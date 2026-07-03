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AI और साइबर अपराध पर विधानसभा में मंथन, स्पीकर रबींद्रनाथ महतो बोले- जागरूकता से साइबर ठगी से बचाव संभव

रांची: झारखंड विधानसभा के पुराने सभागार में शुक्रवार को 'साइबर सिक्योरिटी एंड AI अवेयरनेस वर्कशॉप' का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो शामिल हुए. वर्कशॉप का आयोजन 'द एशिया फाउंडेशन' बाल कल्याण संघ और साइबर पीस फाउंडेशन की ओर से किया गया. इसमें साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा प्राइवेसी और डिजिटल सेफ्टी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों ने विस्तार से जानकारी दी.

AI के दौर में बदलते साइबर अपराध पर चर्चा

कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने बताया कि AI के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर अपराध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है. ठग नए-नए हथकंडे अपनाकर लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं. वर्कशॉप में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि बदलते साइबर खतरों को कैसे समझा जाए, डेटा प्राइवेसी को कैसे सुरक्षित रखा जाए और एक सुरक्षित डिजिटल इकोसिस्टम कैसे विकसित किया जाए. साथ ही साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने में AI की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा हुई.

AI और साइबर अपराध पर नेताओं के बयान (Etv Bharat)

नंदिता बरुआ ने बताए साइबर थ्रेट के नए खतरे

द एशिया फाउंडेशन की कंट्री हेड नंदिता बरुआ ने साइबर थ्रेट की बारीकियों को समझाते हुए कहा कि डिजिटल दुनिया में सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है. उन्होंने लोगों को साइबर अपराध से बचने के लिए जागरूक रहने और डिजिटल सुरक्षा के नियमों का पालन करने की सलाह दी.

स्पीकर बोलें- साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता जरूरी

कार्यक्रम के समापन पर विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने कहा कि आज के समय में इस तरह की जागरूकता कार्यशालाएं बेहद जरूरी हैं. थोड़ी सी लापरवाही लोगों की मेहनत की कमाई को पलभर में खत्म कर सकती है. उन्होंने कहा कि आए दिन लोग साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, इसलिए हर भारतीय को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए.