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साइबर ठग ने गृह सचिव बनकर भीलवाड़ा सांसद को झांसे में लेने की कोशिश की, आरोपी गिरफ्तार

रविवार देर रात को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है.

भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल
भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल (File Photo (ETV Bharat))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 30, 2026 at 2:47 PM IST

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भीलवाड़ा : भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल को साइबर ठग ने केंद्रीय गृह सचिव बताते हुए राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार का झांसा देकर फंसाने का प्रयास किया. सांसद ने तुरंत केंद्रीय गृह सचिव से दूरभाष पर बात की तब उन्हें फ्रॉड की जानकारी मिली. इसपर सांसद प्रतिनिधि प्रेम स्वरूप गर्ग ने भीलवाड़ा पुलिस में मामला दर्ज करवाया है. भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने रविवार देर रात को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है.

भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि सांसद की शिकायत पर 16 मार्च को भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाना में मामला दर्ज किया था. इस मामले में साइबर सेल, दिल्ली पुलिस व i4c की मदद से एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी कई मामलों में धोखाधड़ी कर रहा था. टेलीफोन के माध्यम से ही सांसद से पॉलिटिकल जानकारी हासिल करना चाह रहा था. इस दौरान साइबर ठग ने सांसद को प्रलोभन देने का भी प्रयास किया था. आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है.

धर्मेंद्र सिंह एसपी भीलवाड़ा. (ETV Bharat bhilwara)

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ये था मामला : भीलवाड़ा से भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल को 15 मार्च की शाम को व्हाट्सएप पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया. उसने अपना परिचय भारत सरकार के गृह सचिव गोविंद मोहन के रूप में दिया और कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान मंत्रिमंडल में फेरबदल से संबंधित जानकारी एकत्र करने का कार्य उसे सौंपा है. इसके लिए उसने भीलवाड़ा जिले के सभी विधायकों के मोबाइल नंबर तक सांसद को देने के लिए कहा. शक होने पर सांसद दामोदर अग्रवाल ने तुरंत केंद्रीय गृह सचिव से बात की, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ. इसके बाद सांसद दामोदर अग्रवाल के प्रतिनिधि प्रेम स्वरूप गर्ग ने भीलवाड़ा कोतवाली थाने में उपस्थित होकर मामला दर्ज करवाया.

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पुलिस की ओर से गठित टीमों ने तकनीकी जांच के बाद दिल्ली के गाजीपुर स्थित सपेरा बस्ती में दबिश देकर 20 वर्षीय गौरव नाथ पिता बहादुर सिंह नाथ को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में अब तक यह सामने आया है कि आरोपी पूर्व में भी इस प्रकार के मामलों में अपने साथियों के साथ संलिप्त रहा है और कर्ज में डूबा हुआ है. आरोपी ने गूगल से सांसद का नंबर निकालकर फ्रॉड की साजिश रची थी. आरोपी के खिलाफ पहले से ही साइबर ठगी के 6 मामले दर्ज हैं. जिस मोबाइल से सांसद को व्हाट्सएप कॉल किया गया था, पुलिस ने वो मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है.

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