्टाइल, चश्मा, बैकग्राउंड और पुराने जमाने का माहौल जोड़ा जा रहा है.

एआई फोटो डालने से पहले सावधान: आम लोगों के साथ अभिनेता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी इस ट्रेंड का हिस्सा बन रहे हैं. हालांकि, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक किसी भी AI प्लेटफॉर्म पर निजी तस्वीर अपलोड करने से पहले सावधानी बरतना जरूरी है. अनजान प्लेटफॉर्म पर अपलोड की गई तस्वीर के इस्तेमाल, स्टोरेज और प्राइवेसी से जुड़े नियमों की जानकारी लेना जरूरी है.

नेता-अभिनेता से लेकर आम लोग बना रहे 80s वाला लुक: 80s AI ट्रेंड का क्रेज सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ रहा है। लोग अपनी मौजूदा तस्वीरों को AI की मदद से 1980 के दशक के अंदाज में बदलकर शेयर कर रहे हैं। तस्वीरों में पुराने जमाने के कपड़े, हेयरस्टाइल और बैकग्राउंड जोड़कर उन्हें विंटेज लुक दिया जा रहा है।

फोटो अपलोड करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान: किसी भी AI ऐप या वेबसाइट पर फोटो अपलोड करने से पहले उसकी विश्वसनीयता और प्राइवेसी पॉलिसी जरूर जांचें. यह भी देखें कि प्लेटफॉर्म आपकी फोटो को कितने समय तक स्टोर करता है और उसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से कर सकता है.

ऐसी तस्वीरें AI प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने से बचें, जिनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मोबाइल नंबर, पता या बैंकिंग से जुड़ी कोई जानकारी दिखाई दे रही हो. खास तौर पर ऐसी निजी तस्वीरों को सार्वजनिक या अनजान प्लेटफॉर्म पर साझा करने से बचना चाहिए, जिनका इस्तेमाल आपकी पहचान से जुड़े डिजिटल सिस्टम में किया जाता है.