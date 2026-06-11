ETV Bharat / state

शाहदरा में घरेलू सहायिका के नाम पर ठगी; साइबर पुलिस ने फर्जी प्‍लेसमेंट एजेंसी का भंडाफोड़ किया, दो गिरफ्तार

नई दिल्ली: शाहदरा जिले की साइबर थाना पुलिस ने घरेलू सहायिका उपलब्ध कराने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले एक फर्जी प्लेसमेंट एजेंसी रैकेट का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 33 हजार रुपये की ठगी के मामले का खुलासा किया. आरोपियों के कब्जे से तीन मोबाइल फोन, पांच सिम कार्ड, एक एटीएम कार्ड, रबर स्टांप, प्लेसमेंट एजेंसी के पैम्फलेट, रजिस्ट्रेशन दस्तावेज और नकद रसीदों के बंडल बरामद किए गए हैं.

शाहदरा के डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि शालिनी मेहता नामक महिला ने साइबर थाना शाहदरा में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके अनुसार, उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से 'कुमार नरसिंह ब्यूरो एंड प्लेसमेंट सर्विस' से घरेलू सहायिका रखने के लिए संपर्क किया था. एजेंसी ने एक युवती को उनके घर भेजा और पुलिस वेरिफिकेशन व एग्रीमेंट का भरोसा देकर 20 हजार रुपये ऑनलाइन और 13 हजार रुपये नकद वसूल लिए.

कुछ दिनों बाद युवती अचानक घर से गायब हो गई. जब महिला ने एजेंसी से संपर्क किया तो पहले दूसरी मेड उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया, लेकिन बाद में एजेंसी संचालकों और मेड के मोबाइल फोन बंद हो गए. खुद को ठगा महसूस करने पर पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की. मामले की जांच के लिए साइबर थाना शाहदरा की एक विशेष टीम गठित की गई. पुलिस ने मोबाइल नंबरों, आईएमईआई डिटेल, डिजिटल फुटप्रिंट और बैंक लेन-देन की जांच की. तकनीकी निगरानी और साक्ष्यों के आधार पर बिहार के मधुबनी निवासी 36 वर्षीय हिताई मुखिया और झारखंड के गुमला निवासी 22 वर्षीय जाह्नवी कुमारी को गिरफ्तार कर लिया गया.

पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी 'कुमार नरसिंह ब्यूरो एंड प्लेसमेंट सर्विस' और 'एच.के. मैनपावर कंसल्टेंसी' के नाम से फर्जी एजेंसियां संचालित कर रहे थे. वे घरेलू सहायिका उपलब्ध कराने, एग्रीमेंट कराने और पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पर लोगों से एडवांस रकम वसूलते थे. इसके बाद जाह्नवी को अलग-अलग घरों में भेजा जाता था और कुछ दिन बाद वह बिना बताए वहां से चली जाती थी. फिर उसी युवती को दूसरे ग्राहक के यहां भेजकर दोबारा ठगी की जाती थी. पुलिस के अनुसार, गिरोह का यही तरीका था कि एक ही घरेलू सहायिका का इस्तेमाल कर कई लोगों से पैसे ऐंठे जाएं. बरामद दस्तावेजों और रसीदों की जांच की जा रही है, ताकि अन्य पीड़ितों और गिरोह के नेटवर्क से जुड़े लोगों की पहचान की जा सके.