डिजिटल हो चुका है प्रॉपर्टी का नामांतरण, 1 करोड़ राजस्व प्रकरणों का निराकरण, राजस्व मंत्री ने दिया रिपोर्ट कार्ड

मंत्री वर्मा ने कहा, '' स्वामित्व योजना के तहत गांवों में निवासरत नागरिकों को भू-अधिकार पत्र प्रदान किए गए हैं. अब तक 39 लाख 60 हजार से अधिक लोगों को स्वामित्व अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं. इस तरह प्रदेश में योजना का 94 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है. मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां ड्रोन व जियो फेंस तकनीक का उपयोग कर त्रुटिरहित फसल गिरदावरी कराई जा रही है. इससे किसानों को वास्तविक नुकसान का लाभ समय पर मिल सकेगा. ''

भोपाल : सायबर तहसील राजस्व विभाग की बड़ी उपलब्धि है. 29 फरवरी 2024 से नामांतरण की प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस और फेसलेस कर दी गई है. अब 20 दिनों के भीतर नामांतरण पूरा कर आदेश वॉट्सएप व ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है. सायबर तहसील के माध्यम से अब तक 6 लाख 26 हजार से अधिक नामांतरण प्रकरणों का निराकरण किया गया है और 1 करोड़ राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है. यह दावा है मध्यप्रदेश के राजस्व मंत्री करन सिंह वर्मा का, जिन्होंने दो साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद मीडिया के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा.

राजस्व मंत्री करन सिंह वर्मा ने कहा, '' राजस्व विभाग ने प्रकरणों के त्वरित समाधान के लिए वर्ष 2024-25 में राजस्व महाअभियान के तीन चरण संचालित किए, जिनमें एक करोड़ से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया. प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए राजस्व न्यायालयों में न्यायिक व गैर-न्यायिक कार्यों के लिए अलग-अलग अधिकारियों की नियुक्ति की गई है. मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है 24 जिलों में जिसने राजस्व न्यायालयों के लिए समर्पित अधिकारियों की नियुक्ति कर त्वरित एवं नियमित न्यायिक कार्यवाही सुनिश्चित की है.''

जानकारी देते मंत्री करन सिंह वर्मा (Etv Bharat)

भू-अर्जन प्रक्रिया ऑनलाइन, राजस्व में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

राजस्व मंत्री ने विभाग की परफॉर्मेंस रिपोर्ट साझा करते हुए बताया कि भू-अर्जन प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए आरसीएमएस पोर्टल पर एलएएमएस मॉड्यूल विकसित किया गया है. आरसीएमएस के माध्यम से पिछले दो वर्षों में 41.68 लाख प्रकरणों में से 94 प्रतिशत से अधिक प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण किया गया. राजस्व संग्रहण में भी प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है. वर्ष 2024-25 में 700 करोड़ रु के लक्ष्य के विरुद्ध 1048 करोड़ रु का संग्रहण किया गया है, जबकि वर्ष 2025-26 में 1000 करोड़ रु का संग्रहण संभावित है.

15 करोड़ भू अभिलेख होंगे डिजिटल

मंत्री वर्मा ने कहा कि प्रदेश में राजस्व प्रशासन को मजबूत करने के लिए 1974 करोड़ रु की लागत से 324 कार्यालय भवन पूर्ण किए जा चुके हैं और 114 भवन प्रगतिरत हैं. इसके अतिरिक्त 261 आवासीय भवनों को भी स्वीकृति दी गई है. विभाग को सुदृढ़ करने के लिए 5281 पटवारियों व 136 नायब तहसीलदारों की भर्ती की गई है. भू अभिलेख पोर्टल का नवीन संस्करण 2.0 पूरे प्रदेश में लागू किया गया है, जिससे नागरिक अपनी भूमि का अभिलेख, डिजिटल नक्शा एवं प्रमाणित प्रतिलिपि मोबाइल एप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही भूमि अभिलेखों के डिजिटाइजेशन का बड़ा अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत 15 करोड़ पुराने अभिलेखों को डिजिटल स्वरूप में परिवर्तित किया जाएगा. अब तक 1.59 करोड़ स्कैनिंग पूर्ण की जा चुकी है.