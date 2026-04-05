ETV Bharat / state

सलाखों के पीछे पहुंचे दो साइबर अपराधी, PM किसान योजना का लिंक भेजकर करते थे साइबर ठगी

देवघर साइबर पुलिस ने पीएम किसान योजना के नाम पर ठगी करने वाले दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है.

Arrest of Cyber ​​Criminals
पुलिस की गिरफ्त में साइबर अपराधी (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 5, 2026 at 7:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: जिले में साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी लगातार जारी है, क्योंकि साइबर अपराध में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है. इसी कड़ी में रविवार को देवघर साइबर पुलिस ने दो साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी को लेकर देवघर साइबर डीएसपी राजा कुमार मिश्रा ने बताया कि मधुपुर के करो थाना इलाके के रहने वाला सिराराम रवानी और राजेश रवानी जंगली क्षेत्र में घुसकर लोगों के साथ पीएम किसान योजना के नाम पर ठगी करते थे.

फाइनेंस अधिकारी बनकर करते थे ठगी

डीएसपी राजा कुमार मित्रा ने बताया कि पीएम किसान योजना के लाभुक को फर्जी पीएम किसान योजना का लिंक भेजकर लाभुक के साथ ठगी करते थे. इसी के साथ फाइनेंस अधिकारी बनकर लोगों को लोन देने के नाम पर भी ठगी करते थे. वहीं गूगल पे पर फोन और यूपीआई के नाम पर भी लोगों के साथ ठगी करने का काम करते थे.

तीन मोबाइल और चार सिम बरामद

दोनों साइबर अपराधियों के पास से तीन मोबाइल और चार सिम बरामद हुए हैं. तीनों मोबाइल और चार सिम को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. दोनों साइबर अपराधियों को पकड़ने में पुलिस की तरफ से संतोष कुमार मंडल और करो एवं पथरोल थाना की पुलिस टीम मौजूद रही.

पहले भी हुई है साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी

गौरतलब है कि देवघर के एसपी सौरभ के निर्देश पर पिछले कुछ महीने में पचास से ज्यादा साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उसके बावजूद देवघर में साइबर अपराधियों की मोनोपोली कम नहीं हो रही है. देवघर के एसपी सौरभ कुमार और साइबर डीएसपी राजा कुमार मित्रा ने पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया है ताकि साइबर अपराधियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखें ताकि आम लोगों के साथ कोई ठगी ना हो सके.

ये भी पढ़ें- डिजिटल अरेस्ट करने वाला साइबर अपराधी गिरफ्तार, ईडी अफसर बन ठग लिए थे 10 लाख

सरकारी कर्मचारी सावधान! आठवें वेतन आयोग के नाम पर आए मैसेज को भूल कर भी ना करें क्लिक, एडवाइजरी जारी

दुमका पुलिस को साइबर क्राइम के खिलाफ मिली बड़ी सफलता, छह आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

FRAUD IN NAME OF PM KISAN SCHEME
DEOGHAR CYBER ​​POLICE
देवघर में दो साइबर अपराधी गिरफ्तार
पीएम किसान योजना के नाम पर ठगी
ARREST OF CYBER ​​CRIMINALS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.