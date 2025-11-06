ETV Bharat / state

इंस्टाग्राम पर दोस्ती, महंगे गिफ्ट का लालच... घर पर रेड और पति के एनकाउंटर की धमकी देकर 30 लाख ठगे

खुद को यूके में बताया डॉक्टर : छत्ता थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने साइबर थाना पुलिस को बताया, इंस्टाग्राम पर अंजान लोगों से बातचीत करना मुझे पसंद है. 17 अक्टूबर 2025 को मेरे इंस्टाग्राम अकांउट पर एक व्यक्ति की रिक्वेस्ट आई, जिसे मैंने स्वीकार किया. रिक्वेस्ट भेजने वाले ने अपना नाम डॉ. खान बताया. कहा कि यूके में डॉक्टर है. इसके बाद चैटिंग शुरू हो गई. दोस्ती के बाद एक दूसरे का मोबाइल नंबर शेयर किया.

डर की वजह से महिला ने अपने गहने बेचे और दोस्तों से उधार लेकर 30 लाख से अधिक की रकम साइबर अपराधी के दिए गए खातों में भेज दी. इसके बाद भी साइबर ठग लगातार डिमांड करता रहा. परेशान होकर महिला ने साइबर थाना पुलिस से शिकायत की. एडीसीपी आदित्य कुमार ने बताया, पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है.

आगरा : एक महिला को इंस्टाग्राम पर अनजान युवक से दोस्ती भारी पड़ गई. साइबर क्रिमिनल ने खुद को यूके में सेटल डॉक्टर बताकर विश्वास जीता. इसके बाद लाखों रुपये के सामान का गिफ्ट पार्सल के तौर पर भेजने की बात कही. साइबर क्रिमिनल ने कस्टम विभाग के पार्सल पकड़े जाने और घर पर रेड डालने के साथ ही पति और ससुरालियों की गिरफ्तारी के नाम पर धमकाया.

वीडियो कॉल कर दिखाया पार्सल : महिला ने बताया, कुछ दिन बाद एक अंजान मोबाइल नंबर से कॉल आई. कॉल करने वाले ने खुद को डॉ. खान बताकर बात की. कहा- एक दोस्ती के लिए गिफ्ट पार्सल के तौर पर भेजा है. भरोसा दिलाया तो मैं गिफ्ट लेने को राजी हो गई. इसके बाद फोन करने वाले डॉ. खान ने अपने मैनेजर से बात कराई और वीडियो कॉल पर पार्सल दिखाया. जिसमें करीब 25 तोला सोना, एक आईफोन, दो सूट, एक पर्स और 2500 पाउंड भेजने की बात कही.

पति के एनकाउंटर की धमकी दी : पीड़िता ने कहा, महंगा गिफ्ट देखकर मैंने हां कर दिया. मैं पार्सल आने का इंतजार कर रही थी, तभी मेरे पास एक कॉल आई. कॉल करने वाले ने खुद को कस्टम विभाग का बताकर पार्सल में अवैध सामान होने की जानकारी दी और बताया कि पार्सल पकड़ा गया है. पार्सल नहीं छुड़ाने पर आयकर विभाग, कस्टम, पुलिस और सीबीआई आपके घर छापा मारकर पति को उठा ले जाएगी, एनकाउंटर की धमकी दी.

साइबर ठगों से ऐसे बचें. (Photo Credit; ETV Bharat)

30 लाख लेने के बाद भी मांगे पैसे : पीड़िता ने पुलिस को बताया, साइबर ठग की धमकी और बदनामी से डर गई. 25 तोला से अधिक वजनी अपने गहने बेचकर बताए गए बैंक खातों में रकम भेजी. इसके बाद ठग ने और रकम मांगी. इस पर दोस्तों और परिचितों से उधार लेकर पैसा ट्रांसफर किया. करीब तीस लाख रुपये दिए हैं. इसके बाद भी लगातार किसी ना किसी बहाने और धमकी से रुपये मांगे जाने लगे.

एडीसीपी आदित्य कुमार ने बताया कि किसी के लालच में नहीं आएं. अगर फोन पर या किसी अन्य तरीके से आपको धमकी दी जा रही है, तो तत्काल जानकारी पुलिस हेल्पलाइन या संबंधित थाना को दें. इस मामले में जांच की जा रही है.

