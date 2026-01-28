ETV Bharat / state

जांजगीर चांपा जिला में साइबर थाना का शुभारंभ, साइबर अपराधों पर कसेगी नकेल

जांजगीर चांपा में साइबर थाना का शुभारंभ किया गया. रायपुर से वर्चुअली सीएम विष्णुदेव साय और गृहमंत्री विजय शर्मा ने यूनिट का उद्घाटन किया.

जांजगीर चांपा जिला में साइबर थाना का शुभारंभ
January 28, 2026

जांजगीर चांपा : साइबर अपराध कंट्रोल करने के लिए छत्तीसगढ़ में पुलिस बड़ा कदम उठा रही है.इसी कड़ी में हर जिले में साइबर कंट्रोल रुम की स्थापना की जा रही है.इसी कड़ी में जांजगीर चांपा जिला के पुलिस कंट्रोल रूम में साइबर थाना की स्थापना की गई. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने वर्चुअली साइबर यूनिट का उद्घाटन किया. साइबर अपराध को रोकने के लिए थाना की अहम भूमिका निभाने की कामना की.

एक साल में साइबर क्राइम के 29 प्रकरण हैं दर्ज

राज्य सरकार ने बढ़ते साइबर फ्रॉड के मामलों को देखते हुए लोगों की सुरक्षा के लिए प्रदेश भर में एक नए थाना की शुरुआत की है, जिसे साइबर थाना का नाम दिया गया है. पुलिस कंट्रोल रूम के ऊपर एस एच ओ कार्यक्रम के साथ विवेचना अधिकारियो का कक्ष, और पूछताछ कक्ष को कंप्यूटरी कृत कर सुसज्जित किया गया है, साइबर थाना की शुरुआत करने मे लिए जिला के कलेक्टर और एसपी के साथ पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थिति हुए और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ गृह मंत्री विजय शर्मा ने वर्चुअल शुरुआत की.

साइबर थाना में साइबर क्राइम की दर्ज होगी रिपोर्ट

पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने बताया कि जांजगीर चाम्पा जिला मे साइबर क्राइम का प्रकरण अभी कम है, जिले के सभी थानों से अपराध का आंकड़ा निकालने पर पता चला कि जिले मे साढ़े पांच हजार अपराध हुए है जिसमें से 29 साइबर क्राइम के केस रजिस्टर किए गए हैं.

पहले साइबर क्राइम के प्रकारणों को थाना स्तर में रिपोर्ट लिखा जाता था, लेकिन अब थाना से दर्ज प्रकरण साइबर थाना भेजा जाएगा. सीधा साइबर थाना में भी अपराध दर्ज कराया जाएगा ताकि शीघ्र विवेचना कर अपराधियों को सजा दिलाई जाए- विजय कुमार पाण्डेय, एसपी जांजगीर

साइबर थाना की शुरुआत 20 पुलिस को तैनात किया गया है. जहां सागर पाठक जिले के प्रथम साइबर थाना के प्रभारी होंगे. 19 एसआई, एएस, हवलदार आउट आरक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है. साइबर प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दी गए है.

