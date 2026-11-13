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पेंशनरों को बड़ी राहत, अब DLC जमा करना होगा आसान, 30 नवंबर तक एक ही जगह पर मिलेगा समाधान

सांकेतिक फोटो ( Getty image )

देहरादून: पेंशनरों के लिए देहरादून में साइबर कोषागार ने विशेष अभियान शुरू किया है. डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र जमा करने में परेशानी हो या पेंशन से जुड़ी कोई दूसरी समस्या, अब एक ही जगह समाधान मिलेगा. 30 नवंबर तक पेंशनर जीआरडी नंबर, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और स्मार्टफोन लेकर डालनवाला स्थित साइबर कोषागार पहुंच सकते हैं. इसके लिए विशेष शिकायत निवारण अधिकारी भी तैनात किया गया है.

डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र जमा करने में आ रही परेशानी हो या फिर पेंशन खाते में भुगतान से जुड़ी कोई दिक्कत, अब पेंशनरों को इसके लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. साइबर कोषागार देहरादून ने पेंशनरों की समस्याओं के समाधान के लिए 30 नवंबर तक विशेष अभियान शुरू किया है.