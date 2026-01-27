ETV Bharat / state

ऑपरेशन शील्ड से साइबर ठगी पर वार, वर्क फ्रॉम होम के नाम पर लाखों ठगने वाले अरेस्ट

रायपुर : ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जॉब दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले 3 इंटरस्टेट आरोपियों को मंगलवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी महाराष्ट्र और राजस्थान के रहने वाले हैं. आरोपियों ने पीड़ित को झांसा देकर 24 लाख रुपए की साइबर ठगी की थी. मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने महाराष्ट्र और राजस्थान में टीम भेजकर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ थाना राखी में धारा 318 (4) 3 (5) के तहत कार्रवाई की गई है.





वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर लाखों की ठगी



पकड़े गए आरोपियों ने पीड़ित को ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम में जॉब दिलाने के साथ ही ज्यादा मुनाफा कमाने का झांसा देकर 24 लाख रुपए की ठगी की थी. रायपुर के राखी थाना अंतर्गत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तकनीकी साक्ष्य और दूसरे सबूत पुलिस एकत्र कर रही थी. जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी महाराष्ट्र और राजस्थान में है.