ETV Bharat / state

बंधन बैंक में म्यूल अकाउंट्स का खुलासा, साइबर ठगों ने किया लेनदेन, 7 खाताधारक अरेस्ट

बंधन बैंक के म्यूल अकाउंट्स के जरिए ठगों ने 1 करोड़ से ज्यादा का लेन देन किया है.इस मामले में 7 की गिरफ्तारी हुई है.

MULE ACCOUNTS DISCLOSED
बंधन बैंक में म्यूल अकाउंट्स का खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 4, 2025 at 12:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग : दुर्ग पुलिस ने साइबर ठगी के बढ़ते मामलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बंधन बैंक सुपेला शाखा में खोले गए म्यूल अकाउंट्स का खुलासा किया है.इन अकाउंट्स के जरिए करोड़ों रुपए की लेन देन की गई है. पुलिस ने बताया कि कुल 27 खातों में साइबर फ्रॉड से मिले 1 करोड़ 20 लाख 57 हजार 549 रुपये का अवैध लेन-देन किया गया था. ये जानकारी भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा संचालित समन्वय पोर्टल से मिली. जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम ने जांच शुरु की.

सुपेला थाना में दर्ज हुआ मामला

जांच में सामने आया कि बंधन बैंक, नेहरू नगर शाखा के खातों का इस्तेमाल साइबर धोखाधड़ी से मिले रुपए को खर्च करने और आगे ट्रांसफर करने के लिए किया जा रहा था. मामले की गंभीरता को देखते हुए सुपेला थाना में अपराध क्रमांक 1322/2025 दर्ज किया गया, जिसमें धारा 317(2), 318(4), 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.

विवेचना के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि कई खाता धारकों ने पैसे के लालच में अपने बैंक खाते साइबर अपराधियों को उपयोग के लिए दे दिए थे. पुलिस ने अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है.उनमें रंजीत महानंद, परमीला बाई, आकाश राव, विपिन कुमार सिरसाम, मानवी बेरी, आशीष गुप्ता, पिंकी कुर्रे शामिल हैं- सत्यप्रकाश तिवारी,सीएसपी

बंधन बैंक में म्यूल अकाउंट्स का खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

27 बैंक अकाउंट्स का हुआ इस्तेमाल

पुलिस ने बताया कि बंधन बैंक में अब तक 27 खाता धारकों का पता चला है.इनमें से 20 अकाउंट्स होल्डर की तलाश की जा रही है.पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी के बहकावे में आकर अपने बैंक खाते का दुरुपयोग न होने दें. थोड़े लाभ के लिए अपने खाते साइबर अपराधियों को न सौंपें, क्योंकि ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है.

कई बार ठग पेंशन से लेकर सब्सिडी के नाम पर ठगी करते हैं. इसलिए ऐसे मामलों में जांच परख कर ही अपनी समस्या का समाधान खोजें. किसी के कहने पर बैंक खाते या पैन और आधार की जानकारी नहीं देनी चाहिए.

सबसे जरूरी हैं ये सावधानियां

  • साइबर ठग कभी दोस्ती, कभी भरोसे तो कभी ऑफर, डिस्काउंट, लॉटरी, नौकरी का झांसा देते हैं. लेकिन उनके हर पैतरे का मकसद होता है कि वो आपके बैंक खाते में रखे रुपयों पर हाथ साफ कर लें. इसलिये जैसे ही कोई आपके बैंक खाते से जुड़ी जानकारी आपसे मांगता है तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए.
  • बैंक खाते से जुड़ी कोई भी जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें.
  • खासकर ओटीपी, सीवीवी, एटीएम पिन जैसी जानकारियां किसी को भी ना दें.
  • बैंक खाते, डेबिट-क्रेडिट कार्ड से जुड़ी कोई भी समस्या होने पर बैंक जाकर समस्या का समाधान करें.
  • अज्ञात QR कोड या अज्ञात लिंक पर क्लिक ना करें
  • कोई अज्ञात एप्लीकेशन डाउनलोड करने से पहले जांच परखकर फैसला लें.
  • आधार और पैन से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां साझा ना करें.

ठगी हो तो क्या करें ?

अगर कभी भी आपके साथ साइबर ठगी हो तो जल्द से जल्द इसकी जानकारी अपने नजदीकी साइबर थाने में शिकायत करें. वरना ठगी की शिकायत नजदीकी पुलिस स्टेशन में करें.

साइबर ठगी होने पर NCRB के पोर्टल से लेकर अपने राज्य की साइबर सेल या साइबर पुलिस की वेबसाइट पर भी शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा टोल फ्री नंबर और मेल करके भी इसकी शिकायत की जा सकती है.

ठगी होने पर तुरंत अपने बैंक खाते को बंद करवाएं. अगर आप पुलिस में शिकायत करते हैं तो पुलिस भी बैंक को बोलकर आपके खाते को फ्रीज करवाती है ताकि ठग उस खाते से और पैसा ना निकाल पाएं.

चार कदम चलने पर पैसा डबल करने का झांसा, अनोखी ठगी के बाद आरोपी फरार

अंतरराष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों से ₹8-10 करोड़ की ठगी

बी टेक स्टूडेंट बना ठगी का मास्टरमाइंड, निवेश के नाम पर 1 करोड़ 22 लाख की ठगी, साथियों समेत अरेस्ट

TAGGED:

BANDHAN BANK ACCOUNT HOLDER
CYBER ​​​​THUGS TRANSACTION
म्यूल अकाउंट्स का खुलासा
बंधन बैंक
MULE ACCOUNTS DISCLOSED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.