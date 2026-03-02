ETV Bharat / state

साइबर क्राइम समाज के लिए नासूर, डीआईजी पुस्तक के जरिए लोगों को कर रहे हैं जागरूक

साइबर कथाएं-डिजिटल सुरक्षा की राह ( ETV Bharat )

पटना : भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी सुशील कुमार की किताब 'साइबर कथाएं-डिजिटल सुरक्षा की राह' पर परिचर्चा का आयोजन पटना की रंग संस्था अभियान सांस्कृतिक मंच द्वारा किया गया. इस मौके पर बड़ी संख्या में पटना के साहित्यकार, रंगकर्मी, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता सहित समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोग मौजूद थे. साहित्यकारों ने की सराहना : पुस्तक पर परिचर्चा में शामिल हुए नीरज गुरु ने कहा कि किताब का टाइटल डिजिटल सुरक्षा की राह बहुत महत्वपूर्ण है. आजकल डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है. ऐसे में साइबर सुरक्षा की जरूरत है. किताब में भोजपुर जिले की एक शिक्षिका की कहानी के माध्यम से अपनी बात कही गई है. इसमें पचास कहानियां शामिल हैं. साइबर क्राइम के मोड्स ऑपरेंडी से हमें परिचित कराती है. साइबर क्राइम से बचाएगी पुस्तक : बिहार प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष व चर्चित कथाकार संतोष दीक्षित ने अपने संबोधन में कहा कि मेरे लिए आज दोहरी खुशी है. सुशील कुमार को मैं कवि मानता था, लेकिन अब वे कथा की ओर आ रहे हैं. साइबर क्राइम संगठित रूप से कॉल सेंटर चलाकर किया जाता है. "हिंदी में यह अपने ढंग की पहली किताब है. कथाजगत का यह आधुनिक विस्तार है. अपने यहां पंचतंत्र और जातक कथाओं की बातें हमारी स्मृतियों में मौजूद हैं. यह किताब उसका आधुनिक रूप है. यह अपराध की कार्यशैली को कथाओं के माध्यम से सामने लाकर जागरूक तो बनाता ही है, हमें सुरक्षित भी करता है. साइबर की दुनिया रोमांचकारी और खतरों से भी भरी हुई है.शिल्प की दृष्टि से रिपोर्ताज और कथा दोनों हैं."- संतोष दीक्षित, अध्यक्ष, बिहार प्रगतिशील लेखक संघ परिचर्चा के दौरान अपनी बात रखते गणमान्य (ETV Bharat) आसान भाषा में समझाने की कोशिश : एमिटी यूनिवर्सिटी में लॉ फैकल्टी के डीन राजीव रंजन ने अपनी बात को तीन हिस्सों में बताते हुए कहा कि साइबर अपराध जितने बड़े पैमाने पर हो रहे हैं. इससे संबंधित जितने तकनीकी टर्म्स रहे हैं वे बहुत अदबी अंदाज में और डिटेल में लिखे गए हैं. कहीं से भी पुलिस डायरी नहीं लगता है. तकनीकी बातों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है. इस कारण पुस्तक का आकस्मिक मूल्य बढ़ जाता है.