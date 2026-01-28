ETV Bharat / state

जांजगीर चांपा जिला में साइबर थाना का शुभारंभ, साइबर अपराधों पर कसेगी नकेल

जांजगीर चांपा : साइबर अपराध कंट्रोल करने के लिए छत्तीसगढ़ में पुलिस बड़ा कदम उठा रही है.इसी कड़ी में हर जिले में साइबर कंट्रोल रुम की स्थापना की जा रही है.इसी कड़ी में जांजगीर चांपा जिला के पुलिस कंट्रोल रूम में साइबर थाना की स्थापना की गई. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने वर्चुअली साइबर यूनिट का उद्घाटन किया. साइबर अपराध को रोकने के लिए थाना की अहम भूमिका निभाने की कामना की.

एक साल में साइबर क्राइम के 29 प्रकरण हैं दर्ज

राज्य सरकार ने बढ़ते साइबर फ्रॉड के मामलों को देखते हुए लोगों की सुरक्षा के लिए प्रदेश भर में एक नए थाना की शुरुआत की है, जिसे साइबर थाना का नाम दिया गया है. पुलिस कंट्रोल रूम के ऊपर एस एच ओ कार्यक्रम के साथ विवेचना अधिकारियो का कक्ष, और पूछताछ कक्ष को कंप्यूटरी कृत कर सुसज्जित किया गया है, साइबर थाना की शुरुआत करने मे लिए जिला के कलेक्टर और एसपी के साथ पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थिति हुए और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ गृह मंत्री विजय शर्मा ने वर्चुअल शुरुआत की.