सलाखों के पीछे पहुंचे दो साइबर अपराधी, PM किसान योजना का लिंक भेजकर करते थे साइबर ठगी
देवघर साइबर पुलिस ने पीएम किसान योजना के नाम पर ठगी करने वाले दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है.
Published : April 5, 2026 at 7:46 PM IST
देवघर: जिले में साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी लगातार जारी है, क्योंकि साइबर अपराध में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है. इसी कड़ी में रविवार को देवघर साइबर पुलिस ने दो साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी को लेकर देवघर साइबर डीएसपी राजा कुमार मिश्रा ने बताया कि मधुपुर के करो थाना इलाके के रहने वाला सिराराम रवानी और राजेश रवानी जंगली क्षेत्र में घुसकर लोगों के साथ पीएम किसान योजना के नाम पर ठगी करते थे.
फाइनेंस अधिकारी बनकर करते थे ठगी
डीएसपी राजा कुमार मित्रा ने बताया कि पीएम किसान योजना के लाभुक को फर्जी पीएम किसान योजना का लिंक भेजकर लाभुक के साथ ठगी करते थे. इसी के साथ फाइनेंस अधिकारी बनकर लोगों को लोन देने के नाम पर भी ठगी करते थे. वहीं गूगल पे पर फोन और यूपीआई के नाम पर भी लोगों के साथ ठगी करने का काम करते थे.
तीन मोबाइल और चार सिम बरामद
दोनों साइबर अपराधियों के पास से तीन मोबाइल और चार सिम बरामद हुए हैं. तीनों मोबाइल और चार सिम को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. दोनों साइबर अपराधियों को पकड़ने में पुलिस की तरफ से संतोष कुमार मंडल और करो एवं पथरोल थाना की पुलिस टीम मौजूद रही.
पहले भी हुई है साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी
गौरतलब है कि देवघर के एसपी सौरभ के निर्देश पर पिछले कुछ महीने में पचास से ज्यादा साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उसके बावजूद देवघर में साइबर अपराधियों की मोनोपोली कम नहीं हो रही है. देवघर के एसपी सौरभ कुमार और साइबर डीएसपी राजा कुमार मित्रा ने पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया है ताकि साइबर अपराधियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखें ताकि आम लोगों के साथ कोई ठगी ना हो सके.
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