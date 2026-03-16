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बैंक कर्मियों ने ऐसे बचाई 10 लाख की ठगी; साइबर ठगों ने रिटायर्ड प्रिंसिपल को कर लिया था ‘डिजिटल अरेस्ट’

ठगों ने बैंक से लोन लेकर रुपये देने के लिए कहा, बैंककर्मियों ने दिखाई सूझबूझ.

बैंककर्मियों ने बचाई ठगी.
बैंककर्मियों ने बचाई ठगी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 7:19 PM IST

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वाराणसी: साइबर अपराध और डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों के बीच बैंक कर्मचारियों की सूझबूझ से एक बड़ी ठगी होने से बच गई. पंजाब नेशनल बैंक की लंका शाखा के कर्मचारियों ने समय रहते सतर्कता दिखाई और रिटायर्ड प्रधानाचार्य से 10 लाख रुपये की ठगी को रोक दिया. दरअसल, साइबर अपराधियों ने ‘डिजिटल अरेस्ट’ का भय दिखाकर उनसे पहले ही 3 लाख रुपये ऐंठ लिए थे और आगे 50 लाख रुपये की मांग कर रहे थे.

बैंककर्मियों ने बचाई ठगी. (Video Credit; ETV Bharat)

लंका थाना क्षेत्र के बालाजी नगर कॉलोनी निवासी सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शंकर सिंह यादव ने पुलिस को बताया कि 9 मार्च को उनके मोबाइल पर महाराष्ट्र पुलिस मुख्यालय के नाम से एक कॉल आई. कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए कहा कि उनके आधार और पैन कार्ड का इस्तेमाल कर एक मोबाइल खरीदा गया है और एक बैंक खाता भी खोला गया है, जिससे विदेश में सूचनाएं भेजी गई हैं. इस मामले में उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज होने की बात कही गई.

साइबर अपराधियों ने उन्हें झांसे में लेने के लिए व्हाट्सएप पर एटीएम कॉर्ड की फोटो भी भेजी और बाद में वीडियो कॉल के माध्यम से एक व्यक्ति से बात कराई, जो पुलिस की वर्दी में बैठा था. उसने खुद को पुलिस कमिश्नर बताते हुए घर के दरवाजे-खिड़कियां बंद कर बात करने को कहा और पुणे आने की बात कही.

पीड़ित ने दूसरा रास्ता पूछा तो साइबर ठगों ने उनके बैंक खातों और फिक्स्ड डिपॉजिट की पूरी जानकारी ली. इसके बाद उन्हें अपने खाते से पैसे “वेरिफिकेशन” के लिए रिजर्व बैंक के खाते में भेजने के लिए कहा. उनके दो खातों से 42 हजार और 48 हजार रुपये तथा 1 लाख 45 हजार रुपये की एफडी तुड़वाकर 10 मार्च को कुल लगभग 3 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए गए.

इसके बाद साइबर अपराधियों ने उनसे 50 लाख रुपये की मांग की और कहा कि दोस्तों व रिश्तेदारों से पैसा लेकर भेज दें, जिससे केस खत्म कर दिया जाएगा. जब उन्होंने असमर्थता जताई तो अपराधियों ने लोन लेकर पैसा भेजने की सलाह दी और बेटे को इस बारे में न बताने के लिए भी कहा. इसी के चलते 13 मार्च को वह लोन लेने के लिए लंका स्थित पंजाब नेशनल बैंक पहुंचे, जहां उनका 10 लाख रुपये का पर्सनल लोन स्वीकृत हो गया. लोन की राशि खाते में आने के बाद वे आरटीजीएस के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करने की तैयारी कर रहे थे.

इस दौरान शाखा के डिप्टी मैनेजर आनंद प्रकाश सिंह को उनके व्यवहार पर संदेह हुआ. उन्होंने बातचीत कर पैसों की जरूरत के बारे में पूछा, लेकिन पीड़ित स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे थे और जल्दबाजी में ट्रांजैक्शन कराने की कोशिश कर रहे थे. आनंद प्रकाश सिंह ने बताया कि शंकर सिंह यादव बैंक के पुराने ग्राहक हैं. जब वे लोन लेने आए तो काफी घबराए हुए थे और सही जानकारी नहीं दे रहे थे. इसी दौरान शाखा की वरिष्ठ अधिकारी संध्या सिंह ने आशंका जताई कि यह ‘डिजिटल अरेस्ट’ का मामला हो सकता है. इसके बाद बैंक कर्मचारियों ने ट्रांजैक्शन रोक दिया और पीड़ित की काउंसलिंग शुरू की.

कुछ देर बाद जब शंकर सिंह को भरोसा हुआ तो उन्होंने पूरी घटना बैंक कर्मचारियों को बताई. इसके बाद बैंक ने तुरंत आरटीजीएस ट्रांजैक्शन रोक दिया और उन्हें लेकर लंका थाने की साइबर सेल पहुंचा, जहां मामले की शिकायत दर्ज कराई गई. लंका थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि पीड़ित की तहरीर ले ली गई है और साइबर फ्रॉड के मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

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