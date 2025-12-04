ETV Bharat / state

बंधन बैंक में म्यूल अकाउंट्स का खुलासा, साइबर ठगों ने किया लेनदेन, 7 खाताधारक अरेस्ट

दुर्ग : दुर्ग पुलिस ने साइबर ठगी के बढ़ते मामलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बंधन बैंक सुपेला शाखा में खोले गए म्यूल अकाउंट्स का खुलासा किया है.इन अकाउंट्स के जरिए करोड़ों रुपए की लेन देन की गई है. पुलिस ने बताया कि कुल 27 खातों में साइबर फ्रॉड से मिले 1 करोड़ 20 लाख 57 हजार 549 रुपये का अवैध लेन-देन किया गया था. ये जानकारी भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा संचालित समन्वय पोर्टल से मिली. जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम ने जांच शुरु की.

सुपेला थाना में दर्ज हुआ मामला

जांच में सामने आया कि बंधन बैंक, नेहरू नगर शाखा के खातों का इस्तेमाल साइबर धोखाधड़ी से मिले रुपए को खर्च करने और आगे ट्रांसफर करने के लिए किया जा रहा था. मामले की गंभीरता को देखते हुए सुपेला थाना में अपराध क्रमांक 1322/2025 दर्ज किया गया, जिसमें धारा 317(2), 318(4), 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.

विवेचना के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि कई खाता धारकों ने पैसे के लालच में अपने बैंक खाते साइबर अपराधियों को उपयोग के लिए दे दिए थे. पुलिस ने अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है.उनमें रंजीत महानंद, परमीला बाई, आकाश राव, विपिन कुमार सिरसाम, मानवी बेरी, आशीष गुप्ता, पिंकी कुर्रे शामिल हैं- सत्यप्रकाश तिवारी,सीएसपी

बंधन बैंक में म्यूल अकाउंट्स का खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

27 बैंक अकाउंट्स का हुआ इस्तेमाल

पुलिस ने बताया कि बंधन बैंक में अब तक 27 खाता धारकों का पता चला है.इनमें से 20 अकाउंट्स होल्डर की तलाश की जा रही है.पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी के बहकावे में आकर अपने बैंक खाते का दुरुपयोग न होने दें. थोड़े लाभ के लिए अपने खाते साइबर अपराधियों को न सौंपें, क्योंकि ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है.

