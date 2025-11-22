साइबर ठगों के जाल में फंसे लखनऊ के कारोबारी; क्रिप्टो ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा कमाने के लालच में गवांए 60 लाख
जालसाजों ने ग्रुप में जोड़कर पहले भरोसा जीता फिर कई किस्तों में बड़ी रकम ऐंठ ली, बाद में संपर्क तोड़ दिया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2025 at 7:14 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी में रह लोगों साइबर ठग लगातार अपना शिकार बना रहे हैं. अब ऑनलाइन क्रिप्टो ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर कारोबारी से 60 लाख रुपये ठग लिए गए. कारोबारी अनिल कुमार द्विवेदी की शिकायत पर विकास नगर थाना पुलिस मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस टेलीग्राम आईडी और बैंक ट्रांजैक्शन के आधार पर मामले की जांच कर रही है.
विकास नगर थाने के इंस्पेक्टर आलोक सिंह ने बताया कि विकासनगर निवासी अनिल कुमार द्विवेदी ने अपनी शिकायत में बताया है कि 5 जून 2025 को उन्हें एक टेलीग्राम आईडी (JUCVJRG) से मैसेज आया, जिसमें क्रिप्टो ट्रेडिंग के जरिए मोटा मुनाफा कमाने का लालच दिया गया. बातचीत के बाद उन्हें 'Google eecutes 917 group' नामक एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया गया. ग्रुप में मौजूद अन्य सदस्य लगातार निवेश बढ़ाने के लिए उकसाते रहते थे.
शुरुआत में कारोबारी ने थोड़ी रकम लगाई, जिस पर ऐप पर उन्हें मुनाफा भी दिखाया गया. इससे भरोसा बढ़ गया और उन्होंने ठगों के बताए लिंक के जरिए अपने बैंक खातों से कुल 60 लाख रुपये जमा कर दिए. ऐप पर खाते में 65 लाख रुपये का फायदा भी दिखने लगा था. जब अनिल कुमार ने यह रकम निकालने की कोशिश की तो जालसाजों ने उनसे 5 लाख रुपए टैक्स के नाम पर मांगे. पीड़ित ने जब इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताई तो ठगों ने उनसे संपर्क तोड़ दिया और मोबाइल नंबर बंद कर दिए. इसके साथ ही उनके फोन से वह ट्रेडिंग ऐप भी डिलीट हो गया. ठगी का अहसास होने पर अनिल कुमार द्विवेदी ने विकास नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई.