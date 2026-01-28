ETV Bharat / state

धमतरी में साइबर थाना का शुभारंभ, साइबर अपराध रोकने के लिए एसपी ने बनाई नई टीम

धमतरी में साइबर अपराधों में लगाम कसने के लिए साइबर थाना खोला गया है. एसपी ने इसके लिए नई टीम भी गठित की है.

धमतरी में साइबर थाना का शुभारंभ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 28, 2026 at 7:24 PM IST

धमतरी : धमतरी में साइबर पुलिस थाना का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्चुअली शुभारंभ किया.इस दौरान धमतरी सहित कुल 8 जिलों का वर्चुअल शुभारंभ हुआ. गृहमंत्री विजय शर्मा, चीफ सेक्रेटरी सहित पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे. जिससे अब साइबर अपराधों पर लगाम लगाने में पुलिस को काफी मदद मिलेगी. आपको बता दें कि वतर्मान समय में साइबर अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. ठग नए-नए पैंतरे अपनाए जा रहे हैं. जिससे लोग अपनी जमा पूंजी गंवा देते हैं. वहीं धमतरी जिले में भी ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़ गए हैं. ऐसे में धमतरी में लंबे समय से साइबर पुलिस थाने की मांग की जा रही थी. जिसे लेकर राज्य सरकार ने साइबर थाना खोलने की घोषणा की थी. थाना भवन बनने के बाद 28 जनवरी बुधवार को साइबर पुलिस थाना का शुभारंभ किया गया.


कहा किया गया है निर्माण ?:
धमतरी में अर्जुनी थाना के पीछे साइबर थाना का निर्माण किया गया है. बुधवार को शुभारंभ अवसर पर कलेक्टर अबिनाश मिश्रा, एसपी सूरज सिंह परिहार,महापौर रामू रोहरा,जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सार्वा विशेष रूप से उपस्थित रहे. इस मौके पर पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने कहा कि बुधवार को विधिवत साइबर थाना का शुभारंभ हो गया है. इसके लिए स्टाफ भी तय कर दिया गया है.

धमतरी में साइबर थाने का शुभारंभ (ETV BHARAT)

अभी नई रिपोर्ट के आने के साथ-साथ पुराने जो पेंडिंग मामले हैं उन पर भी विवेचना शुरू की जाएगी. निश्चित रूप से इसमें साइबर क्राइम के साथ अन्य क्राइम के खुलासों में काफी मदद मिलेगी. उन्होंने कहा जरूरत पड़ने पर महिलाओं को भी इस टीम में शामिल किया जा सकता है- सूरज सिंह परिहार, एसपी

इस दौरान एएसपी शैलेन्द्र पाण्डेय, सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी, रक्षित निरीक्षक दीपक शर्मा,कोतवाली प्रभारी राजेश मरई सहित पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे. कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि यह जिले के लिए बड़ी उपलब्धि है. सायबर क्राइम तेजी से बढ़ा है. सायबर थाने से सायबर अपराधों में कमी आएगी.

धमतरी में साइबर थाना का शुभारंभ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस मौके पर महापौर रामू रोहरा ने कहा कि यह बड़ी सौगात है. सायबर थाने में अलग बल, अलग टीम एसपी दें ताकि बेहतर तरीके से कार्य हो सके. वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सार्वा ने कहा कि यह जिला पुलिस और जिलेवासियों के लिए नया आयाम है. नये-नये तरीकों से अपराध हो रहे हैं. इसलिए इन्हें रोकना जरुरी है.

साइबर थाने की नई टीम भी बनी

पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने सायबर थाना टीम की घोषणा भी कर दी. जिसमें प्रभारी एएसआई प्रदीप सिंह को बनाया गया है. उनकी टीम में प्रधान आरक्षक सौरभ पटेल, आरक्षक मोहम्मद जुनैद, युवराज ठाकुर, कृष्ण कन्हैया पाटिल, आनंद कटकवार, हरिशंकर सिन्हा, कमल जोशी, देवेन्द्र साहू, योगेश ध्रुव, दीपक साहू और विकास द्विवेदी शामिल हैं.

