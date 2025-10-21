ETV Bharat / state

उधम सिंह नगर पुलिस की मुहिम, पटाखे खरीदने वाले लोगों को दिया साइबर सुरक्षा का संदेश, बताए ठगी से बचने के उपाय

उधम सिंह नगर खटीमा के आतिशबाजी बाजार में साइबर अपराध के प्रति लोगों को पुलिस जागरूक कर रही है.

AWARENESS ABOUT CYBER CRIME
खटीमा के आतिशबाजी बाजार में साइबर अपराध के प्रति लोगों को पुलिस जागरूक कर रही है. (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 21, 2025 at 7:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

खटीमा: साइबर अपराध के खिलाफ जागरुकता लेकर उत्तराखंड पुलिस विभाग इन दिनों बड़ा अभियान चला रहा है. उधम सिंह नगर जिले की साइबर सेल यूनिट दीपावली पर्व के मौके पर आतिशबाजी बाजारों पर पहुंच रहे सैकड़ों लोगों को साइबर अपराध के विषय में जागरूक कर रहे हैं.

इस साल दीपावली पर्व का दिन 20 और 21 अक्टूबर दो दिन जाने के कारण कई जगह असमंजस की स्थिति रही. कई जगह 21 अक्टूबर को भी दीपावली पर्व मनाया जा रहा है. उत्तराखंड के ज्योतिषियों के अनुसार पर्वतीय समाज में आज बड़ी दीपावली का मुहूर्त है, इसलिए आज भी कई जगहों पर दीपावली की धूम मची है. लोग बाजारों में पटाखों की खरीद कर रहे हैं. इस बीच पुलिस भी यातायात और कानून व्यवस्था बनाए हुए है. साथ ही पुलिस लोगों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक भी कर रही है.

खटीमा के थारू राजकीय इंटर कॉलेज बाजार में भी साइबर सेल पुलिस टीम आमजन को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक कर साइबर ठगी होने पर 1930 पर तुरंत कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कराने की अपील की. साइबर सेल के जवान संदीप कुमार के नेतृत्व में साइबर सेल यूनिट द्वारा आमजन को साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया. डिजिटल अरेस्ट, उपहार का लालच देकर साइबर ठगी समेत साइबर अपराधियों के विभिन्न हथकंडों से आमजन को जागरूक कराया जो कि दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी बाजार में अपने परिवार समेत पहुंच रहे थे.

साइबर यूनिट के जवानों ने साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत साइबर सेल द्वारा जारी 1930 नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा राहत पाने की जानकारी दी. संदीप कुमार ने बताया कि पूरे देश में अक्टूबर 2025 को साइबर जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि दीपावली के मौके पर गिफ्ट या अन्य चीज का प्रलोभन देकर साइबर ठग आमजन को साइबर ठगी का शिकार बनाने के मामले हर साल आते हैं. इसके अवाला अन्य त्योहारों पर भी इस तरह के साइबर फ्रॉड कॉल्स के जरिए ठग लोगों की गाढ़ी कमाई लूटने की कोशिश करते हैं. इससे बचने का तरीका सिर्फ जागरूकता है.

वहीं इसके अलावा पटाखा बाजार में इस वर्ष पटाखों की भी आमजन ने जमकर खरीददारी की. पटाखों की अच्छी बिक्री से पटाखा व्यापारियों के चेहरे खिले नजर आए. पटाखों की एक से बढ़कर एक वेरायटी की बड़े, बच्चे सभी ने जमकर खरीदारी की.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

साइबर अपराध के प्रति जागरूकता
साइबर क्राइम
CYBER ​​CRIME
साइबर पुलिस जागरूकता अभियान
AWARENESS ABOUT CYBER CRIME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.