ETV Bharat / state

उधम सिंह नगर पुलिस की मुहिम, पटाखे खरीदने वाले लोगों को दिया साइबर सुरक्षा का संदेश, बताए ठगी से बचने के उपाय

खटीमा: साइबर अपराध के खिलाफ जागरुकता लेकर उत्तराखंड पुलिस विभाग इन दिनों बड़ा अभियान चला रहा है. उधम सिंह नगर जिले की साइबर सेल यूनिट दीपावली पर्व के मौके पर आतिशबाजी बाजारों पर पहुंच रहे सैकड़ों लोगों को साइबर अपराध के विषय में जागरूक कर रहे हैं.

इस साल दीपावली पर्व का दिन 20 और 21 अक्टूबर दो दिन जाने के कारण कई जगह असमंजस की स्थिति रही. कई जगह 21 अक्टूबर को भी दीपावली पर्व मनाया जा रहा है. उत्तराखंड के ज्योतिषियों के अनुसार पर्वतीय समाज में आज बड़ी दीपावली का मुहूर्त है, इसलिए आज भी कई जगहों पर दीपावली की धूम मची है. लोग बाजारों में पटाखों की खरीद कर रहे हैं. इस बीच पुलिस भी यातायात और कानून व्यवस्था बनाए हुए है. साथ ही पुलिस लोगों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक भी कर रही है.

खटीमा के थारू राजकीय इंटर कॉलेज बाजार में भी साइबर सेल पुलिस टीम आमजन को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक कर साइबर ठगी होने पर 1930 पर तुरंत कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कराने की अपील की. साइबर सेल के जवान संदीप कुमार के नेतृत्व में साइबर सेल यूनिट द्वारा आमजन को साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया. डिजिटल अरेस्ट, उपहार का लालच देकर साइबर ठगी समेत साइबर अपराधियों के विभिन्न हथकंडों से आमजन को जागरूक कराया जो कि दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी बाजार में अपने परिवार समेत पहुंच रहे थे.