कोरबा को मिला अपना साइबर थाना, मजबूत संसाधन से अब हाईटेक क्राइम पर कसेगा शिकंजा

छत्तीसगढ़ के कई जिलों में साइबर थाना की शुरुआत हुई है. ऊर्जाधानी कोरबा को भी साइबर थाना मिला है.

Picture of Korba Cyber ​​Police Station
कोरबा साइबर थाने की तस्वीर (ETV BHARAT)
Published : January 28, 2026 at 10:42 PM IST

कोरबा: हाईटेक अपराधों के बढ़ते दौर में अब ऊर्जाधानी कोरबा में साइबर थाने की नींव रखी गई है. बुधवार को सीएम विष्णु देव साय ने कोरबा जिले के सिविल लाइन थाना के ठीक बगल में साइबर थाना का वर्चुअल उद्घाटन किया. अब तक इसी भवन में साइबर सेल का संचालन किया जा रहा था. लेकिन अब यह सर्वसुविधा युक्त साइबर थाने का रूप ले लेगा.

सायबर अपराधियों पर कसेगा शिकंजा

इसके बाद साइबर से जुड़े अपराधों पर नकेल कसने के लिए जिले की पुलिस के पास अधिक संसाधन मौजूद होंगे. इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग मंत्री और कोरबा के लोकल विधायक लखनलाल देवांगन मौजूद रहे. कोरबा जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित पूरा पुलिस महकमा भी साइबर थाना के उद्घाटन का साक्षी बना.

कोरबा में साइबर थाने की शुरुआत (ETV BHARAT)

साइबर अपराधों से लड़ने की दिशा में ठोस कदम

साइबर अपराध से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए साइबर थाना मील का पत्थर साबित होगा. वर्तमान दौर में ठग हाईटेक हो रहे हैं. जबकि पुलिस उनसे काफी पीछे मालूम पड़ती है. आईटी एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई करने में पुलिस कई बार असहाय हो जाती है.

Korba Cyber ​​Police Station
कोरबा साइबर थाना (ETV BHARAT)

इससे पहले कोरबा जिले में अब तक साइबर सेल का संचालन किया जा रहा था. जहां एक एसआई स्तर के पुलिसकर्मी को इस सेल का प्रभार सौंपा गया था. अब आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए एक निरीक्षक की पदस्थापना यहां की जा सकेगी. इसके साथ ही बैंक खातों से राशि की ठगी हो या फिर सोशल मीडिया से जुड़े अपराध. इन सभी पर त्वरित कार्रवाई के लिए साइबर थाने को एक पूरी टीम मिलेगी. इसके बाद हाईटेक अपराधों पर कार्रवाई करने में आसानी होगी.

Lakhanlal Dewangan inaugurates the cyber police station.
साइबर थाना का शुभारंभ करते लखनलाल देवांगन (ETV BHARAT)

साइबर थाने से हाईटेक क्राइम पर लगेगी रोक

साइबर थाना के उद्घाटन के अवसर पर वहां मौजूद कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा के माध्यम से कोरबा जिले में साइबर थाना की शुरुआत हो रही है. इसके साथ ही प्रदेश में 155 करोड रुपए के कार्यों की शुरुआत की गई है.

Cabinet Minister Lakhanlal Dewangan in Korba
कोरबा में कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन (ETV BHARAT)

साइबर थाना के माध्यम से कोरबा जिले में होने वाले अपराधीकरण में कमी आएगी. इंटरनेट के जरिए जो धोखाधड़ी लोगों के साथ होती है. उसपर कार्रवाई करने में आसानी होगी. कोरबा जिले के लोगों के लिए यह बड़ी सौगात है. थाना के माध्यम से लोगों को सुविधा देने में मदद मिलेगी- लखनलाल देवांगन, कैबिनेट मंत्री

नई चुनौती बनकर उभरा है साइबर अपराध

साइबर थाना की शुरुआत के अवसर पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि साइबर अपराध वर्तमान दौर में नई चुनौती बनकर उभरा है. इससे लड़ाई के लिए आज सीएम के हाथों कोरबा जिले में साइबर थाना की शुरुआत हुई है. जिसके माध्यम से हम जनता को सुगम और तुरंत करवाई का लाभ पहुंचाएंगे.

Korba Cyber ​​Police Station inaugurated
कोरबा में साइबर थाने का शुभारंभ (ETV BHARAT)

लालच और अज्ञानता के कारण लोगों के साथ साइबर ठगी होती है .मीडिया के माध्यम से हम लोगों से अपील भी करेंगे कि टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने अकाउंट को होल्ड करवा सकते हैं. यदि फिर भी कार्रवाई नहीं होती तो साइबर थाना का पूरा अमला उनकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा- सिद्धार्थ तिवारी, एसपी, कोरबा

कोरबा एसपी ने कहा कि साइबर अपराधों में कार्रवाई के लिए निरीक्षक स्तर के अधिकारी ही अधिकृत होते हैं. साइबर थाना में निरीक्षक की भी पदस्थापना की जाएगी. आगे व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे.

