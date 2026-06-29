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दिल्ली: साइबर ठगी करने वाले जामताड़ा-देवघर के अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, 10 आरोपी गिरफ्तार

नई द‍िल्‍ली: दिल्ली पुलिस ने देशभर में फर्जी बैंक अधिकारी बनकर साइबर ठगी करने वाले जामताड़ा-देवघर के अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है. साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की साइबर पुलिस ने करीब 26 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी का खुलासा करते हुए 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 14 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, डिजिटल सबूत और ठगी की रकम से खरीदी गई महिंद्रा थार रॉक्स कार बरामद की गई है. पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी APK फाइल भेजकर लोगों के मोबाइल हैक करते थे और बैंक खातों से लाखों रुपये उड़ा लेते थे.

पुलिस ने झारखंड के जामताड़ा, देवघर और दिल्ली-एनसीआर में कार्रवाई की और साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया. आरोपी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को APK फाइल भेजते थे और मोबाइल हैक कर बैंक खातों से लाखों रुपये उड़ा लेते थे.पुलिस ने आरोपियों के पास से 14 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, डिजिटल सबूत और ठगी के पैसों से खरीदी गई महिंद्रा थार रॉक्स कार बरामद की है. साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की साइबर पुलिस ने चार अलग-अलग साइबर फ्रॉड मामलों की जांच के दौरान इस संगठित गिरोह का खुलासा किया.

बैंक अधिकारी या BSES कर्मचारी बनकर ठगी को देते थे अंजाम

जांच में सामने आया कि आरोपी बैंक अधिकारी या BSES कर्मचारी बनकर लोगों को कॉल करते थे. इसके बाद व्हाट्सएप के जरिए फर्जी APK फाइल भेजकर मोबाइल फोन का पूरा एक्सेस हासिल कर लेते थे. फिर इंटरनेट बैंकिंग, OTP और अन्य संवेदनशील जानकारी का इस्तेमाल कर बैंक खातों से पैसे निकाल लेते थे. सबसे बड़े मामले में एक वरिष्ठ नागरिक से सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के नाम पर 18.50 लाख रुपये की ठगी की गई. जांच के बाद पुलिस टीम जामताड़ा और देवघर पहुंची और मुख्य आरोपी मंजूर आलम समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया. जांच के दौरान पुलिस ने एक अन्य मामले में क्रेडिट कार्ड KYC के नाम पर की गई ठगी का भी खुलासा किया, जिसमें एक आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया गया. वहीं M-Parivahan चालान APK के जरिए की गई ठगी और BSES अधिकारी बनकर 6.31 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया. पूरी कार्रवाई में पुलिस ने कुल 10 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से 14 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, डिजिटल सबूत और अपराध की कमाई से खरीदी गई महिंद्रा थार रॉक्स कार बरामद हुई है.