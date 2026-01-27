ETV Bharat / state

ऑपरेशन शील्ड से साइबर ठगी पर वार, वर्क फ्रॉम होम के नाम पर लाखों ठगने वाले अरेस्ट

रायपुर रेंज पुलिस ने ऑपरेशन शील्ड के तहत साइबर ठगी करने वाले आरोपियों को महाराष्ट्र और राजस्थान से गिरफ्तार किया है.

CYBER ​​THUGS CAUGHT
वर्क फ्रॉम होम के नाम पर लाखों ठगने वाले अरेस्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 27, 2026 at 6:50 PM IST

2 Min Read
रायपुर : ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जॉब दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले 3 इंटरस्टेट आरोपियों को मंगलवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी महाराष्ट्र और राजस्थान के रहने वाले हैं. आरोपियों ने पीड़ित को झांसा देकर 24 लाख रुपए की साइबर ठगी की थी. मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने महाराष्ट्र और राजस्थान में टीम भेजकर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ थाना राखी में धारा 318 (4) 3 (5) के तहत कार्रवाई की गई है.

वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर लाखों की ठगी

पकड़े गए आरोपियों ने पीड़ित को ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम में जॉब दिलाने के साथ ही ज्यादा मुनाफा कमाने का झांसा देकर 24 लाख रुपए की ठगी की थी. रायपुर के राखी थाना अंतर्गत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तकनीकी साक्ष्य और दूसरे सबूत पुलिस एकत्र कर रही थी. जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी महाराष्ट्र और राजस्थान में है.

case registered in Rakhi police station
राखी थाना में दर्ज हुआ था मामला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सूचना के आधार पर पुलिस महाराष्ट्र और राजस्थान में दबिश देकर साइबर ठगी के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों ने राखी थाना अंतर्गत पीड़ित को ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम में जॉब दिलाने का झांसा देकर 24 लाख की ठगी की थी. पकड़े गए तीन आरोपियों में उत्पल पचारिया निवासी जोधपुर राजस्थान, रोहित बबन हरीपुर सांगली महाराष्ट्र, सुमित श्रीनिवास सांगली महाराष्ट्र के रहने वाले हैं- अमरीश मिश्रा, आईजी रायपुर रेंज

ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत गिरफ्तारी

रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा ने बताया कि रायपुर रेंज पुलिस के ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत पुलिस टीम इंटरस्टेट साइबर ठगी के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.पकड़े गए आरोपी महाराष्ट्र और राजस्थान से गिरफ्तार किए गए हैं. रायपुर रेंज में लगातार ऑपरेशन साइबर शील्ड चलाया जा रहा है, जिससे साइबर ठगी के आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके.


TAGGED:

OPERATION SHIELD
HOAX OF WORK FROM HOME JOB
वर्क फ्रॉम होम जॉब
साइबर ठगी
CYBER ​​THUGS CAUGHT

