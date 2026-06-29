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दिल्ली: साइबर ठगी करने वाले जामताड़ा-देवघर के अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, 10 आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने देशभर में फर्जी बैंक अधिकारी बनकर साइबर ठगी करने वाले जामताड़ा-देवघर के अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है.

Cyber Scam
साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 29, 2026 at 6:06 PM IST

5 Min Read
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नई द‍िल्‍ली: दिल्ली पुलिस ने देशभर में फर्जी बैंक अधिकारी बनकर साइबर ठगी करने वाले जामताड़ा-देवघर के अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है. साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की साइबर पुलिस ने करीब 26 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी का खुलासा करते हुए 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 14 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, डिजिटल सबूत और ठगी की रकम से खरीदी गई महिंद्रा थार रॉक्स कार बरामद की गई है. पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी APK फाइल भेजकर लोगों के मोबाइल हैक करते थे और बैंक खातों से लाखों रुपये उड़ा लेते थे.

पुलिस ने झारखंड के जामताड़ा, देवघर और दिल्ली-एनसीआर में कार्रवाई की और साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया. आरोपी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को APK फाइल भेजते थे और मोबाइल हैक कर बैंक खातों से लाखों रुपये उड़ा लेते थे.पुलिस ने आरोपियों के पास से 14 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, डिजिटल सबूत और ठगी के पैसों से खरीदी गई महिंद्रा थार रॉक्स कार बरामद की है. साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की साइबर पुलिस ने चार अलग-अलग साइबर फ्रॉड मामलों की जांच के दौरान इस संगठित गिरोह का खुलासा किया.

बैंक अधिकारी या BSES कर्मचारी बनकर ठगी को देते थे अंजाम

जांच में सामने आया कि आरोपी बैंक अधिकारी या BSES कर्मचारी बनकर लोगों को कॉल करते थे. इसके बाद व्हाट्सएप के जरिए फर्जी APK फाइल भेजकर मोबाइल फोन का पूरा एक्सेस हासिल कर लेते थे. फिर इंटरनेट बैंकिंग, OTP और अन्य संवेदनशील जानकारी का इस्तेमाल कर बैंक खातों से पैसे निकाल लेते थे. सबसे बड़े मामले में एक वरिष्ठ नागरिक से सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के नाम पर 18.50 लाख रुपये की ठगी की गई. जांच के बाद पुलिस टीम जामताड़ा और देवघर पहुंची और मुख्य आरोपी मंजूर आलम समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया. जांच के दौरान पुलिस ने एक अन्य मामले में क्रेडिट कार्ड KYC के नाम पर की गई ठगी का भी खुलासा किया, जिसमें एक आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया गया. वहीं M-Parivahan चालान APK के जरिए की गई ठगी और BSES अधिकारी बनकर 6.31 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया. पूरी कार्रवाई में पुलिस ने कुल 10 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से 14 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, डिजिटल सबूत और अपराध की कमाई से खरीदी गई महिंद्रा थार रॉक्स कार बरामद हुई है.

जामताड़ा-देवघर बेल्ट से पूरे देश में साइबर ठगी का नेटवर्क

जांच में यह भी सामने आया कि गिरोह जामताड़ा-देवघर बेल्ट से पूरे देश में साइबर ठगी का नेटवर्क चला रहा था और फर्जी बैंक खाते, UPI आईडी, सिम कार्ड व इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल कर ठगी की रकम इधर-उधर ट्रांसफर करता था. साउथ वेस्‍ट के डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की साइबर पुलिस ने एक बड़े अंतरराज्यीय साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को फर्जी APK फाइल डाउनलोड करवाते थे और उनके बैंक खातों से लाखों रुपये की ठगी करते थे. आरोपियों के कब्जे से 14 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, डिजिटल सबूत और अपराध की कमाई से खरीदी गई महिंद्रा थार रॉक्स कार बरामद की गई है. उन्‍होंने आम लोगों से अपील कि है किसी भी अनजान APK फाइल या लिंक को डाउनलोड न करें और बैंक से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया के लिए केवल आधिकारिक माध्यमों का ही इस्तेमाल करें.

दिल्ली पुलिस का कहना है कि

गिरोह के कई और सदस्यों की पहचान की जा चुकी है और उनकी तलाश जारी है. पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि किसी भी अनजान लिंक या APK फाइल को डाउनलोड न करें और साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन या साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं.

दो लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार

वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली के द्वारका डिस्ट्रिक्ट पुलिस के 'नो गन्स-नो गैंग्स' अभियान के तहत नजफगढ़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो लाख रुपये के इनामी कॉन्ट्रैक्ट किलर रोहित लांबा उर्फ अमित उर्फ मोहित और उसके साथी रितिक ठाकुर को गिरफ्तार किया है.

गिरफ्तारी के बाद हथियार बरामद कराने के दौरान मुख्य आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे दोबारा काबू कर लिया गया.

वही इस पुरे मामले में द्वारका डिस्ट्रिक्ट के DCP कुशल पाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि आरोपी रोहित लांबा लंबे समय से फरार चल रहा था जिसपर हत्या, हत्या के प्रयास, लूट सहित एक दर्जन से अधिक संगीन मामलों में वह वांछित था. उसकी गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस ने दो लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था.

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