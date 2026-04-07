CM सुक्खू के नाम पर सोशल मीडिया में भ्रामक बयान वायरल, FIR दर्ज कर जांच में जुटी साइबर पुलिस
मुख्यमंत्री के हवाले से कथित तौर पर संवेदनशील टिप्पणी करने पर साइबर पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 5:25 PM IST
शिमला: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम से सोशल मीडिया पर एक भ्रामक बयान वायरल होने के बाद साइबर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वायरल पोस्ट में मुख्यमंत्री के हवाले से कथित तौर पर एक संवेदनशील टिप्पणी दिखाई गई थी, जिसे सरकार ने पूरी तरह फर्जी बताया है.
CM के नाम से सोशल मीडिया पर भ्रामक बयान में जांच शुरू
पुलिस के अनुसार, यह पोस्ट एडिटेड ग्राफिक्स और गलत संदर्भ के साथ प्रसारित की गई, जिससे आम लोगों में भ्रम फैल सकता था. मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर क्राइम सेल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट और संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी भ्रामक या अपुष्ट जानकारी को शेयर करने से पहले सत्यापन करें. साथ ही पुलिस ने चेतावनी दी है कि फर्जी बयान फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
यूजर्स की पहचान में जुटी पुलिस
एसपी गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि, "प्राथमिक जांच में सामने आया है कि पोस्ट विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर की गई. पुलिस अब पोस्ट के मूल स्रोत, एडमिन अकाउंट और इसे फैलाने वाले अन्य यूजर्स की पहचान कर रही है. जरूरत पड़ने पर तकनीकी सहायता लेकर आईपी एड्रेस भी ट्रेस किए जाएंगे. फिलहाल इस पूरे मामले में आगामी तफ्तीश अमल में लाई जा रही है."
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