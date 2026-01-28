ETV Bharat / state

धमतरी में साइबर थाना का शुभारंभ, साइबर अपराध रोकने के लिए एसपी ने बनाई नई टीम

धमतरी : धमतरी में साइबर पुलिस थाना का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्चुअली शुभारंभ किया.इस दौरान धमतरी सहित कुल 8 जिलों का वर्चुअल शुभारंभ हुआ. गृहमंत्री विजय शर्मा, चीफ सेक्रेटरी सहित पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे. जिससे अब साइबर अपराधों पर लगाम लगाने में पुलिस को काफी मदद मिलेगी. आपको बता दें कि वतर्मान समय में साइबर अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. ठग नए-नए पैंतरे अपनाए जा रहे हैं. जिससे लोग अपनी जमा पूंजी गंवा देते हैं. वहीं धमतरी जिले में भी ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़ गए हैं. ऐसे में धमतरी में लंबे समय से साइबर पुलिस थाने की मांग की जा रही थी. जिसे लेकर राज्य सरकार ने साइबर थाना खोलने की घोषणा की थी. थाना भवन बनने के बाद 28 जनवरी बुधवार को साइबर पुलिस थाना का शुभारंभ किया गया.





कहा किया गया है निर्माण ?:

धमतरी में अर्जुनी थाना के पीछे साइबर थाना का निर्माण किया गया है. बुधवार को शुभारंभ अवसर पर कलेक्टर अबिनाश मिश्रा, एसपी सूरज सिंह परिहार,महापौर रामू रोहरा,जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सार्वा विशेष रूप से उपस्थित रहे. इस मौके पर पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने कहा कि बुधवार को विधिवत साइबर थाना का शुभारंभ हो गया है. इसके लिए स्टाफ भी तय कर दिया गया है.

धमतरी में साइबर थाने का शुभारंभ (ETV BHARAT)