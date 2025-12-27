ETV Bharat / state

लखनऊ में NIA-ATS अफसर बनकर 84 लाख से अधिक की ठगी, आतंकी कनेक्शन का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट किया

गोमतीनगर के रिटायर्ड अफसर से 54.50 लाख और जानकीपुरम की महिला से 30 लाख रुपये की वसूली की गई.

साइबर ठगों ने NIA-ATS अफसर बनकर की ठगी.
साइबर ठगों ने NIA-ATS अफसर बनकर की ठगी. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 27, 2025 at 11:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : राजधानी में साइबर अपराधियों ने एटीएस और एनआईए अधिकारी बनकर दो लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर 84.50 लाख रुपये ठग लिए. गोमतीनगर के रिटायर्ड अफसर से 54.50 लाख और जानकीपुरम की महिला से 30 लाख रुपये की वसूली की गई. ठगों ने पहलगाम हमले में आतंकी फंडिंग का झूठा डर दिखाकर पीड़ितों को सात दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा.

​गोमतीनगर के वास्तु खंड में रहने वाले राजेंद्र प्रकाश वर्मा रिटायर्ड वित्त लेखा अधिकारी को ठगों ने अपना शिकार बनाया. ठगों ने कॉल कर बताया कि उनके आधार कार्ड से मुंबई में खाता खोलकर सात करोड़ का अंतरराष्ट्रीय लेन-देन हुआ है, जिसका संबंध आतंकी अफजल खान और आशिफ फौजी से है.

डराने के लिए खुद को एनआईए का आईजी राघव दत्त बताकर वीडियो कॉल किया. उन्हें सात दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा और हर घंटे रिपोर्ट मांगी. डरे हुए अधिकारी से जालसाजों ने 16 और 17 दिसंबर को बेंगलुरु व लखनऊ के खातों में 54.50 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए.

महिला से देशद्रोह का आरोप लगाकर 30 लाख ऐंठे : दूसरी वारदात राजाजीपुरम की महालक्ष्मी श्रीवास्तव के साथ हुई. ठगों ने खुद को पुलिस मुख्यालय का इंस्पेक्टर बताकर फोन किया और कहा कि उनके आधार नंबर का इस्तेमाल पहलगाम हमले में हुआ है. महिला को 12 दिनों तक वीडियो कॉल के जरिए निगरानी में रखा गया. महिला ने दो किस्तों में 20 लाख और 10 लाख रुपये ठगों के खातों में भेज दिए.

पुलिस और साइबर सेल की कार्रवाई : ​दोनों ही मामलों में ठगी का एहसास तब हुआ जब पीड़ितों ने स्थानीय पुलिस थानों में संपर्क किया. पुलिस ने दोनों पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. इंस्पेक्टर साइबर बृजेश यादव ने बताया कि बैंक ट्रांजैक्शन चेन को खंगाला जा रहा है और उन खातों को फ्रीज करने की कोशिश की जा रही है जहां पैसे भेजे गए थे.

यह भी पढ़ें : KGMU में लव जिहाद-धर्मांतरण मामला; न्याय के लिए निकाला कैंडल मार्च, डॉक्टर बोले- खानापूर्ति के लिए बनाई गई कमेटी

TAGGED:

LUCKNOW NEWS
CHEATED RS 84 LAKH IN LUCKNOW
CYBER FRAUD IN LUCKNOW
NIA ATS अफसर बनकर 84 लाख की ठगी
CYBER FRAUD IN LUCKNOW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.